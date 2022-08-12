16 историй, которые наглядно демонстрируют, что означает фраза «Не делай добра — не получишь зла»

Бывает порой, что ты помогаешь кому-то по доброте душевной, а в ответ получаешь лишь грубость и неблагодарность. Такое поведение вызывает непонимание, возмущение и обиду. А потом оказывается, что человек, который хотел позаботиться о других, еще и виноват во всем.

Мы в ADME надеемся, что вам не приходилось сталкиваться с такими же ситуациями, какие случились с героями нашей подборки. А если такие и бывали, то желаем вам, чтобы они больше никогда не повторялись.

Стою на перекрестке и вижу, что на багажнике впереди стоящей машины лежит женская сумка. Сигналю пару раз, показываю рукой, но водитель (за рулем сидела женщина) ноль внимания. Включил аварийку, подошел к водителю. И не успел я ничего сказать, как слышу в свой адрес: «Какого лешего ты мне сигналишь?!» Показал на сумку и пошел к машине. Смотрю, сумку забирает с таким видом, словно я виноват в том, что она катает ее по городу на багажнике. © ValenkiDeda / Pikabu

Мой менеджер нашел в тележке на работе бумажник. Приносит его мне, и я начинаю искать в бумажнике удостоверение личности. Звоню клиентке, чтобы она пришла за ним. Та приходит, забирает кошелек, а потом звонит в полицию и говорит, что я украл из ее бумажника $ 400. Видеозапись доказала, что она все наврала. Так вот, отныне кошельки я просто отправляю в бюро находок. © AirVengeance / Reddit

У меня есть максимально безответственная подруга. Они с парнем завели себе собаку, через пару недель подруга поняла, что с собакой сильно сложно, и захотела отдать ее в приют. Хорошо, что я об этом узнала. Забрала животное к себе. Вот уже год, как я живу с питомцем, мы подружились, и тут вдруг эта подруга сообщает, что хотела бы забрать собаку, ибо она уволилась с работы и у нее теперь будет время на прогулки и игры. Я решила, что это будет неправильно, да и, честно говоря, уже сомневалась в ответственности подруги, поэтому отказала. Мы очень сильно поссорились, она даже приходила ко мне домой, чтобы забрать собаку. А теперь мы совсем не общаемся. И я думаю, что это к лучшему! © Палата № 6 / VK

Затопило квартиру, друзья позвали к себе на время ремонта. Я знала, что подруга не любит домашние дела, но оказалось, что она вообще не готовит и не занимается уборкой: еда через доставку, а убирает все муж после работы. Предложила ей помощь в этом, так как деньгами «спасибо» не взяли. Она была рада, пока муж не стал нахваливать мою хозяйственность. Никакого флирта, банальное: «Сто лет домашние котлеты не ел». Теперь я враг, который пытался «увести» мужа. Иначе зачем готовить-то. © Подслушано / Ideer

Недавно мне в магазине кассир давала сдачу с тысячи. Забираю пакет, сдачу и иду к выходу. Но меня не покидает ощущение, что тут что-то не так, а потому иду медленно, мысленно все пересчитывая. Сверив мысленный результат и сдачу, понимаю, что она дала на сотку больше. Возвращаюсь, говорю: «Девушка, вы ошиблись», а она уже другому клиенту чек пробивает. И тут она как «нагавкала» на меня: «Сразу смотреть надо, еще бы завтра пришел!» В общем, я просто сунул сдачу в карман, извинился и ушел. Вот тут уж она сама виновата. © ****Rainbow / Pikabu

Подарил родителям огромный букет цветов и букет из фруктов в шоколаде на их годовщину. Мама пришла с работы, увидела букеты и сказала: «Конечно, твой папа не заслужил этого, он ничего не сделал для меня за все эти годы». Они сильно поссорились, а мои цветы и фрукты так и остались просто лежать на обеденном столе. © unknown author / Reddit

У меня была подруга, которая переживала тяжелые времена. Она говорила, что ей даже не из чего приготовить ребенку обед, поэтому однажды я пошла и купила немного продуктов для ее ребенка. Привезла ей все, а она роется в сумке и говорит: «Этот хлеб содержит глютен. Ты же знаешь, что я не могу его есть». Я была просто в шоке. Да, я знала, что она не может есть обычный хлеб, но ее ребенок может, и я принесла еду именно ее ребенку. © CatchtheFeBurr / Reddit

Жила с парнем. Решила как-то научиться делать закрутки. Натерла, нарезала, банки да склянки перемыла. Горда собой, слов нет! А парень пришел и сообщил мне, что я «обабилась». Долго он мыл кухню после разбитой банки аджики. А я больше не закатываю банки. Да и не живу с тем парнем. © Подслушано / Ideer

Есть у нас на работе одна девушка. Рассказала, что хочет свою тетю к парикмахеру записать, а куда именно, не знает. Я предложила ей поспрашивать у коллег. Она подошла к бухгалтеру:

— Татьяна Андреевна, вы к какому парикмахеру ходите?

— Да вот туда. (Называет адрес.)

— Поняла. Значит, этот салон вычеркиваю.

И уходит. Бухгалтер до сих пор с ней не разговаривает. © knyaginiavesna / Pikabu

— Татьяна Андреевна, вы к какому парикмахеру ходите? — Да вот туда. — Поняла. Значит, этот салон вычеркиваю. И уходит. Бухгалтер до сих пор с ней не разговаривает. © knyaginiavesna / Pikabu В 18 лет работала секретарем в небольшой фирме. Приехали к нам как-то финансовый директор и главный бухгалтер из другого города. Пошли все вместе на кухню выпить кофе, и тут выяснилось, что сахар закончился. Моя начальница отправила меня в магазин. Я, конечно же, помчалась со всех ног. Прихожу, а она говорит гостям: «Вот и сахар пришел». Мне так стало обидно, что обо мне как о пустом месте говорят, что в этот же день я заболела. В итоге температурила дня 3. Сейчас я сама руководитель и всегда вспоминаю этот случай, когда общаюсь с подчиненными. © Подслушано / Ideer

Недавно я стала врагом № 1 для своей родни. Я уволила свою двоюродную сестру, она работала продавцом в моем магазинчике. Меня теперь все проклинают и обвиняют, что я лишила бедненькую Катюшу заработка, а ведь ей и так сложно, ее недавно муж бросил. Но почему-то всем все равно, что она прогуливала работу и постоянно скандалила с покупателями. А еще потом выяснилось, что она вынесла из моего магазина вещей на довольно крупную сумму. Я пыталась разговаривать, объяснять, что такая работа меня не устраивает и что, если так и дальше будет продолжаться, мне придется с ней попрощаться. Но, как вы понимаете, разговоры не помогли. А я не готова жертвовать бизнесом, который с большим трудом создавала, ради такой неблагодарной родственницы. © Палата № 6 / VK

Приютила собаку своей подруги, у которой возникли проблемы с жильем. А пес начал уничтожать все: от электроники до ковра в моем доме. И никакой компенсации от подруги не последовало. © mundane_living / Reddit

Иду сегодня по пешеходной дорожке вдоль проезжей части. Навстречу едут на великах папа и его малолетняя дочь. Папа — по правой стороне по ходу движения, дочь — по левой. Я максимально сместилась в свою правую сторону, освободив большую часть дорожки. Но ни папаша, ни его дочь даже не почесались, чтобы хоть как-то сдвинуться, занимая при этом своими 2 велосипедами практически всю ширину дорожки. И только когда между нами уже оставалась пара метров, я намекнула, что неплохо бы меня не сбивать велосипедом и объехать. В ответ дядька на меня попросту наорал. Видимо, я должна была каким-то образом испариться с пути их сиятельств, а не мешаться под колесами. © Koxae / Pikabu

Я пытался быть хорошим соседом и однажды дал соседской паре немного свежих овощей со своего огорода. После этого случая они, пока я был на работе, стали совершать набеги на мой огород и брать все, что им хотелось, не спрашивая разрешения. © Back2Bach / Reddit

Предложила своим подругам понянчиться с их детьми, так как я работаю только 3 дня в неделю. Теперь все пытаются подбросить мне своего ребенка, когда им нужна няня. © unknown author / Reddit

Работаю в ресторане, директор которого принимает на работу только стройных. Недавно собеседование не прошла пышная девушка. Я вышла на перерыв, мы с ней столкнулись, и она спросила, не знаю ли я причину отказа. Сказала аккуратно, что у главного заморочки, берет только определенный типаж. А она в ответ: «Блин, ну странно. У тебя вон вообще морщины, а взяли». Хорошо, что ее послали, а то я не знаю, что бы сделала с ней. © Подслушано / Ideer