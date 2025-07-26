Пользователи сети назвали 16 ошибок, которые вредят мурлыке и опустошают кошелек

Для того, чтобы атмосфера в доме была гармоничной и для вас, и для питомцев, выделяйте время для простых игр с ними. Так вы будете проявлять любовь и давать им почувствовать себя любимыми, и сами будете снимать стресс после работы. И всем хорошо!

Я бы посоветовал вам всегда уделять внимание вашему усатому другу. Когда мои кошки чувствуют, что я не уделяю им достаточно внимания, они начинают мяукать и царапать дверь, будь то ванная комната или спальня. © emstha98 / Reddit