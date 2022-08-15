20+ комичных случаев в транспорте, которые превратились из обычной поездки в анекдот какой-то
Многие из нас встречали незабываемых попутчиков в поезде, попадали в неловкие ситуации в маршрутках и наблюдали хамоватых пассажиров в автобусах. И у каждого наверняка найдется парочка вызывающих смех историй, связанных с общественным транспортом. А вот некоторые пользователи не стали рассказывать их только родным и друзьям, а поделились ими со всем интернетом. Теперь их герои — мужчина с банкой шпрот, девушка с красной помадой и невозмутимая мать, которую одолела жажда, — смогут рассмешить и вас.
Мы в ADME уверены, что наша огненная подборка ситуаций, сложившихся в транспорте, развеселит вас на весь день. Наслаждайтесь.
- Еду в маршрутке, держусь за поручень, а он начинает отваливаться. Оказалось, рядом стоял мужик с какой-то строительной балкой. Было забавно встретиться с ним глазами. Он изо всех сил ее удерживал, чтобы я не упала. © Lene / Pikabu
- Несколько лет назад ехал в поезде и увидел из окна, как какой-то мужик на коне пытался ускакать от медведя. Как мне показалось, двигались они с одинаковой скоростью. Вскоре я потерял их из виду. Столько лет прошло, а мне до сих пор безумно интересно, чем закончилась эта погоня. © Подслушано / Ideer
- Я как-то застряла в туалете в электричке: дверь заклинило. А мне на следующей выходить! Я сперва так нерешительно: «Эй, кто-нибудь!» Вижу, уже подъезжаем, начинаю долбить в дверь: «Откройте!» В общем, вытащили меня спустя еще станцию, а контролеры еще и заставили меня купить билет за проезд на одну остановку дальше. © Мирра / ADME
- Мы с девушкой поругались перед выходом из дома и, когда садились в автобус, не обменялись ни словом. У нас проверили билеты, и я сел рядом с ней, опустив голову, погруженный в свои мысли. Потом я решил помириться, но, когда обнял ее и собрался поцеловать, вдруг увидел, что это другая женщина. Общего у нее и моей девушки были только синие куртки. Женщина ошеломленно спросила: «Что вы делаете?» А моя девушка смотрела на все это и смеялась. Я был очень смущен, но, к счастью, женщина оказалась с чувством юмора и тоже рассмеялась. © Athanasios Gotsopoulos / Quora
- Было мне лет 14, возвращались из лагеря с двумя подружкам. Я с огромной сумкой. Зашли в почти пустой автобус, только в самом конце старичок сидел. Наш автобус резко тронулся, и я через весь салон по инерции пролетела с сумкой и опустилась аккурат на колени дедушке. Я была вежливой девочкой, извинилась, а дедушка сказал: «Сиди, внученька». Подружки ржали как лошади. © Tanya Gorbachev / ADME
- У вас есть знакомые, которые не стесняются громко общаться на людях? У меня есть. Захожу в полную маршрутку и слышу, как меня кто-то зовет. В задней части автобуса стоит знакомый. Подойти он не мог, так как людей очень много, но решил узнать, как мои дела и сдала ли я на права, громко выкрикивая свои вопросы. © Подслушано / Ideer
- Еду в тамбуре набитой электрички, лето, духота. Внимание мое привлек сидевший в вагоне мужичок. Сначала он достал телефон и включил музыку. Потом нарезал перочинным ножом хлебушек, открыл банку шпрот и начал накладывать рыбку на хлеб. Запах доставал меня даже через закрытые двери тамбура, а что творилось в вагоне, даже представлять не хочу. Мужик как ни в чем не бывало ел бутербродики, смачно запивая шпротным маслом из банки. Потом нарезал луковицу и стал смаковать вприкуску. Чем закончился обед, я не знаю, нужно было выходить, но, думаю, в рюкзаке у этого человека было еще много сюрпризов на столь дальний путь. © Co.oLer / Pikabu
- Ехала домой в автобусе. В салоне стоял мужчина с большим чемоданом у ног. Он держал в руках куклу-марионетку — рысь. Пассажир ни на кого не смотрел, а вот его зверюшка громко и оживленно реагировала на всех вокруг. Когда я выходила на своей остановке, она выразительно помахала мне и замяукала. © Kathrine Leigh Holley / Quora
- Еду домой, еле втиснулась в маршрутку. Прошу рядом стоящую тетку пройти дальше, а в ответ получаю: «Я возле ребенка своего стою, не пройду!» Я долго не могла понять, где же ее ребенок, пока не осознала, что это рядом сидящая девушка лет 20. Вот вроде и понимаю, что мы для мам всегда дети, но девушку немного жаль стало. © Подслушано / Ideer
- Ехала в метро с коллегой. Она заметно беременная. Стоим. Напротив 2 парня молодых сидят. Тут я как психану: «Не приходит в голову уступить место беременной женщине?!» Оба на меня уставились, глаза по 5 копеек, и один выдает: «Ой, извините! Я не заметил». Оба подскочили и показывают мне: «Садитесь», в упор не замечая мою коллегу с животом. © Orsa Valdés / ADME
- Ехал в поезде, в вагоне собралась ватага из 10–15 детей возраста 5–8 лет. Ехать двое суток. Дети носились по плацкартному вагону, как зайчата: где застрянут, там и покормятся, без разделения на своих и чужих. При подъезде к станции слышал, как моя соседка, молодая мама, внушала мужу: «Витя, запомни: у нас два чемодана и один ребенок. Не перепутай, Витя!» © AlexBessonov / Pikabu
- Еду в поезде, купе, подсаживается парочка. Постель уже заправлена. Девушка старательно снимает белье и меняет на свое. Подходит проводник, чтобы билеты проверить, и интересуется происходящим. Девушка объясняет: «Мы не будем спать на этом белье. Мы не знаем, какую оно проходило обработку, кто на нем спал». В это время парень молча поедает конфеты и одна падает на пол. Он ее поднимает, обдувает и кидает в рот. Мы с проводницей откровенно обалдели от этих «брезгливых». © Подслушано / Ideer
- Как-то раз ехала в час пик в метро. При параде, с ярко-красной помадой. Стою жду поезд. Передо мной стоит высокий мужчина в черной кожаной куртке. Тут подъезжает поезд, и народ как ломанется в вагон! Меня резко кинуло на этого мужика, и в итоге на его спине остался смачный след от моей помады. Он вышел на следующей, а я все переживала, что ему сказала его жена или девушка. 4 года прошло, а я всегда на этой станции вспоминаю о нем. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз в метро в час пик вплыла замечательная дама в широкополой шляпе и платье в цветочек, огляделась и поставленным голосом спросила: «Таки кто-нибудь уступит красивой женщине место?» И знаете, ей таки уступили. © Puma_Supai / ADME
- Во время сессии трое суток не спала, сдавала зачеты и экзамены. После последнего села в автобус и уснула, так и ездила до ночи. Когда меня растолкали водитель и кондуктор, я спрашиваю: «Почему раньше не разбудили?» А они отвечают: «Будили на каждой конечной — не могли добудиться». А один раз я вообще ответила: «Папа, мне ко второй паре!» © Berkut777 / Pikabu
- В маршрутке познакомилась с парнем. Обменялись телефонами. Он вышел раньше меня, улыбнувшись и кивнув мне. Когда мне надо было выходить, водитель попросил и за парня рассчитаться. Оказалось, он сказал водителю, что я его девушка и за него расплачусь! © Подслушано / Ideer
- Зима, возвращаюсь на автобусе с вокзала. Свободных мест нет, села на свой чемодан. На мне дубленка до пола, поэтому понять, что я не на кресле сижу, можно только по отсутствию спинки. На остановке входит бабулька и начинает причитать, какие все молодые некультурные, место не уступают (на самом деле погрубее). Я встала, перевезла через проход чемодан и, указав рукой на пустое место, вежливо сказала: «Садитесь, пожалуйста», а сама снова уселась. © Холодная как лед / ADME
- Ехала в автобусе. Зашла фифа на высоченных шпильках с ребенком лет 2, посадила его рядом со мной и говорит: «Подержи-ка, я сейчас приду». Ушла платить за проезд. Тут как раз следующая остановка. Фифа выскакивает из автобуса и уносится вдаль. Я в шоке. Кричу водителю: «Стой!», одновременно соображая, что делать. Тут мадам возвращается в автобус с бутылкой воды и спокойно так поясняет: «Жарко очень, пить хочется». Мне кажется, за те 2 минуты, что ее не было, я поседела. © Маруся / ADME
- Как за одну секунду заставить совершенно незнакомых людей ненавидеть тебя? Да просто! У меня открылся мокрый зонтик в маршрутке, и обрызгало всех, кроме меня. © Подслушано / Ideer
- Ехал летом в маршрутке на заднем сиденье. Жара. Заходит в салон мужчина, неспешно продвигается в самый конец, и по мере его движения все пассажиры, оборачиваясь, провожают его взглядом. «Знаменитость, может», — думаю я. Спустя миг все становится понятно: в нос ударяет невыносимая вонь. Он вез мешок с навозом! © Подслушано / Ideer
- Купила как-то унитаз свекрови в деревню. Машины не было своей — поехала на маршрутке. Муж погрузил, поставил у крайнего сиденья прямо на выходе. А в деревне меня свекор встречать должен был. В маршрутке сразу начали подшучивать, что со своим езжу. Автобус все наполняется, и каждый входящий шутит про унитаз. Мне было страшно неловко, и я накрыла унитаз курткой. А потом вошла какая-то бабулька и плюхнулась на него: думала, сиденье. Кто-то выдал: «Вот и пригодился!» © LupaCap / Pikabu
- Собиралась на работу спросонья. Захожу в маршрутку, стою и вижу, что на меня все смотрят. Мужчина, уступая место, говорит мне: «Девушка, у вас сзади что-то висит». Обернулась, гляжу, а там лифчик повис, как гирлянда! Краснея, прячу его в сумку и давлюсь от смеха. Уяснила для себя, что нечего пальто класть на стул с вещами и вообще пора сделать уборку. А еще перед выходом надо всегда смотреть в зеркало. © Подслушано / Ideer
А с вами случались незабываемые поездки в транспорте?
AdMe/Народное творчество/20+ комичных случаев в транспорте, которые превратились из обычной поездки в анекдот какой-то
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