20 ярких женщин, которые плюнули на предрассудки и разрешили себе носить то, что нравится
У окружающих всегда есть свое мнение о том, что можно и нельзя носить женщинам в определенном возрасте и определенной комплекции, и многие из них будут рады вам его сообщить. Но ведь с помощью одежды мы транслируем свой взгляд на мир, выражаем себя, подчеркиваем индивидуальность и даже улучшаем настроение. Так стоит ли переживать по поводу того, кто что подумает, если хочется надеть платье сумасшедшей расцветки или перестать прятать живот и ноги?
Это фото для очень полных людей, которые думают, что им нужно прятаться за одеждой. Это не так, носите, что хотите
«Нашла в комиссионке совершенно нелепый винтажный пиджак с блестками. Я влюбилась в него»
«Муж сказал, что я похожа на маленькую старушку. Да что он понимает! Это же самый крутой комплимент!»
«Купила костюм русалки. Стоит надеть корректирующее белье, чтобы спрятать живот?»
Кто сказал, что невеста обязательно должна быть в белом платье?
«Больше недели раздумывала, стоит ли надевать этот комбинезон на праздничную вечеринку на работе. И так рада, что все-таки надела»
«Мой элегантный однотонный образ. Юбка моего собственного дизайна»
«Сумасшедшая шляпа-ведро, на создание которой меня вдохновило стеганое одеяло»
«Этим летом я ношу шорты и впервые в жизни не забочусь о том, кто и что об этом подумает»
«Боялась надеть этот топ на концерт, но все-таки решилась»
«Только что купила эту сумасшедшую юбку с вышитыми по всей длине розами»
«Наконец-то решила одеться так, как всегда хотела, но боялась»
«Одна из моих любимых находок в секонд-хенде. Я чувствую себя винтажной Барби»
«Этому пальто около 15 лет, но я нашла в себе смелость надеть его лишь недавно»
«Это моя версия наряда на скорую руку»
«Я просто без ума от этого пальто 60-х годов»
«Вы никогда не будете слишком старыми, чтобы носить то, что вам нравится. Мне 25 лет, и это платье моей мечты»
«Горжусь путешествием, которое мое тело совершает каждый день. Взлеты и падения, сила, которая у меня есть, шрамы и целлюлит делают меня собой»
«Это совершенно нормально».
«Мой парень сказал, что это весеннее платье. Но мне все равно, я буду носить его, когда захочу»
«Я так счастлива, что выбрала немного нетрадиционное свадебное платье»
А вам важно, что о вас подумают окружающие, или чужое мнение не имеет значения?
Фото на превью starriedmind / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 ярких женщин, которые плюнули на предрассудки и разрешили себе носить то, что нравится
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