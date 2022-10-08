12 секретов Мэрилин Монро, которые доказывают, что даже голливудские дивы — обычные люди со своими проблемами

«Наполовину ребенок, наполовину женщина», — так когда-то охарактеризовал будущую кинодиву фотограф, с чьих снимков началась звездная карьера Мэрилин Монро, тогда еще фабричной девушки Нормы Джин Бейкер. Она была без преувеличения звездой экрана и богиней красоты и стиля. Однако за обезоруживающей улыбкой скрывались неуверенность в себе, комплексы, колоссальная работа над внешностью, манерами, голосом и проблемы со здоровьем. Рассказываем, какие секреты таились за очаровательной внешностью звезды Голливуда.

От бесконечных осветлений и химических завивок к концу жизни у Мэрилин Монро стали выпадать волосы

East News

Мэрилин Монро до манипуляций с волосами.

Знаменитая прическа Мэрилин Монро обошлась ей очень дорого. Мало того что актриса прошла через процедуру электролиза, чтобы изменить линию роста волос. Таким образом она пыталась избавиться от так называемого мыса вдовы — волос на лбу, растущих в форме треугольника вершиной вниз. На протяжении длительного времени Монро еще и осветляла свой природный пепельно-русый цвет. Поначалу волосы будущей актрисы приобрели рыжеватый оттенок, при этом стали светлее. Однако Мэрилин хотела быть блондинкой. Поэтому она стала осветлять локоны каждый раз, когда делала прическу. В итоге девушка добилась платинового блонда. Но эти процедуры привели к тому, что Монро испортила свои волосы.

Screen Prod / Photononstop / East News

В то время для осветления требовались большие дозы серной кислоты и перекиси водорода, которые пережигали волосы и кожу головы. Монро также завивала волосы с помощью ядреного средства для чистки труб. Актриса пользовалась химией по 2–3 раза в неделю, чтобы осветлять корни и устранять желтизну. Постепенно волосы кинодивы стали пористыми, тусклыми и ломкими, а концу жизни и вовсе начали выпадать. Из-за этого Мэрилин Монро носила парики. Например, в фильме «Неприкаянные» 1961 года (на фото выше) у актрисы ненастоящие волосы.

Мэрилин Монро стеснялась своих запястий

UNITED ARTISTS / Album / East News

Мэрилин Монро часто казалось, что ее тело несовершенно. Так, например, она была убеждена, что ее запястья слишком широкие. Поэтому, позируя фотографам, актриса старалась изгибать руки или поворачивать их вполоборота к камере. Она хотела, чтобы эта часть руки на фотографиях выглядела изящнее, чем в жизни.

Актриса прятала уши, потому что считала их слишком большими

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Голливудскую диву почти невозможно было увидеть с высокой прической. Возможно, все дело в ушах: актриса считала их чересчур большими и расценивала как недостаток. По крайней мере она практически всегда делала прически, которые закрывали уши.

Мэрилин Монро изменила свой подбородок

Screen Prod / Photononstop / East News

Актриса в 1948 году.

Есть версия, что на заре карьеры Мэрилин Монро услышала, как один директор по кастингу назвал ее «чудом без подбородка». Просто потому, что нижняя часть лица актрисы имела плавную, мягкую линию.

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Известный пластический хирург Голливуда Майкл Гурдин писал в своих заметках, что Монро решилась на операцию. Если верить записям медика, в 1950 году ей был вставлен бычий хрящ, чтобы подбородок казался более точеным. Хотя многое решало и то, как умело актриса позировала перед камерой (в коллаже выше).

Со временем, как утверждает Гурдин, имплантат начал рассасываться. Так, в последнем фильме актрисы «Что-то должно случиться» (на фото выше), который снимался в 1962 году, мимика Монро стала более живой. Поэтому при смехе, как у любого человека, у нее можно было заметить двойной подбородок.

Голливудская звезда говорила с придыханием, чтобы не заикаться

Актриса с детства страдала от заикания. Логопед научил ее специальной горловой технике, позволяющей перестать заикаться. Впоследствии горловой стиль произношения превратился в изюминку Монро, по которой все узнают актрису. Правда, когда Мэрилин снималась в своем последнем фильме «Что-то должно случиться» (на фото сверху), заикание вернулось к ней, из-за чего ей было трудно произносить реплики.

Мэрилин Монро носила цветные контактные линзы

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Актриса со светлыми и темными глазами.

Если сравнить фотографии Мэрилин Монро, сделанные в разные годы, или кадры из разных фильмов, то можно заметить, что цвет ее глаз кое-где отличается. Их оттенок мог быть то светло-голубым, то темным, уходящим в карий. Медики, исследовавшие снимки актрисы, сделали выводы, что Монро носила цветные линзы и, возможно, страдала близорукостью.

Кстати, на съемках картины «Как выйти замуж за миллионера», где Монро играла девушку, стеснявшуюся очков, актриса носила этот аксессуар и за пределами площадки.

Кинозвезда не была худощавой и имела складочки на животе

Мэрилин Монро сохраняла прекрасную форму, хотя и не без труда. При этом актриса никогда не отличалась изощренной худобой. Более того, ее живот не был плоским. Напротив, Мэрилин славилась женственным округлым животиком. В интервью 1952 года Монро рассказывала, что никогда не считала свою фигуру выдающейся. Вскоре после своего актерского дебюта она занялась спортом. Каждое утро девушка делала упражнения на разные группы мышц, в том числе с гирями, гантелями и штангами.

В том же интервью Мэрилин говорила, что мало ест в течение дня. Правда, по вечерам позволяет себе насладиться стейком. Документально подтверждено, что в начале карьеры вес актрисы составлял примерно 54 кг (при росте 166 см). В 1959 году сама Монро признавалась, что весит около 58 кг. Некоторые современники утверждают, что к концу жизни Мэрилин поправилась до 63–64 кг.

Считается, что ноги Мэрилин Монро были непропорционально короткими

Screen Prod / Photononstop / East News , East News

Пропорции тела актрисы не соответствовали тогдашним стандартам красоты. Например, считается, что у нее была большая голова. А еще короткие ноги и длинное туловище. Возможно, из-за этого многим людям Мэрилин казалась ниже, чем была на самом деле. Монро умела подчеркнуть свои достоинства с помощью одежды. Так, она любила носить ремешки на талии. Такой прием помогал визуально удлинять ноги и прибавлять роста.

Актриса долго работала над своей улыбкой

Supplied by Capital Pictures / East News , 20th CENTURY FOX / Collection Christophel / East News

Когда в 1945 году Мэрилин Монро получила первую работу в модельном агентстве, ей сказали, что у нее неправильная улыбка. По мнению специалистов, девушка слишком широко улыбалась и из-за этого у нее образовывались глубокие морщины вокруг носа, а сам нос казался длиннее. Мэрилин научили более мягко улыбаться, так что ее губы чувственно подрагивали всякий раз, когда лицо актрисы выражало радость.

Мэрилин Монро была недовольна своим носом

East News

Актриса считала свой нос большим и все время пыталась замаскировать его. В какой-то момент ее нос стал выглядеть по-другому. Пластические хирурги утверждают, что Монро сделала небольшую ринопластику. Однако даже после возможного медицинского вмешательства Мэрилин не перестала видеть проблему. Поэтому ее бьюти-рутина включала в себя контуринг. Так актриса визуально сужала нос.

Голливудская дива была нервной и чувствительной особой

Legacy Collection / The Hollywood Archive / Photoshot / East News

Актриса в подростковом возрасте.

У Мэрилин было нелегкое детство. Она не знала своего отца, часто жила в приютах, сменила несколько домов и приемных семей, с юных лет подвергалась оскорбительным нападкам мужчин. Все это не могло не отразиться на нервной системе девушки. Временами Монро буквально ненавидела свой звездный статус. Она избегала публичности, порой скрывалась под псевдонимами, заводила тайных друзей и секретные квартиры. Двойная жизнь сказывалась на психологическом состоянии актрисы. Монро страдала от эмоциональных травм, из-за чего часто прибегала к лекарствам и помощи психологов. А однажды даже лежала в психиатрической больнице.

Мэрилин Монро испытывала невыносимые боли во время месячных

20TH CENTURY FOX / Album / East News

Актриса от многих скрывала, что страдала эндометриозом, из-за которого всю жизнь крайне тяжело переносила менструацию. В ее контрактах даже всегда был пункт, позволяющий отсутствовать на работе в эти периоды. Хотя Монро перенесла несколько операций, лечение оказалось неэффективным. Поэтому от ужасных болей она избавлялась с помощью сомнительных обезболивающих препаратов, негативно влиявших на нервную систему. Из-за эндометриоза Мэрилин так и не смогла родить ребенка.

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