15 детей, которые только выпорхнули из родительского гнезда и уже отхватили впечатлений
В подростковом возрасте многие из нас мечтают поскорее съехать от родителей, чтобы жить самостоятельно. В голове появляется тысяча идей на будущую жизнь. Однако не все готовы к этому: помимо большой ответственности придется справиться с привязанностью к родному дому и родителям.
- С самого детства мне выносили мозг из-за оценок: если не получила высший балл, то это приравнивалось к двойке. После универа устроилась на «уважаемую» работу за копейки. Но это логично, ведь мама и папа тоже всю жизнь получали копейки, надувая грудь от переполняющей интеллигентности. Через три года я поняла, что пора искать другую работу и съезжать от родителей. Нашла работу уборщицы: делала генеральную или еженедельную уборку в домах. Родителям пару месяцев ничего не говорила, а когда накопила денег, то рассказала. Тут же собрала сумки и переехала в арендованную квартиру. Было тяжело, но потом я решила, что пора работать на себя, организовала свою маленькую фирму, в которой на первых порах я была и уборщицей, и руководителем, и бухгалтером. Сейчас я уже сама не убираю, есть машина, квартира, хороший достаток, семья. Но родители со мной так и не разговаривают, ведь они растили «умницу», а выросла какая-то «поломойка». © Палата № 6 / VK
- Я был вторым ребенком, но уж точно не любимым. Когда я сказал, что хочу поступить в колледж, отец был просто в ярости. Дело в том, что старший брат уже учился в колледже, но потом просто забил на учебу. Папа считал, что я глупее брата, поэтому просто не смогу учиться. В итоге он сказал: «Если ты так хочешь поступать, то от меня ни копейки не получишь!» Договорились. В итоге я самостоятельно закончил колледж, при этом умудрялся сам зарабатывать. На фоне этого брат окончательно покатился по наклонной, и отец просто взъелся на меня: «Это все твоя вина! Ты просто выставил своего старшего брата в дурном свете. Он тебе завидовал». © Paul Leckner / Quora
- В 18 лет я закончила школу и поступила в институт, который через полтора года меня разочаровал. В общаге мать мне запретила жить, поэтому обитала я у родственников, а каждые выходные приезжала домой «помогать маме», что сводило мою студенческую жизнь на «нет». В итоге бросила учебу и вернулась к родителям. Второй раз у меня вышло поступить только в колледж, но на специальность, которую я хотела, только уже платно. Я тогда подрабатывала, но мама помогала с оплатой. Учеба закончилась. Я снова вернулась к матери. Примерно 9 месяцев искала официальную работу. Помимо обычной работы по дому, мне постоянно приходилось нянчится с младшими братьями: отводить и забирать их из сада, водить на всякие секции. Хочу уже вырваться, но мать, видимо, настроила на мою жизнь слишком много своих планов и просто так не отпустит. © Unknown author / Pikabu
- В школе я особо ни с кем не дружила, из-за чего моя мама сильно переживала: вместо прогулок с друзьями я сижу за компьютером! Всю жизнь она гнала меня на улицу под предлогом, что мое хобби — зло, поэтому отбирала комп, телефон и игры. Я окончила школу, поступила на бюджет в универ, после нашла хорошую работу, нашла любимого человека, который разделяет мое хобби, и мы играем вместе. Но теперь мамаша гнобит за игры нас обоих. © Подслушано / Ideer
- Еще с подросткового возраста я хотела самостоятельности. Но так уж вышло, что до последнего курса универа жила с родителями, т.к. своего постоянного заработка не было. К концу учебы я нашла отличную квартирку через знакомых и поспешила собрать вещи. Съехала от родителей. И как-то раз мама позвонила и сказала, что зайдет в гости под предлогом «мимо проезжала», чтобы посмотреть, как я живу одна. Я заварила ей чай и сказала, что быстренько сбегаю в душ. Не успела я смыть шампунь, как шторка отодвигается, заглядывает мама и выдает: «Доча, давай я тебе спинку потру». Я даже взвизгнула от испуга. Потом она объяснила свой поступок тем, что очень соскучилась. Я до сих пор офигеваю.
- Мама все время пытается обмануть меня с деньгами. В 16 лет я устроилась на первую работу. Зарплата мизерная, хватало на еду и косметику, но мать потребовала: «Доча, треть давай в семейный бюджет. Теперь одежду и обувь покупай сама себе». Я выросла и съехала от нее. Решила навестить, спрашиваю, мол, что купить к чаю. А она в ответ: «Доча, возьми пару круассанов. А раз будешь в магазине, то еще пару кило говядины, рыбки на бутерброды, моцареллу и штук 5 манго». Вскоре я вышла замуж. Мама попросила помочь отремонтировать дачный домик. С мужем начали помогать. И тут я конкретно офигела, когда мама сказала: «Доча, ну раз уж вы нашей дачей пользуетесь, давайте и стройматериалы будем закупать вместе — имейте совесть». Родители не бедные, пенсионеры, плюс у папы хорошая работа. Всю жизнь большая хорошая квартира, полный холодильник и гардероб. © Подслушано / Ideer
- Продал свой дом. А пока строится новый, решил снять квартиру. Родители предложили пожить у них, мол, чего комната будет простаивать. В итоге жил месяц. Недавно пришлось задержаться на работе до самого вечера. И тут звонок. От мамы. Говорит: «Ой, а ты где так поздно?» Взбесило просто, а ведь мне 33 годика почти. © jaaru / Pikabu
- Когда сын был подростком, он твердил: «Поскорее бы совершеннолетие, буду свободным». Сказала ему: «Хорошо, в 17 лет подарю чемодан для вещей, и у тебя будет ровно год, чтобы съехать». В итоге притащила ему чемодан, а он прошептал: «Мам, это правда?» Он даже не догадывался, что внутри лежал его подарок. © Katrina Makuch Krzemien / Quora
- Я выросла крайне независимой, рано съехала от родителей. Отец почти сразу после моего отъезда ушел от мамы. По его словам, она всю жизнь его контролировала вплоть до «шапку надень». Почти 10 лет назад я уехала в другой город и максимально отстранила мать от своих дел, но теперь она ежедневно по 10 раз звонит с глупыми вопросами. Вчера трезвонила в разгар важного совещания, я не взяла трубку. Перезвонила полтора часа спустя, но она начала кричать, что уже напилась корвалола и валидола. Спрашиваю, мол, чего она хотела. Отвечает: «Я хотела спросить, а сколько раз в день ты ходишь в туалет? Я 3-4 раза, это же хорошо?» Может, кто-то и посчитает это материнской заботой, но я готова сквозь землю провалиться. © Подслушано / Ideer
- Сын переехал в другой город по учебе, там же работу нашел и остался жить. Обычно он к нам в гости приезжал, а тут квартиру в ипотеку взял, позвал на новоселье. Мы приехали. Смотрю, а у него на полке с посудой лежит его детская тарелка со львятами. Он с каким-то смущением признался, что взял тарелку, когда в очередной раз приезжал в гости. Тяжело ему было поначалу. Когда особенно тоскливо становится, он из нее ест — и словно дома, будто бы и не уезжал никуда. Я расплакалась. Думала, что только матери тяжело сына отпускать, но не подумала, что ребенку родителей отпускать ничуть не легче. © Палата № 6 / VK
- Я, как и многие, закончила универ и съехала от мамы. Устроилась на работу. Квартиру снимать дорого, поэтому мы на двоих с подругой сняли комнату у бабульки. И тут начался какой-то кошмар: «В моем святом доме не шуметь, электричество не включать, не разговаривать, еду не приносить». Как-то приходим с работы, а эта бабка наши вещи примеряет у зеркала. Съехали мы, не прожив и месяца, хотя заплатили за три вперед. Не выдержали наши нервы. © Подслушано / Ideer
- Родители растили самостоятельной и способной за себя постоять. Рано съехала и перешла на самообеспечение. Много работала, в итоге устроилась на высокооплачиваемую должность. В 25 лет собралась замуж. И тут папа предложил оплатить свадьбу. Вежливо отказала, мол, растили же самостоятельную девочку. Он обиделся и даже не явился на церемонию. © Подслушано / Ideer
- Мама с отчимом решили поменять жилье и переехали на другой конец города. Я решил, что не хочу с ними, поэтому пора съезжать куда-то еще. Как бы уже 19 лет. Нашел маленькую дешевую квартирку, насобирал на минимальный набор мебели и какую-то кровать, но все самостоятельно. © Mangodras / Reddit
- Когда моя подруга съехала от родителей, первым делом она сказала: «Теперь не с кем поделиться своими достижениями и переживаниями! Возвращаюсь домой после тяжелого рабочего дня, но моя мама не встречает на пороге с улыбкой на лице и не спрашивает, как прошел день». © Vishakha I K / Quora
- В институте я нашел работу и сразу же подумал жить отдельно. За ужином мама сказала, что у ее подруги освободилась однушка. Съездил, посмотрел и переехал. Как-то раз возвращаюсь с работы, захожу в комнату, а там моя мама на полках убирается. Увидела меня и выдает: «О, сынок, я сейчас тут пыль дотру и пойдем чай пить». Оказывается, что она выпросила у подруги запасные ключи, чтобы убраться у меня, мол, я в свинарнике, наверное, живу. В тот день я высказал все.
Жить отдельно от родителей и принимать самостоятельные решения — это мечта многих подростков. Но порой жизнь вносит свои коррективы, и долгожданный переезд может оказаться не таким простым, как это казалось когда-то.
AdMe/Народное творчество/15 детей, которые только выпорхнули из родительского гнезда и уже отхватили впечатлений
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