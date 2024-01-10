20+ возмутительных историй о людях, наглость которых давно вышла из берегов
Есть люди, для которых наглость — это не просто второе счастье, но и норма жизни. Им всегда надо все лучшее, и желательно чужое и без очереди. Иногда даже вообразить сложно, насколько далеко может зайти человеческое нахальство.
- Знакомая работает массажисткой. Пришел к ней как-то клиент, такой типа «хозяин жизни». Мнет она ему спину, а он говорит: «Хорошая ты баба, я бы тебя к себе взял! Значит, так: я тебя везу к себе, покупаю продукты, ты готовишь, убираешь, и если мне все нравится — женюсь!» У знакомой аж дар речи пропал. Выпроводила она этого мужика и попросила администратора больше не записывать его к ней. Я говорю знакомой, мол, надо было сказать так: «Нет, мы сейчас едем ко мне, я даю тебе лопату, и ты идешь пахать огород, пока мы с дедушкой пьем чай. И если деду все нравится, то можешь попросить моей руки у него. А если что не так, то мои братья тебе мозги на место поставят». © dythcihe / Pikabu
- Мамина соседка по даче как-то начала восхищаться моим мужем. Мол, какой у тебя, Петровна, зять видный мужик: хозяйственный, зарабатывает неплохо, машина вон какая, а у меня дочка вот развелась, ох, хорошо бы они вместе смотрелись (дочка та при этом старше моего мужа лет на 10). И стала на полном серьезе строить планы, как бы им моего мужа и ее дочку свести, типа не могла бы моя мама как-нибудь сделать так, чтобы мой супруг без меня к ней на дачу приехал, а она свою красотку ему и подсунет, и та мужа моего быстро охмурит, мол, пискнуть не успеет. Мама тогда обалдела знатно от такой простоты. До сих пор в ссоре с той соседкой. © Aro4ka / Pikabu
- Была у меня подруга. Лет 20 назад зашли в магазин, она набрала полную корзину и на пути к кассе спрашивает меня: «Добавишь мне денег, чтобы оплатить?» Ну не вопрос, добавлю. На кассе объявляют: «$ 9,5». Подруга отдает $ 1 и бросает мне: «Добавь!» Ну вообще-то есть разница: оплатить покупку или добавить... Я добавила, конечно. © Елена Жихорева / Dzen
- Искала няню для ребенка. Одна мадам мне написала, что предложение интересное, но чем я собираюсь ее кормить, мол, а то у нее непереносимость некоторых продуктов. Также не забыла упомянуть, что я обязана оплачивать ей такси до места работы и обратно. К такому меня жизнь не готовила. Пойду скажу своему работодателю, что он обязан мне такси в обе стороны оплачивать и кормить на регулярной основе. © Подслушано / VK
- Сестра в садике воспитателем работает. Детей принимает с 7 утра. Есть мамашки, которые просят принять малышей на час раньше, типа почему бы не приходить воспитателю к 6:00, легкотня же. При этом в основном такое задвигают неработающие женщины. Видимо, им со своим ребенком дома тяжело, хочется пораньше сбагрить. Сестра отказалась, так у нее спрашивают: «Ну может, вы тогда по дороге дитятко заберете — и в садик? Вы же все равно идете с остановки мимо нашего дома». Сестра от такого предложения знатно обалдела. © Podozritelno / Pikabu
- В роддоме была маленькая столовая, и нас вызывали на обед по палатам. Как-то мы выстроились в очередь перед раздаточным окном, и вдруг влетает дама примерно на 5-м месяце беременности (а мы все на сносях уже). Спрашиваем:
— Ты откуда и куда без очереди?
— А я беременная!
Мы ржали так, что медсестра прибежала с поста поинтересоваться, что происходит. Видимо, дама привыкла права качать, да забыла, в каком месте находится. © Евдокия / Dzen
- Как-то жила у нас двоюродная сестра: приехала на учебу из села. Так как с одеждой у нее был напряг, я давала ей что-то из своего гардероба во временное пользование, чисто по-сестрински делилась. Она забросила учебу через полгода, сбежала с парнем в другое село и через свою мать передала мне, что ее сапоги в шкафу остались, мол, отправь мне. Говорю: «Я тебе дала их один раз поносить, они мои, да и вообще, могла бы сама позвонить, если что-то надо». Ответ был просто огонь: «Я же сапоги носила, значит, ты мне обязана их отдать, а то мне не в чем за коровами ходить». Занавес. © Хураман Гасымзаде / ADME
- Летела в самолете. Через проход от меня сидели мама с сыном. Я достала игровую приставку, чтобы скоротать время в полете. Тут же активизировалась мамаша:
— Дай моему ребенку поиграть, пожалуйста.
Я говорю, мол, нет, извините, я свою приставку даже сестрам не даю, но дама не унимается:
— О, мой сыночек не такой, как все дети. Он точно ничего не сломает. — И руку протягивает, улыбаясь.
Повторяю ей, что приставку не дам. Тут она выходит из себя:
— Моему сыну всего 8, а ты кобыла здоровая! Нам лететь почти 2 часа, и ему скучно. Тебе что, жалко дать ребенку поиграть?
В итоге пацан начал хныкать, его мама — орать, и тут уже не выдержала моя соседка:
— Это ты, мать, должна была взять в самолет какие-нибудь игры для ребенка, а не других напрягать своими проблемами!
И мамаша наконец-то замолчала. Странная женщина, конечно. © artlanta / Reddit
- Живу в частном доме. У меня в огороде не только картошка, но и беседка есть, мангал, фрукты растут, ягоды, а у соседа только грядки. Как-то окучиваю картошку и слышу, что меня зовут. Оглянулся — у забора соседский сынок, лет 4 от роду, просит забраться к нам в огород и покушать малины. Я разрешил. Сам продолжаю работать и поглядываю, как пацан малину уплетает в две руки. Увлекся работой, забыл про него, минут через 10–15 слышу тихий жалобный плач. Подхожу ближе и вижу, что пацан не ест, а собирает малину в большую тарелку. Я спрашиваю: «Ты чего ревешь?» А он в ответ: «Мне бабушка запретила есть и сказала на варенье ягоды собирать». Такого жлобства я не видел больше никогда в жизни. © Loki74 / Pikabu
- Мой сосед по комнате в общаге не умел готовить и мыть посуду, поэтому просто брал и ел то, что стряпал я. Наготовлю на неделю — все исчезает за день, а это дорого вообще-то. Попросил не трогать мою еду — ноль реакции. Но я нашел способ его проучить: испек шоколадный торт с перцем хабанеро и смешал глазурь с васаби. Написал на нем свое имя, сделал жирную надпись «Не есть», поставил в холодильник и стал ждать. Примерно через 2 дня сосед и его друзья увидели мой торт. Они успели схомячить примерно треть, прежде чем осознали всю его остроту. Им было, мягко говоря, очень нехорошо. После этого сосед к моей еде не притрагивался. © asdf_qwerty27 / Reddit
- Пошли с другом в бургерную. Сделали мы заказ, говорю ему: «Я заплачу». И тут же мамаша с детьми, которая стояла за нами, отталкивает меня и говорит: «Я хотела бы добавить к его заказу вот что...» А там список еще на $ 40. Спрашиваю ее, какого черта, а она невозмутимо: «Я видела, что ты собирался заплатить за того парня (моего друга), поэтому уверена, что тебя не затруднит купить еду для матери-одиночки и двоих ее детей». Вот знаете, если бы она вежливо попросила, я бы еще подумал, но наглецов терпеть не могу. Поэтому оплатил нашу с другом еду и ушел. Потом смотрим, а она сама купила кучу бургеров на большую сумму. Значит, не бедствует, просто наглая. © alexpearson17 / Reddit
- В пятницу отвели ребенка в садик в новых кроссовках. Вечером смотрим — нашей обуви нет. Методом исключения нашли старые разваленные кроссы, этим же методом выявили, чьи они. Жена в культурном тоне написала людям в личку, что они ушли в нашей обуви и надо бы обменяться, на что ей ответили: «Да ладно, ничего страшного, в понедельник обменяемся, тем более мы в другой город на выходные уехали. Вам жалко, что ли?» Пришлось на менее культурном языке объяснить, что так делать нельзя. © RamilSheyh / Pikabu
- Заехали в новехонький дом. Все новое, чистое. А соседи начали мусор свой в подъезд выставлять. С мужем идем как-то, встретили их, поздоровались, и я вежливо попросила мусор на площадку общую не ставить. Мне ответили, что они из другого города и у них там так принято, и вообще, мол, соседи могут и прихватить чужой пакет по дороге. Пока я соображала, что ответить, мой муж им сказал: «Как коренной житель этого города, информирую вас, что у нас такие пакеты сначала на машину вашу выложат, а второй раз куда поглубже запихают. Вот так у нас тут принято». Муж 2 м ростом, 100 кг весом — не поспоришь. Мусор соседи больше не выставляли. © radish18 / Pikabu
- У меня ожирение, поэтому я выкупила 2 места в самолете, чтобы никому не мешать и лететь с комфортом. Села, расположилась, и тут ко мне подходит женщина с годовалым ребенком и говорит такая: «Освободите-ка одно место. Мне ребенка посадить некуда!» Это была не просьба, а приказ. Я отказалась. Мамашка начала скандалить, позвала стюардессу и соврала ей, что я украла место ее сына. Та начала разбираться, но правда была на моей стороне. Скандал не помог, и весь полет малыш просидел у мамы на руках. Мне, конечно, было неловко, но разве это я виновата в том, что она не позаботилась о комфорте своего ребенка? © Unknown author / Reddit
- Летел на самолете. Ребенок, сидевший позади, всю спинку мне испинал. Мамаша, видимо, не в курсе, что пинают по спинке кресла, а больно-то спине! Я полдороги потерпел, а потом решил намекнуть, мол, вы оборзели, господа. Передо мной извинились, но через 10 минут все возобновилось. В конце перелета у мамашки хватило наглости спросить: «Как ваша спина?» Я говорю: «Из-за вас печально». На что мне внезапно прилетело: «Вам частный самолет тогда нужен!» А я за словом в карман не полезу, поэтому ответил, что им в таком случае нужна совесть и уважение чужого личного пространства. © ExFeaR / Pikabu
- Были у меня соседи, которые все подряд просили взаймы. Как-то этот парень попросил паяльник. Через несколько дней напомнила, он принес груду обломков. Через неделю приходит, снова спрашивает паяльник. Я говорю: «Ты же его сломал!» Он отвечает: «Я думал, вы уже новый купили». © Роза Сафина / Dzen
- Я тогда была на 8-м месяце беременности. Живот уже огромный, хожу еле-еле, как пингвин. И вот на узкой тропинке мимо меня пытается протиснуться плюгавый мужичонка, при этом толкает меня в бок и говорит: «А ну подвинься! Еле ползешь, квашня!» И обгоняет меня. Я ему вслед кричу: «Я-то скоро рожу и стану красивой, а ты так и останешься мелким и никому не нужным. Так жаль тебя!» И состроила скорбную рожицу. Он оглянулся, увидел мой живот, густо покраснел и быстро-быстро убежал, сверкая тапками. © Ольга Степановна / Dzen
- Как-то были с мужем в бассейне, а после нашего сеанса начинались детские соревнования. После плавания муж прошел через душ и зашел в раздевалку в одном полотенце. А вся мужская раздевалка полна мамочек, которые привели детишек на соревнования. Муж попросил теток выйти, чтобы он мог одеться, на что те выдали: «Переодевайтесь, мы не стесняемся!» © Irina Dumanova / Dzen
- Затаривалась к дню рождения мужа едой. Расфасовываю все из тележки и вижу, как 2 моих пакета начинают «уходить» в руки какой-то старушки. Я резко за эти пакеты схватилась и говорю: «Мое, отдайте!» Что тут началось! Она как заорет на весь магазин, чтобы быстрее охрану и полицию вызывали, мол, ее грабят. Пришла охрана, начались разборки. Бабка орет, что продукты ее и я, мол, обираю честную женщину. А у меня привычка чеки класть в кошелек. Вот я охране чек-то и предъявила. В общем, бабку заставили ручки ее загребущие разжать. Пакеты она отдала, но пожелала нам всего плохого. © Lutralutras / Pikabu
- После коррекции зрения решила отдать около десяти своих старых очков с диоптриями, в том числе с дорогими оправами, за шоколадку. Написала дама: «Ой, прям зрение как у меня! Я сейчас приеду». Приехала, забрала все, сказала, что шоколад есть вредно, и вручила мне бутылку кефира. Я такая: «Ну хоть бы полбатона еще дали». © Jany / Dzen
- Работаю в магазине. Приходит старушка с пустой банкой из-под сметаны и начинает ругать продавца: «Я вчера у вас брала сметану, а она кислая!» Продавец спрашивает: «Так раз сметана кислая, почему банка-то пустая?» А бабка без тени смущения отвечает: «Так внук съел. Он же не знал, что она кислая!» Для справки: сметана не просроченная была, хорошая. © роман / Dzen
Наглость часто идет рука об руку с жадностью. А о крохоборах, которые двинулись кукушечкой на почве экономии, у нас есть отдельная подборка историй.
AdMe/Народное творчество/20+ возмутительных историй о людях, наглость которых давно вышла из берегов
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