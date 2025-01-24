Вот б_лин! Не успела нa ваш интересный тест. У меня все ответы от пользователей удалены. Я угадала не все фильмы и песни. Жаль. Очень крутые тесты. Браво!!👏 👏 👏
Угадайте 13 известных фильмов, которые мы спрятали в картинках
Кино
1 день назад
Итак, все до безобразия просто. Есть всего 2 картинки, вы должны угадать, какой нашумевший фильм мы зашифровали. С вероятностью 90%, вы смотрели его в кино или друзья вам все уши про него прожужжали.
Некоторые изображения созданы с помощью искусственного интеллекта.
1.
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2.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
3.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
4.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
5.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
8.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
9.
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10.
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11.
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12.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
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13.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
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Был ли этот тест слишком легким? Что не угадали?
Комментарии
Уведомления
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Я нa картинках с спящим человеком и волчком ответила, что там загадан Фредди Крюгер. Потому что придёт серенький волчок и утащит за бочок.
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Угадала почти все)))
Но вот то, что "Тур" может означать "Тор" мне в голову не могло прийти)))
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