Угадайте 13 известных фильмов, которые мы спрятали в картинках

Кино
1 день назад

Итак, все до безобразия просто. Есть всего 2 картинки, вы должны угадать, какой нашумевший фильм мы зашифровали. С вероятностью 90%, вы смотрели его в кино или друзья вам все уши про него прожужжали.

Некоторые изображения созданы с помощью искусственного интеллекта.

1.

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2.

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3.

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© Kira auf der Heide / Unsplash

4.

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5.

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© Clem Onojeghuo / Unsplash
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8.

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© rawpixel.com / Freepik

9.

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© freepik / Freepik

10.

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11.

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12.

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13.

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Был ли этот тест слишком легким? Что не угадали?

Вот что у нас есть еще:

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
1 день назад

Вот б_лин! Не успела нa ваш интересный тест. У меня все ответы от пользователей удалены. Я угадала не все фильмы и песни. Жаль. Очень крутые тесты. Браво!!👏 👏 👏

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Олеся
1 день назад

"беги, Лола, беги!" больше под картинку подходит чем "матрица"

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Маркизетта Бриллиант
1 день назад

Я нa картинках с спящим человеком и волчком ответила, что там загадан Фредди Крюгер. Потому что придёт серенький волчок и утащит за бочок.

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G F
1 день назад

Угадала почти все)))
Но вот то, что "Тур" может означать "Тор" мне в голову не могло прийти)))

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