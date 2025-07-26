Ну нееет любимую рыбину моя не променяет ни на что) но так да, пакет лучшая игрушка, или пробка от вина
Пользователи сети назвали 16 ошибок, которые вредят мурлыке и опустошают кошелек
Любимые питомцы заслуживают самого лучшего — и ради них мы готовы на многое. Но иногда хочется сделать так, чтобы уход за питомцем не превращался в постоянный стресс и не ударял по кошельку. Мы подготовили для вас лайфхаки от других владельцев кошек, которые помогут вам упростить жизнь и забыть про депрессию.
Внимание: советы в этой статье основаны на личном опыте владельцев животных и не заменяют профессиональную ветеринарную консультацию. Пожалуйста, проконсультируйтесь с ветеринаром по вопросам здоровья и питания вашего питомца.
1. Подумайте дважды, прежде чем покупать ошейник с колокольчиком
- Не рекомендую использовать ошейники с колокольчиком. Хотя они очень распространены, кошки обладают сверхчувствительным слухом — и постоянный звон при каждом движении становится для них настоящим источником стресса. Кроме того, кошки охотятся, медленно подкрадываясь к добыче (или, в случае с домашними кошками, к игрушке), что невозможно сделать с колокольчиком и что также может вызывать стресс. Если вы все же хотите, чтобы кошка носила ошейник — выбирайте только отстегивающийся. © We1ee / Reddit
2. Перестаньте переплачивать: ваш кот ждет игрушку, которую вы можете сделать сами
Игрушки позволяют кошкам демонстрировать естественное поведение, помогая им оставаться активными и умственно стимулированными. Мяч-головоломка — идеальный способ побудить их играть. Вам понадобится картонная внутренняя трубка от туалетной бумаги, ножницы и маленькие лакомства для кошек. Разрежьте рулон туалетной бумаги на четыре кольца по 1,5 см. Затем вставьте первое кольцо во второе, чтобы получилась форма X, затем вставьте третье и четвертое кольца, чтобы получился шар. Теперь просто просуньте несколько любимых сухих лакомств вашей кошки в щели. Оставьте место, чтобы лакомства выпадали во время игры вашей кошки.
- Раньше я покупал кошке палочки-дразнилки, но они постоянно ломались. В итоге решил сделать свою. Взял переднюю часть старого спиннинга, резинку и гусиные перья. Кошка в восторге — с ума сходит от одной только палочки! Стоимость почти нулевая, а удочка — удобная, легкая и очень отзывчивая в движении. © bigsnow999 / Reddit
- Не покупайте игрушки — делайте их сами. Кошки с таким же удовольствием играют с самодельными игрушками, как и с дорогими магазинными. Любимые игрушки моего кота — это кусок войлока, прикрученный к картонной проволоке, и длинная пластиковая стяжка. Вот несколько моих любимых самодельных игрушек: Нарежьте пакет от чипсов на тонкие полоски и свяжите их ниткой — получится шуршащий помпон. Мой кот обожает звук, который он издает. Положите немного лакомств или кошачьей мяты в пустую втулку от туалетной бумаги и сложите/заклейте края — кошка будет разрывать ее, чтобы достать вкусное. © eelbasil / Reddit
3. Самые лучшие кормушки для вашей кошки чаще всего стоят копейки
Не знаю, что такое cardboard twist, но вряд ли это картонная проволока.
- Одна из любимых игрушек Линчи — головоломка для лакомств. Ее можно сделать из втулок от туалетной бумаги при помощи клеевого пистолета. Нужно склеить тубусы между собой и приклеить их к устойчивой поверхности. © pmhmaster / Reddit
4. Вы совершаете ошибку, если тратите деньги на дорогие когтеточки
Моя младшая на плоской когтеточке и спит часто,и да-точит когти,когда просыпается)а старшая предпочитает квадратную.к счастью,они между собой сразу договорились и не покушаются на другую практически)
- Купила эту когтеточку с рук — она была просто обтянута ковролином. Несколько лет назад я обмотала ее сизалевой веревкой, а теперь пришло время заменить покрытие.
В этот раз решила использовать веревку двух разных толщин. Концы просто закрепила с помощью изоленты, а саму веревку прикрутила к дереву небольшими шурупами с шайбами. © misty_girl / Reddit
- Разместите по дому несколько когтеточек из картона — простые прямоугольные идеально подойдут. Некоторые кошки предпочитают их, а другим нравится царапать вертикальные поверхности. Главное — чтобы у них всегда была возможность поточить когти, когда возникает желание. Это спасет вашу мебель и нервы. Особенно хорошо ставить такие когтеточки рядом с местами, где кошка спит — после сна они часто потягиваются и сразу ищут, обо что бы почесать коготки. © BitLife_UnicornPoop / Reddit
5. Будьте осторожны при покупке комнатных растений — некоторые из них могут быть токсичны для домашних животных
Мой кот домашние розы грызет как не в себе. Они у меня только летом за окном выживают
Чтобы обеспечить безопасность кошки в помещении, ознакомьтесь с комнатными растениями, ядовитыми для кошек. Следует проявлять осторожность при покупке домашних растений, поскольку такие разновидности, как фикус и алоэ вера, не подходят для кошек. Следует избегать сезонных растений, таких как омела и пуансеттия.
- Некоторые растения могут представлять серьезную опасность. Лилии и большинство их подвидов смертельно опасны для кошек. Также некоторые распространенные растения, такие как нарциссы, диффенбахия, монстера, тюльпаны, сансевиерия и алоэ вера, токсичны для кошек. Поэтому, если у вас есть одно из этих растений, держите его подальше от кошки. © dominkmi / Reddit
6. Отсутствие простых игр с питомцем может негативно повлиять на его поведение
Для того, чтобы атмосфера в доме была гармоничной и для вас, и для питомцев, выделяйте время для простых игр с ними. Так вы будете проявлять любовь и давать им почувствовать себя любимыми, и сами будете снимать стресс после работы. И всем хорошо!
- Я бы посоветовал вам всегда уделять внимание вашему усатому другу. Когда мои кошки чувствуют, что я не уделяю им достаточно внимания, они начинают мяукать и царапать дверь, будь то ванная комната или спальня. © emstha98 / Reddit
7. Не забывайте про игрушки-головоломки
моя Шатзи вообще не пищевик. она ни разу меня не разбудила утром пожрать. не просит еду со стола. не гоняется за тритсами.
старая Чегира тоже была не пищевик, но у нее хотя бы была пара любимы лакомств со стола.
Забудьте об автоматической кормушке для вашего пушистика. Они стоят непомерно дорого. Вместо них лучше используйте пищевые головоломки.
- Пищевые головоломки — отличный способ одновременно занять кота и дать ему физическую и умственную нагрузку. Самый простой вариант — взять картонную коробку, полностью закрытую, и вырезать в ней отверстие примерно по размеру кошачьей лапы. Положите внутрь корм — и все, теперь вместо миски кошке нужно будет вытаскивать еду по чуть-чуть лапой. Это очень увлекательно! Моим кошкам (и даже собакам) очень нравится. Я читал, что такие игры запускают те же процессы в мозге, что и настоящая охота или поиск еды в дикой природе. Это дает чувство «добычи», помогает справиться со скукой и даже снижает стресс. Мои питомцы обожают такие штуки. © Unknown author / Reddit
8. Одна распространенная ошибка при кормлении питомца мешает ему пить достаточно воды и провоцирует высыпания на мордочке
- Для кошачьего корма и воды используйте только миски из нержавеющей стали или глазурованного фарфора (это предотвратит появление прыщей на морде). Следите за тем, чтобы миски с водой и сухим кормом всегда были наполнены на 3/4 (кошки стараются экономить то, что у них есть, если только они не в режиме голодания). Для влажного корма нужна отдельная миска. © Paladin_Hecky / Reddit
- Миски для еды и воды должны стоять на достаточном расстоянии друг от друга (и обе миски должны находиться далеко от лотков). В дикой природе кошки не любят, когда вода стоит рядом с едой, потому что она может быть загрязнена. Поэтому они с большей вероятностью будут пить из миски, которая стоит подальше от еды. © We1ee / Reddit
9. Не кормите питомца продуктами с лактозой и растительными добавками — это может сократить его жизнь
У моей кошки сухой корм просто стоит в миске: суточная доза. Она ест понемногу в несколько подходов в течение дня. Ограничить питание до одного-двух раз в сутки стоит, если вы кормите только влажным кормом или натуралкой и если кошка склонна к перееданию. А насчёт "чего-то растительного в корме": во всех готовых кормах для животных есть "что-то растительное". Всегда.
- Не кормите их продуктами содержащим лактозу (безлактозное коровье молоко, простой йогурт и козье молоко подойдут), содержащим растительные компоненты (они строго плотоядны, и если в корме есть что-то растительное, сначала проконсультируйтесь с ветеринаром), а также любым мясом плотоядных/всеядных/падальщиков (включая тунца и лосося). Животные, стоящие выше в пищевой цепочки, накапливают тяжелые металлы в организме. Мы с этим справляемся благодаря мощной печени, а большинство животных (включая кошек) — нет. Падальщики (крабы, креветки, мидии, крысы), особенно дикие, — самые опасные. © Paladin_Hecky / Reddit
- Рацион зависит от возраста. В возрасте от двух до четырех месяцев можно кормить котенка по требованию или три-четыре раза в день. Они еще очень активно развиваются и нуждаются во всех питательных веществах, которые могут получить. Когда им исполнится четыре-шесть месяцев, можно сократить количество кормлений до двух-трех раз в день. После этого при необходимости можно сократить количество кормлений до одного-двух в день. Но в дикой природе кошки едят небольшими порциями и чаще, поэтому, если вы можете вписать в свой график несколько небольших кормлений, обязательно сделайте это. © We1ee / Reddit
10. Забудьте об автоматическом лотке и сухом корме
Мои как будто читали это-сухой корм не одобрили,хотя сухарики как лакомство обожают!
- Избавьтесь от автоматического лотка. Он не дает возможности заметить возможные проблемы, такие как понос, проблемы с мочеиспусканием и т.д. А если эта штука включится, пока кот внутри? Вы рискуете тем, что кот вообще перестанет им пользоваться. И не кормите сухим кормом. Кошки мало пьют и не имеют выраженной жажды — это у них не развито инстинктивно. А сухой корм означает, что кошка почти всегда слегка обезвожена.Сухой корм не имитирует их естественную добычу. Мышь более чем на 70% состоит из воды. Сухой корм подвергается глубокой переработке и не содержит воды. Отказ от него сэкономит вам деньги на ветеринаре в будущем. © InturnlDemize / Reddit
- Из-за сухого корма у вашей кошки в будущем могут возникнуть проблемы с зубами и почками. Несмотря на то, что кошки иногда любят перекусить сухим кормом (как люди любят перекусывать), я бы рекомендовал влажный корм. © EstablishmentBest40 / Reddit
11. Не используйте наполнители из глины и силикагеля
Кукурузный наполнитель действительно хорошая вещь и наименее вредный для животных. Но как объяснить это кошке, которой он не понравился? А силикагель не используется в открытом лотке. Для того, чтобы он не прилипал к лапам, можно использовать лоток с сеткой. Но опять таки: а захочет ли кошка ходить на голую сетку?
- Используйте несколько больших открытых лотков в разных частях дома, а также натуральный наполнитель. Наполнитель из сосновых гранул хорошо впитывает запах, но не комкается. Мне больше всего понравился кукурузный наполнитель, который можно смывать в унитаз. Избегайте глиняного наполнителя. Из-за него в доме будет слишком много пыли, а пыль будет пахнуть использованным лотком. Если вы используете глиняный наполнитель, избавиться от запаха практически невозможно. Кроме того, ваша кошка будет вся в пыли. Кошкам не следует вычищать из шерсти и лап искусственно ароматизированную глиняную пыль. Это вредно. © hippyshrimp / Reddit
- Используйте натуральный кукурузный наполнитель для кошачьих туалетов. © Aggressive-Bat7323 / Reddit
- Сначала стоит попробовать более дешевый вариант — древесные гранулы. Главное — избегайте наполнителей на основе силикагеля. То, что прилипает к лапам, попадает потом в рот, а если это синтетика, она может разбухать в желудке и вызывать закупорку кишечника. Лучше использовать только натуральное. © doegrey / Reddit
12. Липкий ролик для одежды — это пустая трата денег
семья стабильно работает в госучреждениях. Порванная макулатура - стабильный бесплатный наполнитель для лотка. Плюс - релакс, когда сидишь и вдумчиво режешь/рвешь бумажки
- Обычный скотч проще и дешевле использовать для удаления шерсти, чем липкие ролики. Работает по тому же принципу. Обмотайте скотч (особенно удобно использовать малярный — он шире и уходит меньше) вокруг пальцев, липкой стороной наружу. Концы скотча склеятся друг с другом, образуя удобную петлю по ширине четырех пальцев. После этого просто протирайте ту поверхность, с которой нужно убрать шерсть. Когда одна сторона петли полностью покроется шерстью, поверните на чистую сторону и продолжайте. Скотч собирает много шерсти, пыли и прочего, не повреждает ткань и отлично подходит для быстрой чистки одежды перед выходом. © Jynx-Online / Reddit
13. Избегайте синтетики
- Не используйте флис. Лучше покупай спортивные толстовки из гладкой, немного блестящей ткани — с такой поверхности шерсть легко счищается. Если вы носите леггинсы, выбирайте блестящие варианты — на них шерсть почти не цепляется. Если у вас кошка со средней длиной шерсти, разумно делить стирку на два типа: вещи с шерстью и без. Шерсть средней длины не просто прилипает — она вплетается в ткань. © Inevitable-Mouse-707 / Reddit
14. Странное поведение вашего питомца — это не причуда, а тревожный звоночек, который вы игнорируете
- Кошки редко показывают, что им больно или некомфортно. У большинства кошек наблюдаются едва заметные изменения в поведении. Они очень скрытные, и у них сильно развит инстинкт самосохранения. Если вы что-то заметили и думаете, что у вас паранойя, все равно отведите кошку к ветеринару. Доверяйте своей интуиции в отношении кошки. Буквально единственными симптомами болезни почек и мочевого пузыря у моего кота было то, что он слишком много носился по дому. Он не стал чаще или реже ходить в туалет, не делал ничего за пределами своего лотка, не стал есть меньше. Но иногда с ним случались странные вещи: он пугался и убегал, как будто за ним кто-то гнался, а не просто резвился, как обычно. Кошки не говорят, когда им больно. Нужно внимательно следить за ними. © Puzzleheaded-Ruin529 / Reddit
- Кошки научились скрывать болезни и травмы, чтобы выжить, поэтому обращайте пристальное внимание на изменения в их поведении. © ObjectiveHour8151 / Reddit
15. Использование отбеливателя для уборки только раззадорит вашего питомца
- Если ваша кошка справила нужду в неположенном месте (а она, скорее всего, так и сделает), ни в коем случае не используйте для уборки отбеливатель. Кошкам нравится запах отбеливателя, и они будут чувствовать себя вправе вернуться на то же место и сделать это снова. Вместо отбеливателя используйте белый уксус, он перебивает запах, а кошки его ненавидят. © UltraMiaouss / Reddit
16. Не приучайте пушистика к игре с руками
- Не приучайте кошку играть с вашими руками. Так вы рискуете быть укушенным или поцарапанным, потому что кошка будет воспринимать вашу руку и тело как игрушку. Если вы гладите кошку, а ее уши прижимаются к голове или опускаются, а хвост начинает дергаться, прекратите гладить. Это признаки раздражения, и вполне возможно, что следующим шагом будет нападение в целях самозащиты. Следите за ушами, хвостом и глазами — они всегда подскажут, в каком настроении ваша кошка. © Rumpelteazer45 / Reddit
Простые идеи могут стать новым витком в жизни ваших питомцев. А вот еще советы по уходу за кошками, которые помогут добросовестным хозяевам заботиться о своих домашних любимцах.
Комментарии
Ну, не на 100% плотоядны. У родителей кот, 16 лет. Живут они в частном доме. Кот в основном живёт на улице, а когда ему холодно просится в дом. Так вот летом он пасётся! С удовольствием ест порей! И ищет другие растения, которые ему подходят. И многие ветеринары в квартирах рекомендуют сеять траву специально для усатых.