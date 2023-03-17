10 аксессуаров, которыми еще вчера многие хотели дополнить свой гардероб. А сегодня они возглавляют списки антитрендов

В последние годы появлялось множество эффектных аксессуаров, с которыми образ становился в сто раз круче. Некоторые женщины до сих пор не готовы расставаться с любимыми миниатюрными сумками или солнцезащитными очками oversize. Но тренды меняются. И многим наверняка захочется разобраться, какие вещи ушли на второй план и чем их заменить.

1. Миниатюрные сумки

На смену маленьким сумкам пришли более вместительные аналоги. Для многих женщин это хорошая новость: хотя компактный аксессуар и выглядел эффектно, практичным его назвать сложно. В этом году можно смело дополнять образ либо вариантом классического размера, либо хитом сезона — очень большой сумкой.

2. Изящные маленькие серьги

Аккуратные сережки с английским замком — ювелирная классика, но сейчас они могут смотреться довольно скучно. Это относится к небольшим утонченным сережкам в целом. Если хочется освежить свой образ, можно использовать более современные варианты. Так, модные дизайнеры предлагают примерить серьги с крупными неограненными камнями, жемчугом и изделия из серебра, а также серьги-кольца.

3. Колготки в крапинку

Черные колготки с рисунком, которые были популярны несколько лет назад, теперь можно заменить на однотонные варианты ярких цветов. Также стилисты предлагают активно демонстрировать гольфы либо носки. Они могут преспокойно сочетаться с юбкой и лоферами.

4. Забавные броши

В последние годы были популярны бисерные броши в виде всевозможных вещей, животных и даже продуктов. Однако сейчас такие украшения кажутся устаревшими. Конечно, дизайнеры не призывают полностью отказываться от дополнительного декора на одежде. Они предлагают использовать объемные цветы из ткани. Такие вещицы сделают наряд более романтичным.

5. Ремни без пряжки

Ремни возвращаются в моду и уже встречались на многих показах этого года. Причем у них есть общая черта — большая броская пряжка, зачастую необычной формы. Именно это в первую отличает современные ремни от предшественников прошлых лет.

6. Классические поясные сумки

Поясные сумки были довольно популярны. Причем не только кожаные, но и спортивные варианты, которые зачастую носили с повседневной одеждой. Сейчас такая деталь гардероба выглядит довольно скучно. Дизайнеры предлагают пересмотреть традиционный подход к этим удобным сумкам и заменить их на навесные карманы. Причем прикреплять их рекомендуют не только к талии, но и к рукам и даже к щиколоткам.



Некоторые стилисты советуют вместо поясных сумок привычные модели через плечо, но с большим количеством пряжек. Либо совсем необычные варианты — в виде детских игрушек на ремешке.

7. Украшения в стиле 2000-х

В последние сезоны в моде был акцент на 2000-е годы, и украшения не исключение. И пока некоторые люди продолжают придерживаться этого стиля, другие переходят к более солидным ювелирным изделиям. Модницы признаются, что они устали от ярких и массивных пластиковых колец и готовы заменить их на варианты из металла.

8. Узкие чокеры

Чокеры-ленты, сделанные из ткани или пластика, потеряли свою актуальность. Это не значит, что нужно вовсе отказываться от подобного рода украшений. Просто вместо них в этом году уместнее смотрятся более солидные — из металла, камней или даже кожи в набирающем популярность стиле панк.

9. Тонкие цепочки

Наборы из нескольких тонких цепочек элегантны и женственны, но, чтобы выглядеть более современно, можно заменить их массивной цепью. Такие украшения сейчас в моде. А если желания носить столь броские аксессуары нет, можно просто добавить одну цепочку потолще к привычному комплекту. И вуаля — образ свеж и актуален.

10. Большие солнцезащитные очки