Как выглядят 11 человек, которым мы обязаны любимыми блюдами

Можно ли приготовить блюдо-легенду из трех ингредиентов? Масло, сыр, паста. Согласно семейной легенде, Альфредо сделал это для жены — чтобы вернуть ей силы после родов. Чуть позже его фетучини попробовали голливудские актеры, и вот уже весь мир ест пасту Фетучине Альфредо, даже не зная, что родилась она из любви.