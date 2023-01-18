Мы узнали, как могли бы выглядеть правители Древнего Египта, и выпали в осадок от их красоты
В школьной программе раздел истории Египта один из самых интересных. Древние города в песках, пирамиды, сфинкс и мумии — все это будоражит воображение. Мы попросили искусственный интеллект воссоздать облик правителей и правительниц Египта. За основу взяли их изображения и статуи.
Тутанхамон — легендарный фараон, чью гробницу нашли почти не тронутой временем
Хатшепсут — женщина-фараон
Принц Рахотеп был верховным жрецом культа Ра в Гелиополе
Нефрура — юная принцесса, которая занимала высокую должность в Древнем Египте
Эхнатон — фараон-реформатор
Каромама Меритмут — египетская высокопоставленная жрица
Нофрет — принцесса, жена Рахотепа. Ее имя в переводе означает «красивая»
Хеопс был знаменит строительством Великой пирамиды в Гизе
Клеопатра III — египетская царица из династии Птолемея
Аутибра Хор знаменит своей отлично сохранившейся деревянной статуей
Фараону Джосеру приписывают строительство первой пирамиды в истории древнеегипетского государства
Клеопатра VII, легендарная женщина, любовь Юлия Цезаря и Марка Антония
Чья внешность впечатлила вас больше всего?
Фото на превью Hackman / Depositphotos, Tutankhamun / Tall Story Pictures and co-producers, Stable Diffusion
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