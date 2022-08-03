20+ феерических фамилий, которые и захочешь забыть, да не сможешь

Порой нам в жизни встречаются люди с весьма нетривиальными фамилиями. Кто-то этим гордится, а кто-то стесняется и мечтает поменять. Но бывает, что девушки, собирающиеся выйти замуж и избавиться от набившей оскомину фамилии, встречают супруга, что называется, себе под стать.