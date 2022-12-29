20 ярких женщин, которые плюнули на предрассудки и разрешили себе носить то, что нравится

У окружающих всегда есть свое мнение о том, что можно и нельзя носить женщинам в определенном возрасте и определенной комплекции, и многие из них будут рады вам его сообщить. Но ведь с помощью одежды мы транслируем свой взгляд на мир, выражаем себя, подчеркиваем индивидуальность и даже улучшаем настроение. Так стоит ли переживать по поводу того, кто что подумает, если хочется надеть платье сумасшедшей расцветки или перестать прятать живот и ноги?

Это фото для очень полных людей, которые думают, что им нужно прятаться за одеждой. Это не так, носите, что хотите

«Нашла в комиссионке совершенно нелепый винтажный пиджак с блестками. Я влюбилась в него»

«Муж сказал, что я похожа на маленькую старушку. Да что он понимает! Это же самый крутой комплимент!»

«Купила костюм русалки. Стоит надеть корректирующее белье, чтобы спрятать живот?»

Кто сказал, что невеста обязательно должна быть в белом платье?

«Больше недели раздумывала, стоит ли надевать этот комбинезон на праздничную вечеринку на работе. И так рада, что все-таки надела»

«Мой элегантный однотонный образ. Юбка моего собственного дизайна»

«Сумасшедшая шляпа-ведро, на создание которой меня вдохновило стеганое одеяло»

«Этим летом я ношу шорты и впервые в жизни не забочусь о том, кто и что об этом подумает»

«Боялась надеть этот топ на концерт, но все-таки решилась»

«Только что купила эту сумасшедшую юбку с вышитыми по всей длине розами»

«Наконец-то решила одеться так, как всегда хотела, но боялась»

«Одна из моих любимых находок в секонд-хенде. Я чувствую себя винтажной Барби»

«Этому пальто около 15 лет, но я нашла в себе смелость надеть его лишь недавно»

«Это моя версия наряда на скорую руку»

«Я просто без ума от этого пальто 60-х годов»

«Вы никогда не будете слишком старыми, чтобы носить то, что вам нравится. Мне 25 лет, и это платье моей мечты»

«Горжусь путешествием, которое мое тело совершает каждый день. Взлеты и падения, сила, которая у меня есть, шрамы и целлюлит делают меня собой»

«Это совершенно нормально».

«Мой парень сказал, что это весеннее платье. Но мне все равно, я буду носить его, когда захочу»

«Я так счастлива, что выбрала немного нетрадиционное свадебное платье»