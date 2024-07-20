История любви Пирса Броснана, который и спустя 30 лет смотрит на жену взглядом влюбленного мальчишки

Одна из самых крепких пар Голливуда — Пирс Броснан и Кили Шэй Смит — вместе три десятилетия. От их совместных фотографий так и веет любовью, преданностью и заботой. А актер неустанно благодарит судьбу за возможность быть рядом с такой женщиной, как Кили Шэй.