18 вещей, которые годами хранились для особого случая, и вот он наконец настал

Многие вещи, особенно те, что были куплены «по случаю» или «на вырост», годами лежат на дальних полках шкафов и ждут своего часа. К счастью, рано или поздно хозяева извлекают их на свет, чтобы наконец дать им возможность послужить по своему прямому назначению. Для некоторых людей такие подарки из прошлого являются настоящими сокровищами.

«В этом году мои родители обзавелись внучкой и наконец-то достали чемодан с антресоли. Больше всего меня впечатлил этот детский костюм из 80-х»

«Винтажный набор расчесок. Ни разу не использовался»

«Прихожу с работы, а у нас свекровь в гостях. Говорит: „Я вам решила королевский подарок сделать!“ И улыбается так загадочно»

«Я смотрю, а в шкафу стоит сервиз, который мой муженек все свое детство наблюдал в серванте. То есть подарок постарше нас. Но красивый. Новый. Сказала свекрови спасибо от души. Будем из новой посуды есть, пить и жизни радоваться».

«Сестра мужа подарила моей дочке такие бриджи из 2000 года»

«Мама разбирала антресоли и нашла детские вещички года примерно 1989-го. Новые»

«Посмотрела я на цены в детских магазинах и очень обрадовалась запасливости мамы».

«Решил разобрать антресоль. Нашел розетки для варенья, которым куча лет, но самого варенья я из них так и не поел»

«Всегда говорили: „Вот гости придут — и выставим в них варенье!“ Гости приходили — и всегда было не до этого».

«Бабушка принесла платочки внукам. Платочки ждали своего часа 30 лет»

«Набор столовых приборов с символикой Олимпийских игр 1980 года в оригинальной подарочной упаковке. Никогда не использовался»

«Я в секонд-хенде за смешные деньги нашла новые замшевые ботинки. На бирочке был указан 1991 год. Ношу, очень удобные»

«Этот винтажный слайсер, которым ни разу не пользовались, я нашел на чердаке нашего нового дома»

«Разгребала шкаф у бабушки, нашла 3 мешка одежды для всех возрастов. Новая, с этикетками. Интересно, кого эти мешки ждали? Платье дочери подошло»

«Хотел купить электрическую сковородку, какая была у мамы в моем детстве. Нашел этот шедевр 1977 года выпуска в комиссионке за $ 35. Она абсолютно новая»

«Свекровь принесла внуку футболку — мою ровесницу. Она 1989 года выпуска»

«Вот такую шикарную конфетницу нашли у тестя на антресолях. Теперь всегда стоит у нас на столе»

«Лет 20 назад, когда я пешком под стол ходила, мама прикупила мне в приданое бюстгальтер „на вырост“. А я все никак не вырасту до нужного размера»

«Недавно убирал в доме бабушки в Италии и нашел эти совершенно новые кеды. Папа сказал, что помнит, как покупал их в 80-х»

«Когда я родила, родственники подарили мне мыло из моего детства как памятный сувенир»

«Моя бабушка любит ходить по магазинам, но не готовить. Поэтому эта посуда досталась мне абсолютно новой»