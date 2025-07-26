Пользователи сети назвали 16 ошибок, которые вредят мурлыке и опустошают кошелек

Животные
4 часа назад

Любимые питомцы заслуживают самого лучшего — и ради них мы готовы на многое. Но иногда хочется сделать так, чтобы уход за питомцем не превращался в постоянный стресс и не ударял по кошельку. Мы подготовили для вас лайфхаки от других владельцев кошек, которые помогут вам упростить жизнь и забыть про депрессию.

Внимание: советы в этой статье основаны на личном опыте владельцев животных и не заменяют профессиональную ветеринарную консультацию. Пожалуйста, проконсультируйтесь с ветеринаром по вопросам здоровья и питания вашего питомца.

1. Подумайте дважды, прежде чем покупать ошейник с колокольчиком

  • Не рекомендую использовать ошейники с колокольчиком. Хотя они очень распространены, кошки обладают сверхчувствительным слухом — и постоянный звон при каждом движении становится для них настоящим источником стресса. Кроме того, кошки охотятся, медленно подкрадываясь к добыче (или, в случае с домашними кошками, к игрушке), что невозможно сделать с колокольчиком и что также может вызывать стресс. Если вы все же хотите, чтобы кошка носила ошейник — выбирайте только отстегивающийся. © We1ee / Reddit

2. Перестаньте переплачивать: ваш кот ждет игрушку, которую вы можете сделать сами

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Игрушки позволяют кошкам демонстрировать естественное поведение, помогая им оставаться активными и умственно стимулированными. Мяч-головоломка — идеальный способ побудить их играть. Вам понадобится картонная внутренняя трубка от туалетной бумаги, ножницы и маленькие лакомства для кошек. Разрежьте рулон туалетной бумаги на четыре кольца по 1,5 см. Затем вставьте первое кольцо во второе, чтобы получилась форма X, затем вставьте третье и четвертое кольца, чтобы получился шар. Теперь просто просуньте несколько любимых сухих лакомств вашей кошки в щели. Оставьте место, чтобы лакомства выпадали во время игры вашей кошки.

  • Раньше я покупал кошке палочки-дразнилки, но они постоянно ломались. В итоге решил сделать свою. Взял переднюю часть старого спиннинга, резинку и гусиные перья. Кошка в восторге — с ума сходит от одной только палочки! Стоимость почти нулевая, а удочка — удобная, легкая и очень отзывчивая в движении. © bigsnow999 / Reddit
  • Не покупайте игрушки — делайте их сами. Кошки с таким же удовольствием играют с самодельными игрушками, как и с дорогими магазинными. Любимые игрушки моего кота — это кусок войлока, прикрученный к картонной проволоке, и длинная пластиковая стяжка. Вот несколько моих любимых самодельных игрушек: Нарежьте пакет от чипсов на тонкие полоски и свяжите их ниткой — получится шуршащий помпон. Мой кот обожает звук, который он издает. Положите немного лакомств или кошачьей мяты в пустую втулку от туалетной бумаги и сложите/заклейте края — кошка будет разрывать ее, чтобы достать вкусное. © eelbasil / Reddit

3. Самые лучшие кормушки для вашей кошки чаще всего стоят копейки

  • Одна из любимых игрушек Линчи — головоломка для лакомств. Ее можно сделать из втулок от туалетной бумаги при помощи клеевого пистолета. Нужно склеить тубусы между собой и приклеить их к устойчивой поверхности. © pmhmaster / Reddit

4. Вы совершаете ошибку, если тратите деньги на дорогие когтеточки

Нина С
3 часа назад

Моя младшая на плоской когтеточке и спит часто,и да-точит когти,когда просыпается)а старшая предпочитает квадратную.к счастью,они между собой сразу договорились и не покушаются на другую практически)

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  • Купила эту когтеточку с рук — она была просто обтянута ковролином. Несколько лет назад я обмотала ее сизалевой веревкой, а теперь пришло время заменить покрытие.
    В этот раз решила использовать веревку двух разных толщин. Концы просто закрепила с помощью изоленты, а саму веревку прикрутила к дереву небольшими шурупами с шайбами. © misty_girl / Reddit
  • Разместите по дому несколько когтеточек из картона — простые прямоугольные идеально подойдут. Некоторые кошки предпочитают их, а другим нравится царапать вертикальные поверхности. Главное — чтобы у них всегда была возможность поточить когти, когда возникает желание. Это спасет вашу мебель и нервы. Особенно хорошо ставить такие когтеточки рядом с местами, где кошка спит — после сна они часто потягиваются и сразу ищут, обо что бы почесать коготки. © BitLife_UnicornPoop / Reddit

5. Будьте осторожны при покупке комнатных растений — некоторые из них могут быть токсичны для домашних животных

Rose1
4 часа назад

Мой кот домашние розы грызет как не в себе. Они у меня только летом за окном выживают

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Чтобы обеспечить безопасность кошки в помещении, ознакомьтесь с комнатными растениями, ядовитыми для кошек. Следует проявлять осторожность при покупке домашних растений, поскольку такие разновидности, как фикус и алоэ вера, не подходят для кошек. Следует избегать сезонных растений, таких как омела и пуансеттия.

  • Некоторые растения могут представлять серьезную опасность. Лилии и большинство их подвидов смертельно опасны для кошек. Также некоторые распространенные растения, такие как нарциссы, диффенбахия, монстера, тюльпаны, сансевиерия и алоэ вера, токсичны для кошек. Поэтому, если у вас есть одно из этих растений, держите его подальше от кошки. © dominkmi / Reddit

6. Отсутствие простых игр с питомцем может негативно повлиять на его поведение

Для того, чтобы атмосфера в доме была гармоничной и для вас, и для питомцев, выделяйте время для простых игр с ними. Так вы будете проявлять любовь и давать им почувствовать себя любимыми, и сами будете снимать стресс после работы. И всем хорошо!

  • Я бы посоветовал вам всегда уделять внимание вашему усатому другу. Когда мои кошки чувствуют, что я не уделяю им достаточно внимания, они начинают мяукать и царапать дверь, будь то ванная комната или спальня. © emstha98 / Reddit

7. Не забывайте про игрушки-головоломки

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Dedee
2 часа назад

моя Шатзи вообще не пищевик. она ни разу меня не разбудила утром пожрать. не просит еду со стола. не гоняется за тритсами.
старая Чегира тоже была не пищевик, но у нее хотя бы была пара любимы лакомств со стола.

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Забудьте об автоматической кормушке для вашего пушистика. Они стоят непомерно дорого. Вместо них лучше используйте пищевые головоломки.

  • Пищевые головоломки — отличный способ одновременно занять кота и дать ему физическую и умственную нагрузку. Самый простой вариант — взять картонную коробку, полностью закрытую, и вырезать в ней отверстие примерно по размеру кошачьей лапы. Положите внутрь корм — и все, теперь вместо миски кошке нужно будет вытаскивать еду по чуть-чуть лапой. Это очень увлекательно! Моим кошкам (и даже собакам) очень нравится. Я читал, что такие игры запускают те же процессы в мозге, что и настоящая охота или поиск еды в дикой природе. Это дает чувство «добычи», помогает справиться со скукой и даже снижает стресс. Мои питомцы обожают такие штуки. © Unknown author / Reddit

8. Одна распространенная ошибка при кормлении питомца мешает ему пить достаточно воды и провоцирует высыпания на мордочке

  • Для кошачьего корма и воды используйте только миски из нержавеющей стали или глазурованного фарфора (это предотвратит появление прыщей на морде). Следите за тем, чтобы миски с водой и сухим кормом всегда были наполнены на 3/4 (кошки стараются экономить то, что у них есть, если только они не в режиме голодания). Для влажного корма нужна отдельная миска. © Paladin_Hecky / Reddit
  • Миски для еды и воды должны стоять на достаточном расстоянии друг от друга (и обе миски должны находиться далеко от лотков). В дикой природе кошки не любят, когда вода стоит рядом с едой, потому что она может быть загрязнена. Поэтому они с большей вероятностью будут пить из миски, которая стоит подальше от еды. © We1ee / Reddit

9. Не кормите питомца продуктами с лактозой и растительными добавками — это может сократить его жизнь

КошийМам
20 минут назад

У моей кошки сухой корм просто стоит в миске: суточная доза. Она ест понемногу в несколько подходов в течение дня. Ограничить питание до одного-двух раз в сутки стоит, если вы кормите только влажным кормом или натуралкой и если кошка склонна к перееданию. А насчёт "чего-то растительного в корме": во всех готовых кормах для животных есть "что-то растительное". Всегда.

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  • Не кормите их продуктами содержащим лактозу (безлактозное коровье молоко, простой йогурт и козье молоко подойдут), содержащим растительные компоненты (они строго плотоядны, и если в корме есть что-то растительное, сначала проконсультируйтесь с ветеринаром), а также любым мясом плотоядных/всеядных/падальщиков (включая тунца и лосося). Животные, стоящие выше в пищевой цепочки, накапливают тяжелые металлы в организме. Мы с этим справляемся благодаря мощной печени, а большинство животных (включая кошек) — нет. Падальщики (крабы, креветки, мидии, крысы), особенно дикие, — самые опасные. © Paladin_Hecky / Reddit
  • Рацион зависит от возраста. В возрасте от двух до четырех месяцев можно кормить котенка по требованию или три-четыре раза в день. Они еще очень активно развиваются и нуждаются во всех питательных веществах, которые могут получить. Когда им исполнится четыре-шесть месяцев, можно сократить количество кормлений до двух-трех раз в день. После этого при необходимости можно сократить количество кормлений до одного-двух в день. Но в дикой природе кошки едят небольшими порциями и чаще, поэтому, если вы можете вписать в свой график несколько небольших кормлений, обязательно сделайте это. © We1ee / Reddit

10. Забудьте об автоматическом лотке и сухом корме

Нина С
3 часа назад

Мои как будто читали это-сухой корм не одобрили,хотя сухарики как лакомство обожают!

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  • Избавьтесь от автоматического лотка. Он не дает возможности заметить возможные проблемы, такие как понос, проблемы с мочеиспусканием и т.д. А если эта штука включится, пока кот внутри? Вы рискуете тем, что кот вообще перестанет им пользоваться. И не кормите сухим кормом. Кошки мало пьют и не имеют выраженной жажды — это у них не развито инстинктивно. А сухой корм означает, что кошка почти всегда слегка обезвожена.Сухой корм не имитирует их естественную добычу. Мышь более чем на 70% состоит из воды. Сухой корм подвергается глубокой переработке и не содержит воды. Отказ от него сэкономит вам деньги на ветеринаре в будущем. © InturnlDemize / Reddit
  • Из-за сухого корма у вашей кошки в будущем могут возникнуть проблемы с зубами и почками. Несмотря на то, что кошки иногда любят перекусить сухим кормом (как люди любят перекусывать), я бы рекомендовал влажный корм. © EstablishmentBest40 / Reddit

11. Не используйте наполнители из глины и силикагеля

КошийМам
15 минут назад

Кукурузный наполнитель действительно хорошая вещь и наименее вредный для животных. Но как объяснить это кошке, которой он не понравился? А силикагель не используется в открытом лотке. Для того, чтобы он не прилипал к лапам, можно использовать лоток с сеткой. Но опять таки: а захочет ли кошка ходить на голую сетку?

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  • Используйте несколько больших открытых лотков в разных частях дома, а также натуральный наполнитель. Наполнитель из сосновых гранул хорошо впитывает запах, но не комкается. Мне больше всего понравился кукурузный наполнитель, который можно смывать в унитаз. Избегайте глиняного наполнителя. Из-за него в доме будет слишком много пыли, а пыль будет пахнуть использованным лотком. Если вы используете глиняный наполнитель, избавиться от запаха практически невозможно. Кроме того, ваша кошка будет вся в пыли. Кошкам не следует вычищать из шерсти и лап искусственно ароматизированную глиняную пыль. Это вредно. © hippyshrimp / Reddit
  • Используйте натуральный кукурузный наполнитель для кошачьих туалетов. © Aggressive-Bat7323 / Reddit
  • Сначала стоит попробовать более дешевый вариант — древесные гранулы. Главное — избегайте наполнителей на основе силикагеля. То, что прилипает к лапам, попадает потом в рот, а если это синтетика, она может разбухать в желудке и вызывать закупорку кишечника. Лучше использовать только натуральное. © doegrey / Reddit

12. Липкий ролик для одежды — это пустая трата денег

Jane
18 часов назад

семья стабильно работает в госучреждениях. Порванная макулатура - стабильный бесплатный наполнитель для лотка. Плюс - релакс, когда сидишь и вдумчиво режешь/рвешь бумажки

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  • Обычный скотч проще и дешевле использовать для удаления шерсти, чем липкие ролики. Работает по тому же принципу. Обмотайте скотч (особенно удобно использовать малярный — он шире и уходит меньше) вокруг пальцев, липкой стороной наружу. Концы скотча склеятся друг с другом, образуя удобную петлю по ширине четырех пальцев. После этого просто протирайте ту поверхность, с которой нужно убрать шерсть. Когда одна сторона петли полностью покроется шерстью, поверните на чистую сторону и продолжайте. Скотч собирает много шерсти, пыли и прочего, не повреждает ткань и отлично подходит для быстрой чистки одежды перед выходом. © Jynx-Online / Reddit

13. Избегайте синтетики

  • Не используйте флис. Лучше покупай спортивные толстовки из гладкой, немного блестящей ткани — с такой поверхности шерсть легко счищается. Если вы носите леггинсы, выбирайте блестящие варианты — на них шерсть почти не цепляется. Если у вас кошка со средней длиной шерсти, разумно делить стирку на два типа: вещи с шерстью и без. Шерсть средней длины не просто прилипает — она вплетается в ткань. © Inevitable-Mouse-707 / Reddit

14. Странное поведение вашего питомца — это не причуда, а тревожный звоночек, который вы игнорируете

  • Кошки редко показывают, что им больно или некомфортно. У большинства кошек наблюдаются едва заметные изменения в поведении. Они очень скрытные, и у них сильно развит инстинкт самосохранения. Если вы что-то заметили и думаете, что у вас паранойя, все равно отведите кошку к ветеринару. Доверяйте своей интуиции в отношении кошки. Буквально единственными симптомами болезни почек и мочевого пузыря у моего кота было то, что он слишком много носился по дому. Он не стал чаще или реже ходить в туалет, не делал ничего за пределами своего лотка, не стал есть меньше. Но иногда с ним случались странные вещи: он пугался и убегал, как будто за ним кто-то гнался, а не просто резвился, как обычно. Кошки не говорят, когда им больно. Нужно внимательно следить за ними. © Puzzleheaded-Ruin529 / Reddit
  • Кошки научились скрывать болезни и травмы, чтобы выжить, поэтому обращайте пристальное внимание на изменения в их поведении. © ObjectiveHour8151 / Reddit

15. Использование отбеливателя для уборки только раззадорит вашего питомца

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  • Если ваша кошка справила нужду в неположенном месте (а она, скорее всего, так и сделает), ни в коем случае не используйте для уборки отбеливатель. Кошкам нравится запах отбеливателя, и они будут чувствовать себя вправе вернуться на то же место и сделать это снова. Вместо отбеливателя используйте белый уксус, он перебивает запах, а кошки его ненавидят. © UltraMiaouss / Reddit

16. Не приучайте пушистика к игре с руками

  • Не приучайте кошку играть с вашими руками. Так вы рискуете быть укушенным или поцарапанным, потому что кошка будет воспринимать вашу руку и тело как игрушку. Если вы гладите кошку, а ее уши прижимаются к голове или опускаются, а хвост начинает дергаться, прекратите гладить. Это признаки раздражения, и вполне возможно, что следующим шагом будет нападение в целях самозащиты. Следите за ушами, хвостом и глазами — они всегда подскажут, в каком настроении ваша кошка. © Rumpelteazer45 / Reddit

Простые идеи могут стать новым витком в жизни ваших питомцев. А вот еще советы по уходу за кошками, которые помогут добросовестным хозяевам заботиться о своих домашних любимцах.

Фото на превью irrational cat / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0, AI - generated image

Комментарии

Уведомления
Людмила Киш
50 минут назад

Ну, не на 100% плотоядны. У родителей кот, 16 лет. Живут они в частном доме. Кот в основном живёт на улице, а когда ему холодно просится в дом. Так вот летом он пасётся! С удовольствием ест порей! И ищет другие растения, которые ему подходят. И многие ветеринары в квартирах рекомендуют сеять траву специально для усатых.

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