Истории о людях, которые нашли способ ответить на обиду
Истории
19 часов назад
Несправедливость часто становятся катализатором для человеческой изобретательности. В таких ситуациях появляется желание вернуть обидчику ответочку, но с изюминкой. В этой статье мы расскажем о людях, которые сумели проучить тех, кто попытался нарушить их границы.
- Я очень сильно "люблю" своих родственников. Когда не стало бабушки, позвонила моя тетя: "Не приезжай за наследством, желающих и без тебя хватает". Ну, я и не стал. Через пару лет она снова звонит: "Мы будем в твоем городе, можно у тебя пожить месяц? Ты что, не рад нас видеть?" А я в ответ: "Не приезжайте, желающих и без вас хватает". © Палата №6 / VK
- Мой приятель каждую осень выкладывает тыквы в конце подъездной дорожки. И каждый год какой-то подлец с их улицы давит эти тыквы на своем авто. Как-то раз приятель решил положить этому конец. Он снял деньги со своего сберегательного счета и купил самую гигантскую тыкву, которую он только мог найти, а также несколько мешков цемента. Цементом он наполнил тыкву и положил ее на подъездную дорожку. В результате его соседушка, протаранив тыкву, сломал ось своего авто и машину пришлось отбуксировать. © cuddle********monstr / Reddit
- Наш соседушка каждую ночь включает один жуткий сериал на такой громкости, что спать невозможно. Муж сначала терпел. Потом, когда на четвертую ночь я сказала, чтобы шел разбираться, он придумал гениальный план как проучить соседа. Купил в интернете маску старика и в 3 ночи, когда за стеной опять началась серия, муж надел маску и пошел под окно соседа (он на первом этаже живет). Постучал три раза, а потом просто встал под окном и тупо смотрел минут пять. Не двигался, не издавал ни звука. На утро - тишина. Вечером - тоже. Следующей ночью мы спали в абсолютной тишине, впервые за неделю. Через пару дней встретила соседа в подъезде, говорю: "Ну что, как твой сериал, досмотрел?" А он побледнел, пробормотал что-то невнятное и убежал к себе в квартиру. Похоже задумка мужа сработала. © Палата №6 / VK
- Когда я была в 4 классе, в школе объявили конкурс "кто больше всех соберет макулатуры". Я собрала 15 кило, а парень из 5 класса - 35 кило. Так вот, прошло 15 лет и по стечению обстоятельств я вышла замуж за того парня. Вчера, сидя в туалете, он попросил принести ему бумагу. На что я, хохоча, закричала: "Ахахххахах, бумаги тебе?! Нефиг было в 5 классе всю бумагу из дома выносить, чтобы выиграть у бедной девчонки". Он даже не подозревал, что я затаила на него злобу за это. © Палата №6 / VK
- Когда-то, во время учебы в школе, мой шурин чем-то разозлил мою жену. Тогда она выключила телевизор, приклеила на него записку "не работает", отсоединила удлинитель и вытащила батарейки из пульта. Моему шурину потребовалось несколько дней, чтобы догадаться, в чем дело. © SteevyT / Reddit
- У меня была начальница, которую я ненавидел. Однажды она решила, что ей не нравится запах попкорна из микроволновки, поэтому взмахнула своей волшебной офисной палочкой и запретила его. Прошло около месяца. Я нашел в магазине одну из тех флешек, которая при подключении испускает запах попкорна с маслом. Я купил ее, подключил к задней панели ее компьютера, и в ее офисе целых 6 месяцев стоял сладкий запах. Она жаловалась почти каждый день. Это самая сладкая месть. © weshric / Reddit
- Возвращался домой. Заехал во дворе в арку. А там очень узко, одна машина только может проехать. И там кто-то машину поставил. Присмотрелся, а водила внутри. Я к нему, мол, проехать хочу. А он начинает права качать, что запрещающих знаков нет и он может стоять, сколько хочет. И тут с другой стороны в арку заезжает мой сосед. Я к нему, объясняю ситуацию и предлагаю оставить тачки тут, раз он тоже домой идет. И мы оба оставили машины и ушли домой. А правокачатель не смог выехать до завтрашнего утра. © Подслушано / Ideer
- Мой брат чем-то разозлил свою девушку. Так что она сняла этикетки со всех его консервных банок в шкафах. Вы открываете банку фасоли? Или банку томатного соуса? Или кошачий корм? © WhoriaEstafan / Reddit
- Пошел в ресторан. Получив счет, я заметил плату в размере $ 3 за столовое белье. Поэтому уходя, я сложил скатерть. Официант сразу, мол, что вы делаете? А я в ответ: «Я заплатил за скатерть, я заберу ее домой». Так и сделал. © pierced7 / Reddit
Нa банках cтавят маркировку рядом с датами изготовления, пo кoтoрoй мoжно пoнять, чтo внутри.
Так ceбе мeсть... Пьеро Мaндзoни пoкруче будет..! 🤭😅
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- Моя коллега иногда выбрасывает остатки обеда в мое мусорное ведро вместо своего, потому что утверждает, что не выносит запах кетчупа. Я несколько раз просила ее прекратить, но она просто ждет, пока я встану в туалет и делает это снова. Теперь каждый раз, когда она так поступает, я жду, пока она отойдет, достаю из ведра пластиковый контейнер из-под кетчупа, и ставлю его в дальний угол нижнего ящика ее стола. Там сейчас 6 контейнеров, самому старшему больше месяца. Пока она не заметила запаха. Буду продолжать делать это и посмотрю, сколько времени ей понадобится. © Brunurb1 / Reddit
- Мой друг сделал кое-какую работу для парня, который не оплатил счет. Ну мой друг и отомстил ему. В нашем городе очень популярны гаражные распродажи. Он разместил объявления типа: "Распродажа при переезде, все должно быть продано, дешево! Будет проходить внутри дома, просто зайдите или позвоните в дверь", а затем указал адрес этого парня. Он также записал его на многочисленные "бесплатные абонементы в спортзал" и отвечал на объявления о продаже автомобилей, указывая номер телефона этого парня. Я даже не знаю, кого мне больше жаль. © Ash1989 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Так. Ниче не понимаю. Запах кетчупа не выносит, но ест его. Второе: слабо положить контейнер из под кетчупа в целлофановый пакет и завязать?
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