15 детей, которые только выпорхнули из родительского гнезда и уже отхватили впечатлений

В подростковом возрасте многие из нас мечтают поскорее съехать от родителей, чтобы жить самостоятельно. В голове появляется тысяча идей на будущую жизнь. Однако не все готовы к этому: помимо большой ответственности придется справиться с привязанностью к родному дому и родителям.