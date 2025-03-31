«Внимание, переворачиваю»
У меня маман однажды так экзамен принимала: раздала билеты, вышла из аудитории. Через какое-то время дверь открылась, через минуту маман сказала "я вхожу", еще через минуту маман начала входить лицом к стене, спиной к аудитории.
Эти 15 преподов победили бы в премии за самые необычные выходки
Обычно чудят студенты, но иногда и преподаватели не отстают. Кто-то устраивает шуточные награждения, кто-то прыгает по партам, а кто-то месяц держит под потолком коробку из-под хлопьев. Эти истории доказывают, что учителя тоже умеют удивлять.
- Поступила в институт. Ну, думаю, начнется серьезная учеба, лекции, конспекты, сессии. Но все вышло вообще не так. На первой же паре заходит преподаватель, весь из себя важный, осматривает нас с головы до ног, тяжело вздыхает и заявляет: «Вы меня не вдохновляете». После чего просто разворачивается и уходит. Мы сначала подумали, что это какая-то проверка или часть лекции, но оказалось, нет. Он реально исчез. До конца года его никто не видел, а потом всем просто проставили автоматы. Вот это я понимаю — устал человек, решил не мучить ни себя, ни нас. Хотела бы сказать, что была разочарована, но, честно говоря, такая система мне даже понравилась. © Палата № 6 / VK
- Идем с подругой в универ, она в эмоциях разоряется, какая у нас преподша злобная, житья не дает. Громко, на всю улицу, чуть ли не с пеной у рта. Рядом оказывается другой препод, косится на нас с интересом и спрашивает: «Вы про Маргариту Ивановну?» Мы переглядываемся, не знаем, что сказать, но киваем. А он неожиданно, с облегчением: «Ну да, та еще ведьма!» © Палата № 6 / VK
- Когда я учился в университете, у нас был крутой лектор по математике — уважаемый человек с кучей ученых степеней, но при этом невероятно веселый. Про него ходила масса баек, и одну из них мне посчастливилось видеть лично.
Экзамен, списать почти невозможно, все волнуются. Наш любимчик отпускает помощников, достает утреннюю газету и, раскрыв на всю ширину, начинает читать. Естественно, все пользуются моментом. А когда он впервые сказал: «Внимание, переворачиваю», аудитория вздохнула с облегчением! Лучше преподавателя и придумать сложно! © Палата № 6 / VK
«Внимание, переворачиваю»
- Племяннице 6 лет, она ходит на танцы. Перед концертом звонит взволнованная сестра — забыли дома пачку, а ехать час. Мой универ в пяти минутах, я предложил студентам: «Автомат тому, кто за полчаса найдет розовую пачку и принесет в зал.» Через 20 минут у племянницы было три пачки, а у троих студентов — автомат и счастливые лица. © Палата № 6 / VK
- В школе у нас была веселая физичка, которая всегда прощалась: «Чао, крошка/крошки.» Спустя годы я отучился на преподавателя, и в 30 лет, после скитаний по разным работам, вернулся в родную школу, чтобы преподавать математику. На первом уроке зашла физичка, поприветствовала меня и, уходя, сказала: «Чао, крошка». В тот момент я снова почувствовал себя 17-летним школьником. © Палата № 6 / VK
- В студенческие дни у нас было много занятий в универе. Методисты нас не жалели, могли в один день поставить и 5 пар, и 6. Нам, естественно, это всегда не нравилось, и преподаватели тоже были не в восторге. И вот у нас должна была быть 6-я пара, но до этого препод сказал нам, что отпустит домой. Мы всей группой оделись, ждем его отмашку, чтобы побыстрее свалить. Но он заходит и включает презентацию, всем видом намекая нам, что урок все-таки состоится. Не успели мы расстроиться, как он показывает первый слайд с надписью: «Ха-ха, обманул». Шутник, на которого невозможно обидеться. © Палата № 6 / VK
- Первый курс универа был самым лучшим и смешным. Учусь в медицинском университете, наша самая первая пара по латыни. Заходит препод, в черном пиджаке, черных джинсах, довольно молодой и стильный. Спрашивает у аудитории: «Ребят, а кто знает что-то на латыни?» И тут один из моих одногруппников говорит: «Экзорцимус тэ онимус имундус спиритус!». Преподаватель сразу же отвечает: «Стой, стой, стой. Не стоит так сразу! Я, конечно, могу иногда быть настоящим демоном, но пока меня рано изгонять. Мне вас еще научить многому нужно!» © Палата № 6 / VK
- Летом между курсами я подрабатывала в популярных квест-комнатах. Однажды к нам пришла группа моих преподавателей, которые сразу меня узнали. Сначала держались немного свысока, но как только началась игра — все поменялось.
Честно говоря, это был один из их худших результатов, они часто терялись, и было над чем посмеяться. После игры ко мне подошел один из них и сказал: «Обещаем распечатанные конспекты в следующем семестре, если никому не расскажешь и не покажешь видео.» Я, конечно, согласилась. Лучшая сделка в жизни! © Палата № 6 / VK
- Мой учитель истории в школе однажды запер половину класса в кладовке на 45 минут — это было реально смешно. Еще заставил нас петь Yellow Submarine минут 10 подряд. © Klaudiapotter / Reddit
- В выпускном классе у меня был учитель английского, который жутко придирался к эссе. Все остальное было ок, но хорошие оценки за них получить было почти нереально. Я потратил 15 часов на обычное трехстраничное эссе, заранее отдал ему на проверку. Он сказал, что текст отличный, нужно только пару грамматических ошибок исправить, и будет высокая оценка. Я исправил и... все равно завалил эссе. Так было весь год, в итоге пришлось пересдавать курс летом. © Fine_Cats_and_C****s / Reddit
- У меня был профессор по физиологии — высокомерный зануда. Перед финальным экзаменом он заявил, что никого не будет ждать: опоздал — сразу провал. Даже посоветовал записать номер такси на всякий случай. В день экзамена весь класс пришел заранее. А он опоздал на 45 минут, потому что «жена взяла его телефон, и будильник не сработал». © sillycaramel / Reddit
- Однажды наш учитель биологии месяц держал под потолком пустую коробку из-под хлопьев. Мы не придавали этому значения, пока за две недели до финального экзамена он не объявил, что по коробке будет вопрос. Весь класс тут же начал рассматривать ее до мельчайших деталей. В конце концов решили, что необычное — это ложка на картинке, лежащая слева, а не справа. Нет, не угадали.
Он так и не озвучил правильный ответ. До меня дошло только пять лет назад — необычное в коробке было то, что она вообще свисала с потолка. Профессор учил нас не просто биологии, а тому, как думать, как ученые. Развивать наблюдательность. Понимать, что если достаточно долго искать что-то уникальное, ты его найдешь. © refreshing_username / Reddit
- У меня был учитель всемирной истории, который обожал свою работу и не любил, когда кто-то отлынивал. В конце года он устраивал церемонию награждения с номинациями вроде «Скорее всего задаст самый глупый вопрос», «Скорее всего будет залипать в телефон» и «Скорее всего сведет меня с ума». Никто не обижался, потому что все его обожали. © to_the_tenth_power / Reddit
- У меня была учительница биологии лет 50 с лишним, помолвленная с каким-то известным молодым рэпером. Ее рингтон — Gangsta’s Paradise, а бульдога звали в честь одного рэпера. Смесь крутости и странности. Никогда бы не подумал, что милая пожилая женщина может так фанатеть от рэпа. © Mazipher / Reddit
- В 5-м классе у нас был учитель, который распределил всех по 5 группам в стиле «Гарри Поттера», а по пятницам мы соревновались за очки. Еще он прыгал по партам во время уроков и разрешил нам играть с цыплятами прямо в классе. © LegoLesion / Reddit
Преподаватели — это не только строгие лекции и контрольные, но и неожиданные выходки, которые делают учебу веселее и интереснее. Их необычные методы, странные привычки и неожиданные поступки запоминаются студентам не меньше, чем сами предметы.
А вот еще несколько историй о преподавателях, которые точно не оставили своих учеников равнодушными — смотрите здесь.