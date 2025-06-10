Как менялись стандарты красоты на «Мисс Мира» за 74-летнюю историю конкурса и кто забрал корону в 2025 году

В 1960-х конкурс «Мисс Мира» превратился в настоящий телевизионный хит. Призовой фонд для победительницы вырос в пять раз — с 500 до 2500 фунтов. В 1961 году организаторы ужесточили правила: теперь участвовать могли только девушки не старше 25 лет.

Победительница 1962 года Катарина Лоддерс удивила всех своей откровенностью на церемонии награждения. Получая корону, она прямо заявила: «Может, я и самая красивая девушка здесь, но уж точно не самая красивая в мире».