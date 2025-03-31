Эти 15 преподов победили бы в премии за самые необычные выходки

Преподаватели — это не только строгие лекции и контрольные, но и неожиданные выходки, которые делают учебу веселее и интереснее. Их необычные методы, странные привычки и неожиданные поступки запоминаются студентам не меньше, чем сами предметы.

А вот еще несколько историй о преподавателях, которые точно не оставили своих учеников равнодушными — смотрите здесь.