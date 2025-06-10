Как менялись стандарты красоты на «Мисс Мира» за 74-летнюю историю конкурса и кто забрал корону в 2025 году
1950-е: все началось с громкого скандала
Мисс Мира 1951 Кикки Хоканссон (Швеция).
В 1951 году во время фестиваля Британии состоялся конкурс бикини, который позже журналисты окрестили «Мисс Мира». Это событие вызвало волну возмущения, так как в то время раздельный купальник считался крайне вульгарным. Победительницей стала шведка Кикки Хоканссон, и она остается единственной участницей, получившей корону именно в бикини. Все последующие финалистки на церемонии награждения появлялись либо в цельных купальниках, либо в вечерних нарядах.
Мисс Мира 1955 Сусана Дёйм (Венесуэла)
В 1951 году конкурс бикини вызвал скандал, но организатору Эрику Морли понравилось, что о событии так много говорили. Он решил сделать конкурс красоты ежегодным. По его правилам, участвовать могли только незамужние девушки без детей в возрасте от 17 до 27 лет.
Мисс Мира 1959 Корин Роттшефер (Нидерланды).
В 1959 году конкурс «Мисс Мира» стал еще более известным — его впервые показали по британскому телевидению. Победительница того года, Корин Роттшефер, перед финалом попала в неловкое положение: она заметила дырки на своем платье. Выручила ее участница из Израиля, Зива Шомрат, которая одолжила ей наряд. Интересно, что та самая девушка потом заняла третье место.
1960-е годы: «Мисс Мира» набирает обороты
Мисс Мира 1962 Катарина Лоддерс (Нидерланды).
В 1960-х конкурс «Мисс Мира» превратился в настоящий телевизионный хит. Призовой фонд для победительницы вырос в пять раз — с 500 до 2500 фунтов. В 1961 году организаторы ужесточили правила: теперь участвовать могли только девушки не старше 25 лет.
Победительница 1962 года Катарина Лоддерс удивила всех своей откровенностью на церемонии награждения. Получая корону, она прямо заявила: «Может, я и самая красивая девушка здесь, но уж точно не самая красивая в мире».
Мисс Мира 1964 Энн Сидни (Великобритания).
В 1964 году титул «Мисс Мира» завоевала Энн Сидни, позже добившаяся успеха в киноиндустрии. В том же году организатор конкурса Эрик Морли ввел новое правило — он запретил матерям участниц присутствовать на мероприятии. Поводом стал неприятный инцидент: одна из родительниц постоянно мешала организаторам, создавая ненужные проблемы во время подготовки конкурса.
Мисс Мира 1966 Рейта Фариа (Индия).
В конце 1960-х конкурс «Мисс Мира» достиг поистине глобального масштаба. В 1966 году организаторы отправили приглашения в 70 стран, и 66 из них прислали своих представительниц. Историческое событие произошло в 1968 году — впервые замужняя женщина получила право участвовать в соревновании. Однако уже к началу 1970-х правила снова ужесточили: отныне заветную корону могли оспаривать только незамужние девушки без исключений.
1970-е: феминистки меняют суть конкурса
Мисс Мира 1970 Дженнифер Хостен (Гренада).
1970-е начались с громкого скандала. За неделю до конкурса британские феминистки обвинили «Мисс Мира» в унижении женщин и пообещали его сорвать. Обещание выполнили: во время трансляции активистки начали свистеть, греметь погремушками и скандировать лозунги прямо в зале. Этот протест позже лег в основу фильма «Мисс Плохое поведение» с Кирой Найтли.
Несмотря на хаос, конкурс состоялся. Победительницей стала Дженнифер Хостен, вошедшая в историю как первая темнокожая обладательница титула «Мисс Мира».
Мисс Мира 1977 Мари Стэвин (Швеция).
Конфликт с феминистками заставил организаторов задуматься над посылом, который несет миру их конкурс. И в 1972 году чета Морли заявила, что мероприятие теперь будет проводиться под лозунгом «Красота со смыслом». Участницы будут должны представить на суд жюри и свой благотворительный проект.
1980-е: «Красота со смыслом»
Мисс Мира 1982 Мариасела Альварес (Доминиканская Республика).
В 1980-х годах девиз «Красота со смыслом» получил еще одно значение: в программу конкурса были добавлены новые испытания, призванные раскрыть индивидуальность девушек, а также продемонстрировать их интеллект. В глазах судей обрели важность личностные характеристики конкурсанток, а не только их внешние данные.
Мисс Мира 1986 Жизель Ларонде (Тринидад и Тобаго).
Во второй половине десятилетия на организаторов обрушился новый шквал критики. Публике разных стран не нравилось, что девушек оценивают исключительно представители западных стран. И в 1986 году Морли решает провести предварительные этапы конкурса в Макао и отдать восточным судьям право отобрать участниц самостоятельно. В тот год победила представительница Тринидада и Тобаго Жизель Ларонде. В первый и пока что единственный раз в истории конкурса корона досталась девушке из этой страны.
Мисс Мира 1987 Улла Вайгершторфер (Австрия).
1990-е: кризис жанра
Айшвария одна из прекраснейших женщин мира. Красотка что раньше,что сейчас👍
Мисс Мира 1994 Айшвария Рай (Индия).
Мисс Мира 1999 Йукта Муки (Индия).
Во второй половине десятилетия с целью повысить интерес аудитории организаторы решают собрать жюри из представителей разных профессий из всевозможных уголков планеты. Так, теперь красавиц оценивали актеры и актрисы, спортсмены, редакторы журналов, топ-модели из разных стран.
2000-е: бразды правления берет женщина
Мисс Мира 2001 Агбани Дарего (Нигерия).
В 2000 году Эрика Морли не стало, и его жена Джулия взялась продолжить дело супруга, но решила внести некоторые коррективы. Так, она назвала конкурс «глупым и кошмарным» и пообещала сделать его «более дружелюбным» по отношению к женщинам. Она осудила ту часть шоу, в которой девушки сперва дефилируют в купальнике, а потом дают интервью о своих амбициях. «Я не говорю, что красоваться в купальнике плохо. Просто считаю, что это очень неловко, когда ты в нем вынуждена разговаривать с мужчиной в смокинге», — рассказала Джулия.
Первая красивая,напоминает Жасмин. А что вторая... Она ни в коем случае не страшная,но и не мисс мира😷
Мисс Мира 2003 Розанна Дэвисон (Ирландия) и Мисс Мира 2009 Кайане Алдорино (Гибралтар).
В 2004 году Джулия Морли превзошла супруга, сумев собрать рекордное на тот момент количество стран-участниц — 107 девушек приняли участие в конкурсе.
2010-е годы: никаких купальников
Мисс Мира 2013 Меган Янг (Филиппины).
В 2013 году участницы отправились соревноваться на Бали, и это был первый раз, когда мероприятие проводилось в Юго-Восточной Азии. Также впервые в истории конкурса корону получила девушка из Филиппин — Меган Янг.
Мисс Мира 2017 Мануши Чхиллар (Индия).
Джулия Морли, которая прежде уже высказывала недовольство по поводу излишне откровенных образов, с 2015 года отказалась проводить дефиле купальников, чтобы еще больше сместить акцент на ум и личность. Женщина высказалась: «Нам вовсе не обязательно оценивать ягодицы, нам важно послушать этих девушек».
2020-е годы: чего ждать дальше?
Мисс Мира 2021 Каролина Белявска (Польша).
Первое в новом десятилетии мероприятие прошло без особого размаха: в 2022 году в конкурсе участвовало наименьшее с 2003 года количество стран — 97. Победительницей стала представительница Польши Каролина Белявска. В следующий раз жюри «Мисс Мира» собрались в 2024 году и вручили корону жительнице Чехии Кристине Пышковой.
Мисс Мира 2023 Кристина Пышкова (Чехия).
Итоги конкурса «Мисс Мира 2025»
Мисс Мира 2025 Сучата Чуангсри (Таиланд).
Несколько дней назад в Индии состоялся финал конкурса «Мисс мира 2025». Победительницей стала 20-летняя модель из Таиланда Сучата Чуангсри, став первой тайкой и второй представительницей Юго-Восточной Азии, которая выиграла этот титул (после Айшварии Рай). Праздник и в этот раз не обошелся без скандала: Мисс Англия Милла Мэджи обвинила «Мисс Мира» в лицемерии, упрекая конкурс в том, что организаторы используют девушек как украшение для спонсоров. Она ушла прямо перед финалом, на что организаторы ответили, что Милла просто боялась проиграть.
В свете растущей критики стандартов красоты, конкурс «Мисс Мира» может последовать примеру «Мисс Вселенной», где в 2023 году отменили возрастные ограничения. Учитывая, что Джулия Морли делает акцент на оценке личности участниц, а не только их внешности, можно ожидать скорого пересмотра правил конкурса.
Кстати, у нас есть еще материалы, посвященные конкурсам красоты:
Комментарии
Если это конкурс красоты, то пусть показывают и ягодицы. Если просто поговорить, то, конечно, ни ягодицы не важны, ни возраст