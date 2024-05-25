Мы представили, как бы выглядели 19 сказочных киноперсонажей, если бы роли достались актерам из наших любимых фильмов

Многие из нас с теплотой вспоминают артистов, знакомых нам с детства. Порой нам кажется, что уж они-то играли на порядок лучше нынешних звезд, пусть даже и голливудских. Мы решили немного помечтать и представили как культовые артисты того времени выглядели в современных сказочных блокбастерах. Изображения были созданы при помощи искусственного интеллекта.

Северус Снегг во франшизе «Гарри Поттер». Алан Рикман и Виктор Авилов

Рональд Уизли во франшизе «Гарри Поттер». Руперт Гринт и Федя Стуков

Долорес Амбридж во франшизе «Гарри Поттер». Имельда Стонтон и Людмила Гурченко

Ньют Саламандер в фильме "Фантастические твари и где они обитают". Эдди Редмэйн и Олег Даль

Арвен во франшизе «Властелин колец». Лив Тайлер и Лариса Гузеева

Галадриэль во франшизе "Властелин колец". Кейт Бланшетт и Ирина Алферова

Леголас во франшизе «Властелин колец». Орландо Блум и Александр Абдулов

Бильбо в фильме «Хоббит: Неожиданное путешествие». Мартин Фримен и Олег Табаков

Аладдин в фильме «Аладдин». Мена Массуд и Владимир Коренев

Джинн в фильме «Аладдин». Уилл Смит и Юрий Никулин

Джафар в фильме «Аладдин». Марван Кензари и Сергей Юрский

Белоснежка в фильме «Белоснежка: Месть гномов». Лили Коллинз и Наталья Селезнева

Королева в фильме "Белоснежка: Месть гномов". Джулия Робертс и Алиса Фрейндлих

Королева Равенна в фильме «Белоснежка и охотник». Шарлиз Терон и Наталья Кустинская

Джадис в фильме «Хроники Нарнии». Тильда Суинтон и Наталья Андрейченко

Золушка в фильме "Золушка". Лили Джеймс и Елена Проклова

Белль в фильме «Красавица и Чудовище». Эмма Уотсон и Наталья Трубникова

Алиса в фильме «Алиса в Зазеркалье». Миа Васиковска и Евгения Симонова

Белая Королева в фильме «Алиса в стране чудес». Энн Хэтэуэй и Анна Самохина