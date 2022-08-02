19 человек, которым до лампочки все стереотипы. Они просто живут в свое удовольствие
Каждый из нас сталкивался в повседневной жизни со стереотипным мышлением окружающих. Одни считают, что компактный автомобиль предназначен исключительно для хрупких девушек, а другие убеждены, что молодожены после свадьбы должны жить у родственников. Наша статья докажет обратное.
Мы в ADME с уважением относимся к людям, которые не воспринимают всерьез социальные клише и живут в свое удовольствие.
- У меня овощная лавка в придомовом магазине и овощной киоск. Бизнесмен же. Есть «газель», переделанная из маршрутки в фургон для доставки товара. Чтобы машина не простаивала между привозами товара, я на ней таксистом работаю по грузоперевозкам: диванчик там отвезти, холодильник, переезд небольшой. Серьезного выхлопа с этого дела нет, но на поддержку штанов вполне хватает. С клиентами часто разговор идет о том о сем. Так вот, хватит уже поддерживать стереотип о таксистах-врунах. Люди мне не верят и думают, что я только на «газели» работаю. © radj013 / Pikabu
- У супруги маленькая машина, я ласково зову ее Пулька. Обожаю эту машину, потому что когда с ней равняются в потоке и заглядывают в салон, то ожидают увидеть хрупкую девушку, а не мужика 185 см ростом и весом 110 кг. Выражения лиц тех, чьи ожидания не оправдались, бесценны. Коллеги прикалываются, что я эту машину вместо ветровки надеваю, а для меня это офигенно комфортная машина в городском потоке: припарковаться можно буквально в любом крохотном промежутке, практически разворачивается вокруг своей попы, в багажнике весь дачный скарб помещается. Обожаю эту «пипетку»! © Nagibator9999 / Pikabu
- Нет, я вырядился не на свидание и не на собеседование. Мне просто нравится носить рубашку на пуговицах, а в свитере мне удобно. Нет, я не люблю джинсы и футболки. Я предпочитаю чай другим вредным напиткам. Мне просто это не нужно: ни кофе, ни газированные напитки, ни что-то другое. Еще я немного танцую: сальса, немного танго. Мне они нравятся: это интересный способ поддерживать активность, когда я не в спортзале. Я знаю, что они «девчачьи», но кого это волнует? Уж точно не меня. © codesharp / Reddit
- Мой папа всегда смеялся надо мной, когда я смотрел мультфильм «Сейлор Мун» по кабельному. Теперь это кажется странным, что мне, взрослому мужчине, занимающемуся строительством, нравится «Сейлор Мун». © decendingvoid / Reddit
- В рекламе нам показывают, что мужики не могут стирать, готовить, воспитывать детей или делать что-то еще, пока наши жены не придут и не ткнут пальцем, как это сделать. Я холостяк и сам убираю, стираю, мою посуду и так далее. Я никогда не смотрел на швабру как на какой-то плазменный луч, и мне никогда не приходилось покупать ужин, потому что мой не получился. Я также в состоянии заботиться о ребенке без необходимости звонить женщине, чтобы посоветоваться. Могу легко поменять подгузник и покормить ребенка из бутылочки. © Kiyohara / Reddit
- Мы с мужем тоже все стереотипы разбиваем вдребезги. В современном мире считается, что штамп в паспорте не главное, а важно, чтобы у людей было много общего: интересы, хобби, взгляды на жизнь и так далее. Мы с мужем 31-й год состоим в официальном браке, не имеем никаких общих интересов, выросли в разных странах, разных традициях, говорили до знакомства на разных языках. В общем, для крепкого брака нужно быть разными. А общие интересы бывают у друзей. © Elena Amira
- У нас прямо на работе мужик вяжет. Связал многим коллегам носки. Мы грузчики. Ему 45 лет, и он не парится над тем, что об этом подумают другие. © holden321 / Pikabu
- Бабушка мужа разрешила пожить после свадьбы в квартире, которую она сдавала. В итоге 4 года не давали нам съехать со скандалами: «Если съезжать, то только в свое. Зачем платить чужим, когда тут бесплатно?» Все же переехали мы в съемную двушку, и внезапно выяснилось, что, конечно, им было неудобно, что бабушка попросила деда подработать на пенсии в первые месяцы и что теперь им стало легче. © Usernamekoteyka / Pikabu
- Как-то раз я остановилась на заправке, чтобы поменять колесо на своей машине, и ко мне подошел парень с настойчивым предложением помочь. Я стала отказываться, но он настоял на своем. Сама могла бы все сделать за 10 минут, но в итоге пришлось ждать полчаса. Он понятия не имел, что и как делать, пришлось ему подсказывать. © iowan / Reddit
- Моя бабушка научила меня вязать крючком, еще когда я был мальчишкой. Сейчас мне 50, и я до сих пор люблю вязать пледы, когда смотрю телевизор. К тому же людям нравится получать в подарок мои самодельные пледы. Вокруг очень много предрассудков. Просто чаще можно увидеть женщину, вяжущую спицами или крючком, где-то на людях. © Jeremy Bolanos / Quora
- На день рождения муж подарил мне дорогую машину. Узнала, что за спиной «подруги» обсуждают, что я вышла за него из-за его денег. Но мало кто знает, что когда-то он был бедным студентом и учился на очном, а я работала за нас двоих, платила за все и в итоге дала ему денег на открытие своего бизнеса. Муж говорит не обращать внимания, а мне обидно, что сейчас такие стереотипы. © Подслушано / Ideer
- Однажды летом я приготовила винегрет и взяла на работу. Две сотрудницы целый день издевались над моим обедом, повторяя, что винегрет летом никто не готовит. © Галина Миронченко
- Я не обращаю внимания на критику и не придаю ей никакого значения. Однако я очень не люблю глупых и неверных предположений. Так что мне было бы неплохо без людей, говорящих мне, что не по-мужски это — обсуждать разные идеи для моей будущей свадьбы. День свадьбы, вообще-то, не только для невесты, но и для жениха. © Unknown author / Reddit
- Мне всегда казалось, что меня осудят за то, что я плачу, если кто-то услышит или увидит. Печально, что мужчинам говорят молчать и решать свои проблемы, как делают «настоящие мужчины». Но ведь у нас тоже есть эмоции! © PatriotsFan1014 / Reddit
- На работе есть коллега бренд-менеджер, и он шьет лифчики. Берет за них копейки. Сшил мне лифчик по своим эскизам — удобнее я ничего не носила. Открыть свое дело или хотя бы небольшой интернет-магазин не хочет. Жена его поддерживает, но он боится, что люди скажут: не мужское дело и прочие стереотипы. И вроде бы XXI век, но его друзья и родители идею не одобрили, да еще каким-то извращенцем окрестили. Печально. © Подслушано / Ideer
- В достаточно престижной школе в центре города учились мои сыновья. Директор, зная о родительских стереотипах («самые сильные ученики и лучшие педагоги учатся в „А“ классе»), сделал финт. Он самых сильных учеников собирал в «В», послабее — в «Б» и всех оставшихся — в «А». Когда в школу приводили ребенка родители, ничего не знавшие о школе, на собеседовании директор интересовался, в какой класс желают определить ребенка. И все сразу говорили: «Конечно же в „А“!» «Ну в „А“, так в „А“», — соглашался директор. © DedX5 / Pikabu
- Я люблю петь диснеевские песни, особенно из «Русалочки». Это было первое, что я посмотрел в кинотеатре, поэтому для меня мультфильм особенный. Люди пытаются ругать меня за это, но мне как-то плевать. Однако, когда я начинаю петь, все замолкают, а потом подпевают. Ну что за лицемеры! © iamnuts_ / Reddit
- Мне очень нравится вязать. Я делал это еще в детстве, и теперь, будучи взрослым, обожаю вязать шапки. Я работаю на заводе с кучей мужиков в возрасте, и они постоянно ругают меня за мои самодельные шапки — каждую зиму новые. © Te55_Tickle5 / Reddit
- В класс младшего сына в прошлом году перешла девочка, у которой родители ну очень состоятельные люди, владельцы серьезного строительного бизнеса. Уж не знаю, по каким причинам их чадо оказалось среди простых смертных. Выглядят оба как с обложки: ухоженные, модные, машина в половину школы. И вот наступил тот день, когда мамы и папы ходят в школу мыть и убирать: одни красят, другие мебель двигают. Зашла я в класс и просто остолбенела: стоит эта роскошная блондинка и намывает окна. А потом заметила ее мужа и моего, двигающих мебель. Муж такой задумчивый был после этой уборки. Говорит: «Мужик такой нормальный, не ожидал!» © Jasmyne75 / ADME
А в вашей жизни бывали случаи, когда разрушались стереотипы?
AdMe/Народное творчество/19 человек, которым до лампочки все стереотипы. Они просто живут в свое удовольствие
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