Мы узнали, как могли бы выглядеть правители Древнего Египта, и выпали в осадок от их красоты

В школьной программе раздел истории Египта один из самых интересных. Древние города в песках, пирамиды, сфинкс и мумии — все это будоражит воображение. Мы попросили искусственный интеллект воссоздать облик правителей и правительниц Египта. За основу взяли их изображения и статуи.