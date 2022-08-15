20+ комичных случаев в транспорте, которые превратились из обычной поездки в анекдот какой-то

Многие из нас встречали незабываемых попутчиков в поезде, попадали в неловкие ситуации в маршрутках и наблюдали хамоватых пассажиров в автобусах. И у каждого наверняка найдется парочка вызывающих смех историй, связанных с общественным транспортом. А вот некоторые пользователи не стали рассказывать их только родным и друзьям, а поделились ими со всем интернетом. Теперь их герои — мужчина с банкой шпрот, девушка с красной помадой и невозмутимая мать, которую одолела жажда, — смогут рассмешить и вас.