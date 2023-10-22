16 человек, чья особенная внешность магнитом притягивает взгляды окружающих

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Каждый человек уникален. Но некоторые фишки во внешности встречаются довольно редко. Герои нашей подборки именно такие: природа наградила их необычными чертами, которыми, на наш взгляд, стоит только гордиться.

«У меня генетическая особенность — синдром Марфана»

Ты очень красивая, похожа на фею или эльфа. © superwashmerinowool / Reddit

«У меня на руке есть темное пятнышко в виде сердечка»

«Моя кожа прозрачная»

«Могу пальцы раздвинуть на 180 градусов друг от друга»

«У парня борода закручивается спиралькой. Выглядит как маленький ураган»

«У меня витилиго. На солнце пятна становятся ярче»

«У девочки на татуировке будто румяна в цвете. Но это не краска, а „дефект“ кожи»

«Я начала седеть в 14 лет, меня много дразнили из-за этого»

Смотрел твои фотки и подумал, что некоторые из них — это обложки каких-то модных журналов. © Vinasaile** / Reddit

«Если соединить родинки на плече, то получится почти идеальный квадрат»

«Ресницы у меня растут еще и на внешнем уголке глаза»

«Я родилась с неполным ухом»

«У тебя что-то на губе», — постоянно слышу я. Но там просто родинка"

«Веснушка в моем глазу похожа на сердечко»

«Когда-то у меня было 6 пальцев на руке, но сейчас только шрам напоминает об этом»

«В полностью черной бороде затесался один рыжий волосок»

«У моей подруги только полтора глаза голубые, а одна половинка карего цвета. Это выглядит волшебно»