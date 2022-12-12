15 историй от людей, которые знали знаменитостей до того, как те прославились
Мы каждый день встречаемся с друзьями и здороваемся с соседями, не подозревая, что некоторые из них в будущем могут появиться на ТВ-экранах по всему миру. Конечно, такой исход многим кажется маловероятным. Но тысячи историй в интернете доказывают обратное.
1. Фрэнк Синатра
- В школе Фрэнк Синатра был влюблен в мою бабушку. Он сделал ей предложение, а она ответила, что у него нет будущего и ему нужно устраиваться на работу. Синатра уехал из города, ну а остальное — история. У нас есть все их письма. © pizzaorpasta / Reddit
2. Эмма Стоун
- Эмма уже тогда была очень яркой и от природы харизматичной. Ей часто доставались главные роли во всех школьных спектаклях. Однажды я получила главную роль, которую хотела сыграть Эмма. Хоть она и расстроилась, но поздравила меня от всей души и сказала, что у меня отлично получится.
В начальной школе мы перестали общаться, но она была отличным другом! Мы постоянно занимались гимнастикой у нее дома и представляли, что мы Керри Страг. Эмма была милой девочкой. © shanksta3 / Reddit
3. Green Day
- Я знал Билли Джо Армстронга и ребят из Green Day. Правда, не очень хорошо, но они были самыми милыми парнями на свете.
Как-то на концерте мы с друзьями стояли в очереди, тут выскакивает Билли Джо, подбегает к нам и говорит: «Вы чего в очереди-то стоите? Нам вообще-то нужно оборудование занести». Он отвел нас в фургон и дал каждому тарелку, педаль бас-барабана и так далее. В общем, что-то маленькое, что каждый из нас мог взять и донести до зала, будто мы персонал. © Hey_Laaady / Reddit
4. Дженсен Эклс
- Я ходил в ту же среднюю школу, что и Дженсен Эклс. Все учителя говорили о том, какой он хороший и что он точно добьется успеха. Я тогда помогал за кулисами в нашем школьном театре, а Дженсен пришел посмотреть спектакль, в котором играла его сестра. Он остался до конца, и на лице у него было прямо написано: «Я так ей горжусь». © wickedvicked / Reddit
5. Том Хэнкс
- Мой отец стажировался вместе с Томом Хэнксом, когда тот только начинал выступать на «Шекспировском фестивале». Он всегда был очень добрым и харизматичным. Когда у него родился сын Колин, он с гордостью показывал всем его фото. Около 3 лет назад состоялась встреча всех стажеров фестиваля.
Мой отец тоже пошел, не зная, будет ли там Том и вспомнит ли он его вообще. Но он там был, подошел к моему отцу и обратился к нему по имени. Вот честно, Том Хэнкс — великий человек. © melodyponddd / Reddit
6. Софи Тернер
- Я ходила в школу с Софи Тернер. Она была на пару лет младше меня, но мы играли вместе в нескольких спектаклях. Она была просто обычной девушкой. Правда, ничем особо не выделялась, но и тихой или застенчивой ее тоже назвать было нельзя.
Софи никогда не получала больших ролей в пьесах и в школе даже как-то не отличалась талантом. В основном она пела в хоре. Я была очень удивлена, когда услышала, что она получила роль в «Игре престолов». © WrackspurtsNargles / Reddit
7. Post Malone
- В старшей школе я был его лучшим другом, и он почти не изменился, несмотря на деньги и славу. Любопытный факт: в старших классах он увлекался инди-музыкой, носил гавайские футболки с V-образным вырезом, черные джинсы в обтяжку и кроссовки TOMS. Самый крутой и забавный чувак. © Contrasted94 / Reddit
8. Эмма Уотсон
- Я ходила в ту же школу, что и Эмма Уотсон. По словам учителей, она была очень прилежной ученицей и серьезно относилась к своей работе. Она всегда хотела добиться чего-то в жизни.
Эмма и правда хорошо разбиралась в искусстве и английском языке (и до сих пор дружит со всеми с кафедры языкознания), а на празднование столетия нашей школы даже прислала нарисованную от руки открытку. Она была очень милой, но учителя не подпускали к ней тех, кто прямо навязчиво фанател (это было во времена «Гарри Поттера»). © unicorn_c****e / Reddit
9. Гордон Рамзи
- Моя тетя раньше работала с матерью Гордона Рамзи, но они особо не общались. Однажды они решили вместе пообедать, а Гордон зашел повидаться со своей мамой и в процессе познакомился с моей тетей. Она сказала, что он был таким милым и вежливым!
У моего отца есть куча старых свитеров Гордона, которые больше ему не нужны. Без автографа или чего-то в этом роде, теперь это просто забавная семейная история. © BaffledAndBemused / Reddit
10. Крис Эванс
- В школе он был очень популярен, но не могу сказать, что с ним было приятно общаться. Вот представьте его персонажа из «Скотта Пилигрима», только помладше. Потом он, конечно, подрос и его характер поменялся. Я рад, что он добился успеха. © FAHQRudy / Reddit
11. Билли Рэй Сайрус
- Моя мама постоянно отказывала Билли Рэю Сайрусу. Они жили в одном городе и ходили в одну и ту же среднюю школу. Билли Рэй постоянно приглашал ее на свидания. Мама не соглашалась.
Позже она встретила моего отца. Они уже встречались, и тут звонит ей Билли — лично — и умоляет сняться в его клипе на песню «Achy Breaky Heart». Папа ее не пустил. Теперь мы все шутим, что эту песню он написал о маме. © Hello******Kitty / Reddit
12. Лиам Хемсворт
- Я учился в школе с Лиамом Хемсвортом. Он был на несколько лет младше меня, учился в классе моей сестры.
Действительно хороший парень, он был безумно влюблен в свою девушку и был всегда ей верен. Насколько я знаю, он не изменился! © Unknown author / Reddit
13. Чарли Чаплин
- Моя прабабушка жила в Лондоне по соседству с Чарли Чаплином, когда тот был еще мальчиком. Очевидно, ей не понравилось, что он перестал говорить с акцентом, когда стал знаменитым. © Electroguy1 / Reddit
14. Роберт Дауни — младший
- Я ходил в среднюю школу с Робертом Дауни — младшим. Странное какое-то чувство, когда вижу его в фильмах. Ведь я помню его еще в подростковом возрасте. Он говорит так же быстро, как и раньше, и с какими-то заумными словечками.
Мне часто кажется, что Роберт просто играет того же человека, которого я тогда знал. Мы оба учились в театральном кружке, и преподаватель часто дразнил его, говоря что-то вроде: «Роберт, а что ты вообще здесь делаешь? Мы все знаем, что твой отец будет подгонять тебе работку». © boywonder5691 / Reddit
15. Уилл Смит
- Мой отец дружил с Уиллом Смитом до выхода «Принца из Беверли-Хиллз», и тот показал ему пилотный эпизод еще до премьеры. 10 лет спустя Уилл пригласил нас на съемочную площадку «После нашей эры». Когда он увидел моего отца, то сразу сказал: «Команда Филадельфии снова в сборе!» И Уилл, и Джейден — самые милые люди из тех, что я когда-либо встречал. © SMP610 / Reddit
Кто-нибудь из вашего круга друзей стал знаменитым? Что вы чувствуете, когда ваши знакомые или друзья внезапно добиваются успеха в жизни?
Фото на превью Greg2600 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0, SMP610 / Reddit
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