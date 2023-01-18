16 мам, благодаря поддержке которых море проблем превращается в маленькую лужицу
Пожалуй, каждому ребенку — и малышу, и своенравному подростку — важно чувствовать, что мама любит его любым. Такая поддержка дает не только ощущение безопасности, но и как будто дарит крылья — свободу действовать, творить, мечтать. И в этот момент совершенно не имеет значения, сколько «малышу» лет — 5, 15 или 50. Мы уверены, что мам, которые готовы поддержать своих детей в любой ситуации, в этом мире больше, чем злых или равнодушных. Вот 16 примеров из жизни.
- У моей знакомой лет 10 назад дочка ходила в детский сад. И однажды воспитатель вызвала родительницу для «серьезного разговора», мол, ее дитятко умственно отсталое и пора подобрать для нее специалиста. И знаете, на каком основании? Девочка изобразила круглую крышу у домика на рисунке. Знакомая, конечно, растерялась, расстроилась. Но уже дома вспомнила, что какое-то время назад они были в Китае и именно там видели такие крыши. На следующий день она пришла в сад с семейным альбомом и продемонстрировала воспитателю фотографии с круглыми крышами домов. К чему эта микроистория? К тому, что всегда надо сомневаться в адекватности людей вокруг, даже если они дипломированные специалисты. © GlamourWitch / Pikabu
- Этим летом моя дочь решила, что она будет кошкой, и повадилась облизывать пятку. Чую, давние знакомые на детской площадке записали меня в чокнутые, ибо в ответ на их «Она у тебя пятку облизывала!» и ужас в глазах я преспокойно говорила, что я знаю, что ребенок у меня кошка и что нехорошо завидовать, коли сами так уже не гнетесь. Собственно, спустя пару недель безо всяких скандалов и потрясений игры в кошку закончились. © iratyshna / Pikabu
- Ухожу в рейс на полгода. Перед отъездом мама крепко обняла и сказала, что я ее маленький. Мой рост — 185 см, вешу 135 кг, больше ее в 2 раза. Так это трогательно... Обожаю ее. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Когда я покрасила волосы в черный цвет, в школу вызвали маму. Педсовет спросил, как она позволяет мне такое. Мама ответила: «Она будущая женщина», в ответ на что тетки закатили глаза и выдали: «Понятно, в кого она такая». В этот же день мы забрали документы из этой гимназии, а меня перевели в нормальную школу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мне было 20 лет, когда я узнала, что беременна от женатого мужчины. Я пришла от гинеколога, села рядом с инвалидной коляской мамы и, сгорая от стыда, все ей рассказала. Она выслушала меня и успокоила: «Хелен, не ты первая, кто рожает незаконнорожденного ребенка, не ты последняя. Я люблю тебя и буду любить твоего малыша. А как иначе? Это часть меня. Так что иди умойся и возвращайся, и мы пообедаем. Теперь ты знаешь, что тебе надо есть за двоих». И она сдержала слово. Мама была прекрасной бабушкой. © Helen Robare / Quora
- В 30 лет я узнала о том, что муж загулял. Его не остановили ни 2 детей, ни 10 лет совместной жизни, ни планы на будущее. Пока я утопала в памперсах, развивашках и борщах, он возил свою Анечку по ресторанам, а я знала и молчала. Идти мне было некуда: квартиру снять не потяну, младшей до садика еще год. Признаться в том, что я живу вот так, было стыдно даже лучшей подруге.
Но однажды я не выдержала и поплакалась маме. Я думала, она скажет, что все так живут, надо потерпеть и все такое, но мама внезапно выдала: «Значит, так: через 3 месяца я выхожу на пенсию, буду сидеть с внуками, а ты на работу пойдешь. Переезжаете ко мне завтра. У тебя вся жизнь впереди, и ее надо прожить с удовольствием». Прошло 5 лет, я снова замужем, люблю, любима. Спасибо за поддержку, мама!
- Мама заступилась за меня, когда у меня были проблемы в браке. Я дважды выходила замуж за мужчин, которые не очень хорошо ко мне относились, и оба раза мама приходила на помощь. Она вызвала на откровенный разговор первого супруга, и я получила достаточно информации, чтобы понять, что оставаться с ним мне не стоит. Узнав, что у меня проблемы и во втором браке, она приехала из другого города, поговорила с моим мужем, а потом взяла меня в самую замечательную поездку на свою малую родину. Она была прекрасной матерью, и я скучаю по ней. © Anne Harwood / Quora
- В период моей бунтарской юности, когда я была готом, мама покрасила мне волосы в ярко-розовый цвет. Бабушка, увидев это, чуть в обморок не упала. А мама сказала ей: «Перестань! Это никому не причиняет вреда, со временем краска смоется, и вообще, я считаю, что она выглядит круто». Она всегда поступала так, чтобы я знала, что я важна для нее и она меня любит. © Ms_ChokelyCarmichael / Reddit
- Моя мама работает медсестрой в средней школе, где учатся дети из семей с разными уровнями достатка. И каждый год она старается помочь какому-нибудь ребенку. Однажды она купила брюки, рубашки, носки, 3 галстука и обувь для мальчика, которому не в чем было пойти на выпускной вечер и танцы. В другой год семья девочки не могла позволить себе оплатить ежегодную поездку в Вашингтон, и моя мама сделала это втайне от всех, кроме родителей девочки. Она никогда не сообщала всем, что совершила крутой поступок. Я и так гордилась тем, что она моя мама, но, когда узнала о ее добрых делах, это подняло мои чувства на совершенно новый уровень. © Marmar828 / Reddit
- Когда училась в школе, на нападки учителей один раз сказала: «Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки». Вызвали маму в школу, и мой классный руководитель процитировала мое изречение, на что мама ответила: «Мы с детства учим ее говорить только правду». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Моя мама пережила немало из того, о чем нормальные люди только читают. В ней так много всего, что заслуживает восхищения, но это трудно выразить простыми словами. Ну вот, например, однажды мы после пикника оказались на придорожной остановке. Я спросил ее, почему она убирает мусор, оставленный другими людьми. Мама сказала: «Я всегда стараюсь, чтобы место после меня выглядело лучше, чем до». И все, никаких объяснений и оправданий. Просто она так живет. Сейчас мама в почтенном возрасте, но все еще поступает так же. И я тоже. © Thereminista / Reddit
- Брат был мелким, лет 10, ужинал картофельным пюре с котлетой. Долго там что-то в тарелке искал, ковырялся, копался, потом спрашивает у матери: «Можно я в тарелку лицом упаду, как в фильмах?» Мама сказала что-то вроде «Да пожалуйста». Брат в пюре лицом ткнулся, посидел несколько секунд, а потом встал и пошел умываться. Доел все и сказал, что пюре немного горячим было. © fromtundra / Pikabu
- 2 дня назад я ночевала с мамой, и она сказала то, что едва не заставило меня прослезиться. Мы говорили о том, как быть умной, и она произнесла: «Ты умная и очень симпатичная. У тебя есть все козыри, но тебе нужно полагаться на свой ум, потому что люди будут считать тебя глупой из-за твоей красоты». Эта неделя была очень напряженной, но мамины слова действительно помогли мне немного взбодриться. © Eva Ramirez / Quora
- Одно из самых ярких воспоминаний из детства — это то, как я заболела ангиной, а в то время пошел снег. Мама бегала на улицу и носила мне снег в тарелке, а я лепила снеговиков, пока старший не болеющий брат играл на улице. Обожаю маму! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Позавчера наблюдал такую сцену в огромном торговом центре. Мальчишка лет 7 просто лежит звездой на кафельном полу и смотрит в потолок, как в ночное небо. Его обступают люди, а он просто лежит. А мама стоит и читает упаковку с кетчупом. И не ругается. © BritanskyKot / Pikabu
- Моя мама 30 лет из кожи вон лезла, чтобы обеспечить своим 4 детям лучшую жизнь. Она возила нас в разные школы через весь город, чтобы мы могли учиться там, где хотели. Мама ездила с нами на экскурсии, концерты, игры и церемонии награждения. При этом ей еще удавалось делать это все с улыбкой, сохраняя позитивное отношение к происходящему. Моя мама просто святая, и я ее за это часто благодарю. Но этого, конечно, недостаточно, чтобы отплатить ей за все, что она для нас сделала. © mkestrada / Reddit
За что вы благодарны своей маме?
Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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