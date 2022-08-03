20+ феерических фамилий, которые и захочешь забыть, да не сможешь
Порой нам в жизни встречаются люди с весьма нетривиальными фамилиями. Кто-то этим гордится, а кто-то стесняется и мечтает поменять. Но бывает, что девушки, собирающиеся выйти замуж и избавиться от набившей оскомину фамилии, встречают супруга, что называется, себе под стать.
Мы в ADME взяли и спросили читателей, какие фамилии они запомнили на всю жизнь.
- Администратора гостиницы «Космос» звали Нина Петровна, а фамилия ее была Лось. И каждый день все свои звонки она совершенно серьезно начинала фразой «Здравствуйте, это вас беспокоит лось из космоса». © Misha Rikshpun
- Есть врач Коробочка. Пациентка после операции перепутала и попросила позвать доктора Крышечку. © Inna Nudel
- У нас в классе училась чудесная девочка-красавица. Фамилия у нее была Кривая. В начале учебного года приходит в наш класс новый учитель физики. Милый такой, круглый, добрый. Сделал перекличку по журналу, познакомился со всеми. Через урок учитель решил, что он всех запомнил. Заходит в класс и с порога громко объявляет: «Косая! К доске!» Мы притихли. Учитель снова: «Косая! К доске!» Девочка сидит, не двигается. Тогда физик с возмущением: «В чем дело, Косая? Я третий раз приглашаю вас отвечать!» Тут наша красавица медленно встает и четко с достоинством произносит: «Я не Косая. Я Кривая!» Мы рты зажали, давимся от смеха, а учитель не просто покраснел, он побагровел от стыда! © Моника Рекута
- В школе была подруга Кривоносова, а одноклассница — Криворотова. Я над ними подшучивала по-доброму. Они мне как-то сказали: «Смейся, смейся. Вот выйдешь замуж — будешь Криво — не понять что». Так вот, я сейчас Кривозюк. © Татьяна Кривозюк
- В школе у нас было 3 друга: Умнов, Мудров и Разумов. Причем на самом деле умные ребята и отличники. © Svetlana-Fotini Groomer
- У нас как-то в одной палате лежали 2 женщины — Каша и Масло. © Anastasija Belinceva
- У меня был сотрудник с фамилией Ягодка. Вот так он жену по фамилии и называл: «Моя Ягодка». © Ольга Сергиевская
- Мы смеялись, что Шутова взяла фамилию мужа — Горохова. Пошутили, что двойная звучала бы лучше: Шутова-Горохова. © Svetlana Bogoslovska
- Ко мне одновременно пришли 2 заказчицы — Сысь и Сыса. Произнесли по очереди свои фамилии, переглянулись и расхохотались. © Наталья Бесчетникова
- Самая необычная фамилия, которую я слышала, была Бородавка. Но все мне говорят, что самая необычная фамилия у меня — Сонечко. © Женечка Сонечко
- Дедушка был Харин. В пансионате познакомился с мужчиной, он ему представился: «Харин». Мужчина, пожимая руку: «Рожин». © Elena Demierre
- Знакомая по фамилии Чай вышла замуж и стала Киссель. © Haykush Siradze
- Вот моя фамилия — Секретная. Горжусь! © Татьяна Секретная
- С моей мамой работали Вошкина и Блошкина. Все бы ничего, но они были соперницами. © Анна Акулова
- У нас в классе было 3 птицы, а 4-я еще не вылупилась: Воробьева, Воронюк, Орлов и Яценко. Еще 2 мальчика — Плакун и Смихун. © Оксана Чинакал
- В Бобруйске был прикол: девушка по фамилии Заяц вышла замуж за парня по фамилии Волк. © Ярослав Шкредов
- Я молдованка, у моей одноклассницы фамилия Шерпе, в переводе «змея». Вышла замуж и стала Куку, в переводе «кукушка». Вот и не работает пословица, что рожденный ползать летать не сможет. © Kris Stratan
- Мои 2 коллеги работали в одну смену — Белоконь и Рябоконь. © Ольга Булгак
- В общаге жил парень по кличке Перец. И как-то раз я захожу в общагу, смотрю, а на инфодоске список должников, и № 1 в нем тот самый парень. А звали его Пересвет Безденежный. © Juris Ostrovskis
А какую самую поразительную фамилию вы слышали в своей жизни?
AdMe/Народное творчество/20+ феерических фамилий, которые и захочешь забыть, да не сможешь
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