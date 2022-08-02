19 человек, которым до лампочки все стереотипы. Они просто живут в свое удовольствие

Каждый из нас сталкивался в повседневной жизни со стереотипным мышлением окружающих. Одни считают, что компактный автомобиль предназначен исключительно для хрупких девушек, а другие убеждены, что молодожены после свадьбы должны жить у родственников. Наша статья докажет обратное.