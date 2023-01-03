20+ эпичных совпадений, которые смахивают на дело рук самой судьбы

Иногда в жизни случаются такие совпадения, что люди собственным глазам не верят. Действительно, не каждый день нам встречаются незнакомцы, как две капли воды похожие друг на друга, старые приятели на краю света или четыре черные кошки на четырех скамейках подряд. В такие моменты кажется, будто случайности неслучайны, что это какой-то сбой матрицы, и мир таким образом посылает нам знаки. А может быть, так оно и есть.

«Мои родители (слева) были в круизе и встретили там пару незнакомцев»

Ботинки и этот дом просто созданы друг для друга

Кажется, будто эти женщины — близнецы, разлученные в детстве. Которые так никогда и не найдут друг друга, поскольку не смотрят по сторонам

Некоторые совпадения с точки зрения вероятности кажутся просто чем-то из ряда вон выходящим

У моей подруги в юности был приятель. Их связывали очень теплые отношения. Когда они виделись в последний раз, он сунул ей в руки книгу с особенной надписью для нее. Вскоре этого парня не стало, а потом моя подруга забыла эту такую важную для нее книгу в автобусе. Спустя годы моя приятельница была в комиссионке и увидела стопку книг на столе. Она взяла верхний экземпляр — и это оказалась та самая книга, подписанная ее давно ушедшим в мир иной другом. © saltporksuit / Reddit

«Пару лет назад мама нарисовала трех сов в саду на баке с водой. И вот в прошлые выходные они прилетели»

«Мои легинсы оказались подозрительно похожи на обивку кресла в жилье, которое мы сняли на каникулах»

«Вид из нашего палаточного лагеря — такой же, как обложка упаковки с едой, которую мы захватили с собой»

Когда прошлое находит нас даже спустя десятилетия

Мне чуть за 40. Лет 5 назад шел мимо дома, вдруг вижу — открывается дверь подъезда, оттуда выходят 2 женщины, одна из которых смотрит на меня и говорит второй: «Рита, это же наш Вовочка!» Сказать, что я удивился, — это очень мягко выразиться, ведь я действительно Вова. Я спросил, откуда они меня знают, а дамы возьми и ответь, мол, они мои воспитательницы из детского сада: Маргарита Викторовна и Мария Сергеевна. Действительно, смутно помнил, что такие были. На мой вопрос, как они меня помнят, получил ответ: «Ну, вы были нашим первым выпуском». Через неделю, придя к родителям, нашел старые детсадовские фотографии, и там действительно были 2 молодые и красивые воспитательницы, у которых вся жизнь была впереди. Как-то так. © CHERCHEUR / Pikabu

«Мы с сестрой живем на расстоянии 7 200 км друг от друга и случайно нарядились сегодня на костюмированные вечеринки одинаково»

Когда сделала маникюр под цвет салона автобуса

Когда мир оказывается действительно тесен, совпадений не избежать

В далеком 2000 году я приехал работать по контракту из снежного Новосибирска в Сиэтл — город на другом конце земного шара. Никого не знаю, культура чужая, все чужое. Примерно через месяц после приезда в местном продуктовом магазине ко мне вдруг подходит девушка и спрашивает: «Вы — такой-то?», называя мои имя и фамилию. Я поднимаю челюсть с пола, а она продолжает: «Я — такая-то, мы с вами в детский сад вместе ходили». А в детский сад мы ходили лет за 20 до этого случая, в деревне на самом отшибе Дальнего Востока. © bothell / Pikabu

«Мои спортивные штаны идеально сочетаются с покрывалом на кровати»

«Муж подарил кота. Он отлично вписался в интерьер»

«Надо же: мои новые кроссовки повторяют рисунок ковра на моем рабочем месте»

В жизни всегда есть место почти мистическим совпадениям

Гуляла по местной барахолке и увидела стопку школьных выпускных альбомов. И — надо же! — они оказались с моего выпускного года! Свой я потеряла давным-давно, поэтому с нетерпением схватила один из этих экземпляров. Мне стало любопытно, кто из моих одноклассников сдал свой альбом в комиссионку, поэтому я пролистала его до конца — туда, где были подписи. Первое имя, которое я увидела, было моим собственным! Оказалось, что этот выпускной альбом принадлежал моему хорошему другу, которого не стало несколько лет назад. Я его купила и еле успела добрался до машины до того, как разрыдалась. Это совпадение поразило меня. © Better-Newt-9178 / Reddit

«Мои колготки совпали расцветкой с полом на работе»

«Когда меня спрашивают, что самое противозаконное я совершал в жизни, я просто показываю это фото»

«Фото не постановка. Совершенно случайно зашел с этим сантехприбором в магазин. Благо рядом оказался верный товарищ с камерой и превратил момент в воспоминание».

«Мое буррито идеально подходит к столу»

Когда физрук все знал наперед

Я со своей женой за одной партой в школе сидел с 9-го класса. Все учителя знали, что мы с моей будущей женой состоим в отношениях. И физрук все время над нами подшучивал, называл ее моей фамилией, а потом такой типа: «Ой! Еще же пока не та фамилия у тебя». И вот спустя 3 года после выпуска из школы мы поженились, потом решили отметить первую годовщину свадьбы в Турции. И что вы думаете? Там этот физрук отдыхает со своей семьей. Вы бы видели наши лица и его лицо! © sentikov123 / Pikabu

«Сегодня наши управляющие оделись в одинаковые платья. У них разница в возрасте 20 лет»

Эти черные котики на скамейках похожи на сбой матрицы

«Я посмотрел вниз и обнаружил, что мои ботинки идеально сочетаются с ковром»