Осспадя, какой монстр Франкенштейна получилсо!😱
Честно, лучше бы целую фотку Даля взяли, чем натягивать лицо не пойми куда
Мы представили, как бы выглядели 19 сказочных киноперсонажей, если бы роли достались актерам из наших любимых фильмов
Многие из нас с теплотой вспоминают артистов, знакомых нам с детства. Порой нам кажется, что уж они-то играли на порядок лучше нынешних звезд, пусть даже и голливудских. Мы решили немного помечтать и представили как культовые артисты того времени выглядели в современных сказочных блокбастерах. Изображения были созданы при помощи искусственного интеллекта.
Северус Снегг во франшизе «Гарри Поттер». Алан Рикман и Виктор Авилов
Рональд Уизли во франшизе «Гарри Поттер». Руперт Гринт и Федя Стуков
Долорес Амбридж во франшизе «Гарри Поттер». Имельда Стонтон и Людмила Гурченко
Ньют Саламандер в фильме "Фантастические твари и где они обитают". Эдди Редмэйн и Олег Даль
Осспадя, какой монстр Франкенштейна получилсо!😱
Арвен во франшизе «Властелин колец». Лив Тайлер и Лариса Гузеева
Галадриэль во франшизе "Властелин колец". Кейт Бланшетт и Ирина Алферова
Леголас во франшизе «Властелин колец». Орландо Блум и Александр Абдулов
Бильбо в фильме «Хоббит: Неожиданное путешествие». Мартин Фримен и Олег Табаков
Аладдин в фильме «Аладдин». Мена Массуд и Владимир Коренев
Джинн в фильме «Аладдин». Уилл Смит и Юрий Никулин
Джафар в фильме «Аладдин». Марван Кензари и Сергей Юрский
Белоснежка в фильме «Белоснежка: Месть гномов». Лили Коллинз и Наталья Селезнева
Королева в фильме "Белоснежка: Месть гномов". Джулия Робертс и Алиса Фрейндлих
Королева Равенна в фильме «Белоснежка и охотник». Шарлиз Терон и Наталья Кустинская
Джадис в фильме «Хроники Нарнии». Тильда Суинтон и Наталья Андрейченко
Золушка в фильме "Золушка". Лили Джеймс и Елена Проклова
Белль в фильме «Красавица и Чудовище». Эмма Уотсон и Наталья Трубникова
Алиса в фильме «Алиса в Зазеркалье». Миа Васиковска и Евгения Симонова
Белая Королева в фильме «Алиса в стране чудес». Энн Хэтэуэй и Анна Самохина
А если вам интересно, как в голливудских киносказках выглядели бы наши современные звезды, то мы и тут подсуетились. Например роль Тильды Суинтон в фильме «Хроники Нарнии» "отдали" Светлане Ходченковой.
Комментарии
Зачем? Рукалицо. Самохина и Коренев самые красивые (если не обращать внимание на ужасный фотошоп)