17 доказательств того, что любой человек может измениться, если действительно захочет

«Завтра», «с понедельника», «к следующему лету» — такие обещания давал себе, пожалуй, каждый из нас, стремясь к идеальному телу или здоровому образу жизни. Однако не всегда желание измениться заканчивается пустым обещанием. Герои нашей подборки доказали это на личном примере, когда начали заниматься спортом или наконец решились на пластику.

Мы в ADME убедились в том, что людей, которые не просто мечтают, но еще и делают что-то для достижения мечты, много. И они определенно заслуживают уважения.

«Мое похудение заняло примерно 18 месяцев»

Сейчас ты выглядишь на 20 лет моложе! © Firm_Firefighter_57 / Reddit

«До сих пор храню сарафан, в который с трудом влезала, когда весила 103 кг»

Жизнь становится лучше, когда не запрещаешь себе есть, а выбираешь здоровье

«Хотя меня и ждет много работы впереди, я уже довольна своим прогрессом за год»

Результат за 12 недель

«Разница между этими фотографиями позволяет мне понять, как далеко я уже продвинулась»

«Никаких упражнений, и вот мой прогресс с июля 2021-го по апрель 2022 года благодаря интуитивному питанию»

При интуитивном питании люди прислушиваются к желаниям и сигналам собственного тела (речь о голоде и насыщении), а не придерживаются строгих диет и ограничений. — Прим. ADME.

«Прошла путь от 0 отжиманий до 30»

Минус 80 кг лишнего веса

8 месяцев диеты

«Сделала ринопластику и поставила имплант в подбородок»

«За 2,5 года стал меньше на 22 кг»

«Мои „до“ и „после“. Впереди еще много работы, но меня уже мотивирует результат»

Результат за 2 года

«Привет всем, кто смеялся надо мной в школе»

Даже не верится, что это один и тот же человек. © veganhuntr / Reddit

В 17 лет и в 20

Через 7 месяцев после пересадки волос