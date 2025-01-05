Текст о том, почему бабушки не всегда готовы жертвовать своим временем ради внуков

В этой статье бабушка, преподаватель на пенсии, на собственном примере рассуждает о помощи с внуками и о том, стоит ли поступаться личной свободой ради семьи. Мы собрали мнения и других свекровей и тещ на эту тему, а также — представителей другой стороны, зятьев и невесток.

С Ниной Петровной мы время от времени пересекаемся в холле спорткомплекса, в котором занимаются мой сын и ее внуки-двойняшки, любим поболтать. Она до пенсии преподавала математику в школе, вырастила двух сыновей. А теперь ее пытаются заставить активно участвовать в воспитании внуков. Однажды я случайно услышала, как она говорила с невесткой по телефону: — Послушай, Любонька, я обожаю внуков, но забрать их после секции к себе с ночевкой я не смогу. Понятно, что вы с мужем хотите вдвоем побыть, но у меня театр сегодня. Отменить никак не могу. После этого разговора Нине Петровне захотелось поделиться наболевшим. Далее следует рассказ от ее лица.

«Я очень люблю Сашу и Сеню, они умненькие, на сына похожи. Но сейчас я хочу пожить для себя, мне всего 60 с небольшим. Ну что я в той жизни видела? Вышла замуж совсем молоденькой, супруг дальнобойщиком работал: неделю дома, две отсутствует. Жили сначала в общежитии в комнатке 12 квадратов, там оба сына родились, потом нам квартиру дали. Я пошла работать в детский сад, чтобы быть рядом со своими мальчиками. Потом они в школу — и я в школу устроилась. Днем уроки веду, вечером тетради и контрольные проверяю, муж редко дома бывает. Родители мои и свекры жили очень далеко. Потом ребята наши поступили в институт, муж ушел, ну и ладно. Думала, отдохну, но у мамы началась деменция, потом проблемы с ногами. Переехала она к нам, я ухаживала за ней 12 лет, в последние годы она не вставала. И вот мама отмучилась, сыновья женились, я вышла на пенсию. Решила, что вот, жизнь начинается! И тут пошли внуки. У старшего двойняшки, им по 7,5 лет. У младшего сына месяц назад дочка родилась. Невестка тут же на работу побежала, мол, карьера у нее. Зашла я к ним с внучкой погулять, а сын мне говорит: «Мама, посидишь с малышкой пару лет, до садика? Не думай, не бесплатно — за 30 тысяч в месяц. Отказа не примем!» Я взяла и сразу дала понять, что это все не по мне, и дело тут не в финансах.

Расклад такой: мне предлагается приходить к 6:30 каждое утро и целый день быть с внучкой, пока в районе 19:00 с работы не придут сын или невестка. «Ничего особенного делать не надо: дети спят почти все время, вам просто нужно быть рядом. Ну, обед там можно приготовить или белье погладить, чтоб не скучно было», — это мне невестка говорит. Странно, что она от такой легкой жизни бежит в офис пахать по 12 часов, да? Я очень рада рождению внучки, однако считаю, что детей должны воспитывать, прежде всего, их родители. Но у нас от женщин на пенсии общество как бы ждет, что они снова выйдут на работу: не важно, кем они трудились раньше — теперь они должны побыть няньками. В большинстве случаев труд этот не высоко ценится, да и неудобно брать с детей деньги. И он не очень почетен в том плане, что бабушка должна все делать, но при этом помалкивать, не перечить родителям малыша и не разводить самодеятельность.

Марья Андреевна, моя бывшая коллега, сидит с внучкой за деньги, и все довольны. Она нянчит малышку с 8 месяцев, получает от зятя около 20 тысяч в месяц, он ей еще оплачивает 2 недели в санатории каждый год. Такой расклад всех устраивает: у родителей есть недорогая, но хорошая няня, а у Марьи Андреевны — прибавка к пенсии. Она бы и бесплатно сидела с внучкой, но раз зять хочет ее уважить, то почему бы и нет? Марья Андреевна говорит, что очень счастлива, потому что не видела, как растет ее собственная дочь — родила ее без мужа, и девочка месяцами жила у бабушки. А сейчас Марье Андреевне хочется вырастить человека, видеть, как внучка делает свои первые шаги, учится говорить, кататься на велосипеде, читать. Она хочет научить ее тому, что знает и умеет сама, дать ту любовь, что не додала дочери. Отлично, когда человек делает то, что ему нравится. Но не все бабушки такие. И быть такими не обязаны.

Если я не хочу сидеть с внуками даже за деньги, это еще не делает меня плохой бабушкой. Я даю им любовь и заботу. Очень рада, когда Саня и Сеня пару раз в месяц ночуют у меня. Я вожу их на спорт. Я гуляю с маленькой внучкой, всем дарю им всем подарки, общаюсь с детьми. Но целыми днями с ними сидеть — вот уж нет.



Я ведь впервые за долгое время получаю удовольствие от каждого дня и не хочу отказываться от своей жизни. Например, записалась в ФОК на занятия для женщин 60+, хожу в бассейн, кстати, спина перестала болеть, откуда-то силы и задор появились. Мы с подругами ходим в театры, музеи, ездим на небольшие экскурсии. Вокруг столько интересного, неизведанного!

Дважды в неделю по вечерам ко мне ученики приходят заниматься — я ведь репетиторством подрабатываю: пусть небольшие, но очень не лишние деньги выходят. А еще Сеню с Саней три раза в неделю сюда на занятия вожу. И как-то так получается, что моя жизнь кипит. А сыновья с невестками обижаются, что я не ставлю их на первое место. Вот, Любаша, невестка, надулась на меня, так как я сегодня вместо театра мальчишек к себе на ночевку не взяла, но о таких вещах надо как-то заранее договариваться. Им, молодым, невдомек, что у меня — по их меркам старухи — могут быть свои планы.



Знаю, многие вспоминают, как они на все лето к бабулям в деревню ездили, и ставят нам, современным бабушкам, в укор, что мы надолго внуков не берем. Но мы и не в деревне — это раз, а во-вторых, как можно сравнивать то воспитание и нынешнее? Дети в деревне росли как трава: позавтракают — и весь день на улице, забегут воды попить да бутерброд с маслом и солью сделать — и нет их снова. А сейчас такой фокус не пройдет — с внуками заниматься надо: гулять вместе, кормить полезным, развивайками всякими увлекать. Это совсем другое!

Все внуки мне родные, люблю их всех, но я им не мама и не няня. Разве от того, что я не хочу быть с ними с утра до вечера, я — плохая бабушка? Люба, моя невестка, уверена, что внуки — центр моей жизни, ради них можно пожертвовать походом в кино, репетиторством, путешествиями. Вроде и сын мой с ней согласен.



Младший сын с невесткой тоже полагают, что я буду просто счастлива променять все на прогулки с внучкой и погремушки, иначе ради чего мне еще жить? А вот я не хочу брать на себя дополнительную ответственность, хочу просто любить и баловать внуков. Разве я не права?"

Нину Петровну на полуслове прервали выбежавшие с тренировки Саня и Сеня. Они ушли, а я задумалась: действительно, должны ли бабушки сидеть с внуками или это устаревшие стереотипы? У меня таких вопросов не возникает — удаленка позволяет мне самой заниматься ребенком, но стало интересно, как решают эту проблему другие. Вот несколько мнений пользователей сети. Свекры всегда говорили, как скучают по внучке (ей 4). Ну мы и попросили их забирать ее из сада, сидеть с ней, если заболеет. Те такие: «Ок!» Муж взял подработки, я нашла вторую работу: решили заодно кредит поскорее закрыть. Приехали наши свекры, посидели, а через неделю выкинули номер, просто свалив в закат. Чувства двоякие: я не особо удивилась, но как же надоели их пустые обещания! © Подслушано / Ideer

В нашей семье пополнение — у дочери родился сыночек. Теперь я молодая бабушка. Дочь сразу сказала, что она не будет нагружать меня малым: «Ма, наша жизнь изменится, но она должна оставаться нашей. Не надо всю себя посвящать внуку». Ох, а мне так хочется как раз всю себя посвятить этому пупсу. Но я понимаю, что дочь правду говорит: дети, внуки вырастут и уйдут, а мы потом можем просто-напросто остаться с огромной пустотой внутри себя. © Палата № 6 / VK

Безусловно, бабушкам за сидение с внуками нужно платить, как и любым другим няням. Мои родственники помогают нам с детьми и отказываются, когда мы предлагаем им деньги. Поэтому мы приглашаем их на обед, покупаем билеты в кинотеатр. Ведь у дедушек и бабушек есть своя жизнь, которая не останавливается из-за того, что их дети решили стать родителями. Мы не можем использовать их в качестве бесплатных нянек. Конечно, родители всегда нас поддержат, но злоупотреблять этим неправильно. © Tanisha Perry / Quora

Если бы моя теща раз отказалась посидеть с внуком или внучкой, второй, третий, то четвертого не было бы, доступ в мою квартиру был бы закрыт. Хочешь увидеть внуков — жди Нового года, дня рождения и так далее. © Roman Nakhradian / VK

Есть у меня смутное ощущение, что все эти бабушки, не хотящие сидеть с внуками, — это прошлые мамы, которые спихивали детей бабушкам и строили личную жизнь, работали, навещали детей раз в год на день рождения. Вот моя такая: я до 14 лет прожила с бабушкой, потом брата туда же сбагрили, а она все личную жизнь устраивала. Не пахала, как проклятая, на трех работах, нет — у нее для этого был новый муж, пятый или шестой, уже не помню. И вот сейчас у брата родился сын, и она, став бабушкой, говорит: «Сами воспитывайте!» © Юля / ADME

Многие бабушки чувствуют себя виноватыми за то, что не хотят сидеть с внуками. Нас, женщин, пытаются убедить, что мы обязаны нянчить внучат, что это в порядке вещей. Когда я вышла замуж, мама сразу сказала, что она не нянька, и своих детей она уже вырастила. Я подумала, что так оно и есть. Увы, она не дожила до рождения внуков. Но я уверена, что она была бы крутой бабушкой — именно бабушкой, а не нянькой. Эти два термина не являются синонимами, хотя многие с этим не согласятся. © Melanie Knight / Quora

Мы теще платим 30 тысяч в месяц, даже если ребенок в это время не с ней находится, а ходит в детский сад. Но если он заболеет или мы не сможем забрать или отвести его в садик, то мама жены приедет. Для этого она ушла с работы, оставив себе только подработку.

Дочь (24 года) забеременела. Денег у нее нет, как и своего жилья. Мы с мужем не особо богаты, но за роды заплатили. И тут бросает ее кавалер, и стала она требовать, чтобы мы по выходным с малышом сидели. Просит как-то она опять приехать к ней и по дороге продуктами закупиться, так мы просто психанули, отправили продукты курьером и предупредили, что больше мы к ней мотаться не будем. Деньги будем выделять, если хватать не будет, а сидит пусть сама с ребенком, с нас — раз в две недели выходной для нее от ребенка, так и быть. Устроила истерику, отказалась от помощи и не разговаривает с нами после «такого хамства и пофигизма к ее страданиям». Окружающие винят нас, эгоистами называют, но почему за ее безответственность должны расплачиваться мы?! © Палата № 6 / VK