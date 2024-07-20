История любви Пирса Броснана, который и спустя 30 лет смотрит на жену взглядом влюбленного мальчишки
Одна из самых крепких пар Голливуда — Пирс Броснан и Кили Шэй Смит — вместе три десятилетия. От их совместных фотографий так и веет любовью, преданностью и заботой. А актер неустанно благодарит судьбу за возможность быть рядом с такой женщиной, как Кили Шэй.
- До того, как встретить Смит, Броснан состоял в браке с актрисой Кассандрой Харрис. Причем, как позже признавался актер, он и не полагал, что проживет с этой женщиной целых 17 лет, и даже не пытался добиться ее расположения, а просто восхищался ею. Пара поженилась в 1980 году, через три года у них родился мальчик, которого назвали Шоном. А еще актер усыновил детей Кассандры от предыдущего брака.
- Но жизнь навсегда изменилась, когда Кэсси поставили диагноз «рак яичников». Женщина скончалась в 1991 году в возрасте 43 лет. «Когда вашему партнеру диагностируют такое серьезное заболевание, жизнь меняется. Ваш график и ориентиры и то, как вы смотрите на жизнь, все это меняется. Потому что вы имеете дело со смертью», — рассказывал актер.
- В 1994 году в жизни Броснана случилась судьбоносная встреча с телекорреспондентом Кили Шэй Смит. Она признавалась, что актер очаровал ее при первой же встрече: «Он высокий, загорелый, красивый — перед ним невозможно устоять. А еще в его глазах есть озорной блеск. Я сразу же подумала: „Ух ты! Вау!“»
- Спустя пару дней новоиспеченные знакомые устроили первое свидание. Они сидели под звездным небом, актер держал свою избранницу за руку, а над их головами взрывался фейерверк. Влюбленные проговорили практически до самого утра. С этого момента актер постоянно испытывал тоску по Кили и делал все возможное, чтобы побыть рядом с ней. «Казалось, мы просто подходим друг другу», — добавил он.
- В 1997 году у пары родился сын Дилан Томас, а через 4 года — Парис. В том же году влюбленные связали себя узами брака. Торжество состоялось в Ирландии, в аббатстве Баллинтаббер.
- Примечательно, что свадьба срывалась трижды: сначала из-за того, что их дети оказались заблокированы в Калифорнии из-за наводнения, затем старший сын Броснана попал в автомобильную аварию, а в третий раз церемонию перенесли из-за беременности Кили. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь.
- Броснан ценит то, с каким пониманием Кили отнеслась к тому, что он продолжил оплакивать смерть первой жены. Она стала опорой для актера и после смерти его приемной дочери Шарлотты: девушка, так же как и ее мать, скончалась из-за рака яичников.
- «Кили всегда отличалась добротой и состраданием. Она моя путеводная звезда и всегда присматривает за мной», — поделился актер.
- «Я встретил прекрасную женщину в лице Кили. И я бы не нашел никого лучше, если бы даже мне пришлось искать миллион раз», — сказал актер. «У меня был прекрасный первый брак. И мне несказанно повезло снова найти любовь. Мы должны были найти друг друга. Я каждый день благодарю бога за нее. Когда супруга смотрит, я тут же слабею. Обожаю ее жизненную энергию и страсть. У нее есть особая сила, без которой я, наверное, не смог бы жить», — добавил он.
- По мнению актера, залог их счастливого брака заключается во времени, проведенном вместе. А идеальный день для Пирса выглядит так: рисование и наблюдение за закатом вместе с женой.
- Кили также не жалеет теплых слов в адрес супруга. «Твой смех — музыка для моих ушей, твое мастерство не перестает меня удивлять, и ты все еще заставляешь мое сердце биться чаще. Спасибо, что сопровождаешь меня в этом замечательном путешествии. Радость разделить с тобой свою жизнь», — написала она в честь Дня святого Валентина.
- Кили обладает пышными формами, и ее внешность выбивается из голливудских стандартов. Женщине даже предлагали сделать операцию для снижения веса. В 2006 году она призналась, что никогда не стеснялась своей фигуры и не прячет тело под мешковатой одеждой. А Пирс считает ее неотразимой и говорит, что тащится от ее форм.
- "Она самая красивая женщина для меня. Раньше я действительно любил ее за ее личность, а не только за ее красоту, а теперь я люблю ее еще больше, потому что она мать моих детей. Я очень горжусь ею, и я всегда стремлюсь быть достойным ее любви, — рассказывает актер.
Какой умный, красивый, великодушный мужчина! Не удивительно, что Бог одарил его такой любовью!
- Актер убежден, что человек должен доверять и следовать своему сердцу, и добавляет: «Я был женатым мужчиной большую часть своей жизни, и мне это нравится. Я из тех парней, которым нужна сильная женщина». Кили отмечает, что красота Пирса исходит из его души и что он прекрасно стареет.
- Супруги предпочитают делать все вместе. У них есть коттедж с приусадебным участком, на котором Пирс копает землю, чтобы высадить растения, а также делает мульчирование. Актер говорил: «Мы делаем все это вместе. У нас очень незамысловатая жизнь. Мы спроектировали дом в Малибу, точнее это сделала сама Кили, так как мое внимание довольно быстро рассеивается, а она перфекционистка и точно сделает все правильно».
- Сегодня сыновья Пирса и Кили следуют по их стопам — они пробуют себя в модельном бизнесе, в качестве актеров и даже в роли защитников окружающей среды. В 2022 году в одном из интервью Дилан Томас и Парис признались: «У нас лучшие родители, которых вы только можете себе вообразить».
- В 2022 году на экраны вышел фильм «Черный Адам». В нем Броснан надел свое обручальное кольцо и часы, которые ему подарила супруга много лет назад. На оборотной стороне часов выгравировано: «Время летит на крыльях любви». Пирсу показалось, что эти украшения уместны для его героя. Смит, в свою очередь, оценила то, что он перенес эти значимые для них символы любви в супергеройский фильм.
- Актер не упускает возможности признаться в любви супруге и сделать ей приятное. На 60-летие Кили он преподнес огромный букет роз, написав на своей странице в соцсети: «Шестьдесят роз для моей кареглазой девочки на ее 60-летие».
Как хорошо, что Броснан-публичная личность! Про такие браки надо знать, брать с них пример! Пирс, я твоя фанаткааа!
- Пирс говорит, что его жена очень крутая, с отличным чувством юмора и верой в него самого. Кили же признавалась, что понимает, почему многие дамы находят его привлекательным — все из-за того, что он любит и ценит женщин. Как-то Пирс Броснан дал совет: для отличных отношений нужно просто любить друг друга, причем любить каждый день.
Бытует мнение, что крепкие союзы в Голливуде редкость. Но существует немало знаменитых пар, которые развенчивают этот миф подобно героям нашей статьи. Например. очаровательные
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер — супруги не могут надышаться друг другом даже спустя 25 лет.
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Любовь это РАБОТА! Каждый день, каждый час, каждую минуту! Они это делают взаимно!