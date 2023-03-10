11 правил приличия, о которых действительно воспитанным людям и напоминать не надо

Чтобы быть супергероем, необязательно обладать невероятной силой. В большинстве случаев достаточно соблюдать простые социальные правила, и окружающие уже будут считать вас по-настоящему крутым. Мы собрали правила, которые всем давно пора выучить как дважды два.



1. Не задавать личные вопросы даже близким людям

Вопросы о свадьбе, детях, работе, доходах должны навсегда остаться в прошлом. Не стоит задавать их даже самым близким друзьям. Если человек захочет поделиться какими-то подробностями или переживаниями, он обязательно сделает это. Если нет, то нужно стараться держать свое любопытство под контролем и не лезть людям в душу. Не спрашивайте пары, когда они поженятся или заведут детей. Это не ваше дело. Также не стоит спрашивать студентов про их планы после учебы. Даже если вы делаете это из лучших побуждений, все равно не надо. Абсолютно ВСЕ спрашивают их об этом, а они зачастую сами не знают, что ответить. Если им будет удобно говорить о своих планах, они сами расскажут и без ваших вопросов. © Unknown author / Reddit

2. Не слушать музыку в публичном месте без наушников

Наверное, нет во всей вселенной такого человека, который сомневался бы в своем музыкальном вкусе. Но если кто-то слушает любимые треки публично без наушников, да еще и через какую-нибудь колонку, то все в радиусе 100 метров наверняка будут думать, что хуже музыкальных предпочтений этой персоны только скрежет по металлу. Не стоит так делать.

3. Уметь принимать комплименты

Кто-то похвалил ваш внешний вид или новую стрижку, а вы, потупив глаза, начали отнекиваться, делать ответные комплименты и пытаться как можно скорее сбавить накал внезапно возникшей неловкости. Такая ситуация наверняка знакома многим. Часто культура принятия комплиментов у людей хромает. Стоит помнить, что человек, делающий комплимент, не пытается заставить того, кому он адресован, почувствовать себя неловко и не напрашивается на ответные лестные слова, он просто говорит приятное. Умейте принимать комплименты. Это может быть сложно, потому что нас всех с детства учат преуменьшать наши заслуги. Самым правильным в этой ситуации будет поблагодарить и улыбнуться. © a****shifter / Reddit

Каждый раз, когда кто-то отмахивается от моего комплимента, я чувствую себя ужасно. Мне кажется, что я сделал что-то неправильное и мне не стоит больше хвалить других людей. © mlktea / Reddit

Если кто-то делает вам комплимент, просто скажите спасибо. Не спорьте и не пытайтесь доказать, что человек неправ. © Kate2point718 / Reddit

4. Не смотреть фотографии в чужом телефоне

Если кто-то вам показывает фото в своем телефоне, не надо самостоятельно листать галерею. Ни при каких обстоятельствах. Даже если от этого зависит судьба человечества — не надо. Человек делится одним конкретным снимком, и вряд ли он хочет, чтобы кто-то нагло рылся в его личных фото. Моя мама всегда так делает! Я быстро показываю ей что-то, а она бессознательно проводит пальцем по экрану. Я бы предпочел, чтобы она и дальше не знала об определенных вещах, о которых она уже узнала подобным образом. © Tj08 / Reddit

Почему так много людей не понимают этого? Однажды я показывал маме и тете картинку на своем телефоне. Посмотрев ее, они, конечно же, стали листать другие фотографии! Следом шли несколько снимков, которые я хотел отправить своей жене, они были не для посторонних глаз! © Reggie Harrell / Quora

5. Не прикасаться к животу беременной женщины, не спросив разрешения

Часто люди воспринимают уже заметный живот у беременной женщины как автоматическое приглашение погладить его. Это не просто невежливо, это очень грубо. Лезть к чужому телу без разрешения — это бесцеремонно вторгаться в личное пространство будущей мамы. За такое можно не только заработать неодобрительный взгляд, но и получить по рукам. Слишком многие люди думают, что живот беременной женщины является общественным достоянием. Это не так! © Maud Kennedy / Quora

Мои подружки, когда были беременны, вечно жаловались, что их пытаются потрогать без спроса. © Unknown author / Reddit

6. Убирать за своей собакой во время прогулки

Для каждого владельца собаки его питомец самый замечательный, красивый и хороший. Хозяин может позволять песику есть из своей тарелки, спать у себя на лице или использовать свои ботинки в качестве туалета. Но никто другой не обязан лицезреть продукты жизнедеятельности чьей-то собаки на улице. Почему бы просто не убирать за своим любимцем?

7. Не стоять как столб посреди дороги

Мы склонны замечать, как другие нарушают спокойствие окружающих, но абсолютно игнорируем ситуации, когда делаем это сами. Почетное место в списке подобных действий занимает внезапная остановка посреди тротуара или прохода в торговом центре. Вы идете и никого не трогаете. Вдруг вам приходит сообщение или вы замечаете у себя развязавшийся шнурок, останавливаетесь на ровном месте и без особой спешки пытаетесь решить проблему. Людям, которые идут за вами, это может сильно помешать. Кроме того, от неожиданности они могут попросту сбить вас с ног и ситуация приобретет еще более неловкий характер. Лучшее решение — отойти в сторону и не загораживать другим путь. Прогуливаясь по торговому центру или по улице, не останавливайтесь как вкопанный, когда слышите звонок мобильного телефона. Тем самым вы создаете неприятный эффект домино. © Juanita Fourie / Quora

8. Прежде чем войти куда-либо, сначала давать людям выйти

Когда человек собирается войти в лифт, вагон метро или автобус, первым делом надо дать выходящим людям достаточно пространства и позволить им выйти. За эти несколько секунд ожидания лифт не уедет, а в автобусе, вероятно, еще останутся свободные места. Кроме того, если стоять слишком близко, можно и сумкой выходящего пассажира по лицу случайно получить. Я просто с ума схожу, когда вижу, как люди, не дожидаясь, пока другие пассажиры выйдут из вагона, начинают лезть вперед, чтобы поскорее заполучить свободное место.

© prufrockian-beard / Reddit

9. Не придерживать дверь, если люди еще находятся далеко от нее

Казалось бы, что плохого в том, чтобы помочь женщине с коляской или пожилому человеку и придержать для них дверь? Это же просто вежливый жест. На самом деле в этом не всегда есть необходимость. Когда человек находится достаточно далеко, но видит, что ему придерживают дверь, он машинально начинает ускоряться. Можно руководствоваться достаточно универсальным правилом: если дверь может ударить человека по носу, есть смысл ее придержать. Если нет, можно идти дальше и не испытывать угрызения совести. Придерживать дверь, конечно, хорошо, но если я в 5 метрах от вас, то, пожалуйста, не делайте этого. Мне придется либо неуклюже плестись к двери, пока вы наблюдаете за мной, либо бежать. Unknown author / Reddit

10. Присматривать за своими детьми в публичных местах

Планируя провести вечер с семьей в публичном месте, лучше заранее подумать, стоит ли брать с собой маленького ребенка. В первую очередь речь идет о заведениях, не предназначенных для посещения с карапузами: театры, рестораны, кино. Отдохнуть всей семьей — прекрасное желание. Однако уповать на то, что совсем кроха не заплачет, избыточно оптимистично и безответственно. В итоге нервничать будут и родители, и ребенок, и все окружающие. Некоторым людям не лишним будет напомнить, что официанты в кафе и ресторанах не няньки. Они могут предложить малышу карандаши и бумагу, возможно, какие-то игрушки, но следить за ним должны родители. У меня 6 детей, поэтому со всей ответственностью заявляю: если у вашего ребенка началась истерика, стоит потратить несколько минут на то, чтобы вывести его в другое место и успокоить. Вся эта чушь вроде «просто позвольте детям быть детьми» дико раздражает. © Unknow author / Reddit

Не позволяйте детям гонять по кафе или ресторанам. Это опасно! Люди носят горячую еду и напитки и не всегда могут увидеть маленьких детей под ногами. В конце концов, это не детская площадка. © armadillounicorn / Reddit

11. Быть вежливыми с продавцами, официантами и другими работниками сферы обслуживания

Один из самых простых способов сказать работникам сферы обслуживания спасибо за их работу — это быть вежливым. Эти люди не виноваты в том, что у посетителя проблемы на работе, его обрызгала машина, любимый товар теперь стоит дороже или важную посылку ему доставят на день позже. Если вести себя грубо, вряд ли у этих специалистов будет мотивация поскорее решить проблему клиента. Никто не говорит петь им оды, но можно ведь просто не забывать о таких словах, как «спасибо», «пожалуйста» и «хорошего дня». Не грубите людям, если этого можно избежать. Это почти никогда не помогает решить вашу проблему, кроме того, вы еще и будете чувствовать себя ужасным человеком. Помните, что каждый, кого вы встречаете, — это живой человек с настоящими эмоциями, как и вы. © Mr_Streetlamp / Reddit

Будьте вежливы с обслуживающим персоналом: администраторами, консьержами и так далее. Большая часть решений компании не зависит от них напрямую. Не надо обвинять их во всем, что вас огорчает. © unfortunatemuso / Reddit

Всегда говорите «пожалуйста» и «спасибо». Я видела бесчисленное множество уставших и обессиленных лиц, которые озарялись лучезарной улыбкой после этих простых слов. © Juanita Fourie / Quora