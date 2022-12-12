15 историй от людей, которые знали знаменитостей до того, как те прославились

Мы каждый день встречаемся с друзьями и здороваемся с соседями, не подозревая, что некоторые из них в будущем могут появиться на ТВ-экранах по всему миру. Конечно, такой исход многим кажется маловероятным. Но тысячи историй в интернете доказывают обратное.