15 гениальных лайфхаков из разряда «А что, так можно было?»

Намазать на хлеб замерзшее масло? Уменьшить браслет без помощи мастера? Выбрать носки, когда на них не написан размер? Все это, конечно, возможно. Но без хитрости здесь не обойтись. Мы собрали 15 лайфхаков на все случаи жизни и делимся ими с вами. А в конце будет бонус — совет для тех, кто не любит делиться чем-то с другими и не видит в этом ничего такого.

1. Воспользуйтесь теркой, чтобы измельчить замерзшее масло

Используйте терку для сыра, когда вам нужно намазать холодное масло на что-то холодное (например, предварительно намазанные маслом тосты или тесто для пирога). © _papasauce / Reddit

2. Смести мусор сразу в мешок можно, если приклеить один его край к полу. Мусор в мешке, нервы на месте

Казалось бы, очевидное решение, но вдруг кто-то еще не додумался. ©rahatlykym / Pikabu

3. Если браслет велик, на помощь придет обычная резинка для волос

Это лайфхак для тех, у кого тонкое запястье. Правда, коллеги поржали надо мной сегодня. © Trexa 1 / Reddit

4. Если из зажимов на вешалке вываливаются вещи, помогут обычные войлочные наклейки для ножек мебели

У меня есть вешалка с металлическими зажимами, которые для ткани уж слишком грубые. Так что я приклеил к зажимам защитные наклейки для мебели (чтобы ножки пол не царапали) — и теперь вешалка не портит ткань. © Ouichapcuac / Reddit

5. Соль отлично помогает высушить промокшую обувь

Если у вас промокла обувь, а дома нет ни газет, ни электрических сушек для обуви, на помощь придет обычная соль. На лист бумаги насыпьте горсть соли. Тщательно заверните, чтобы ничего не высыпалось. Поместите «солевой конверт» в ботинок и оставьте на несколько часов. Готово!

6. Лед можно замораживать не только в специальных формах или бутылках, но и в упаковках из-под чипсов

Лайфхак: тубы Pringles отлично подходят для получения льда цилиндрической формы для стаканов и графинов. Получается лучше, чем в пластиковых бутылках. © MrArgento / Reddit

7. Почистить ковер или диван поможет крышка от кастрюли, обернутая полотенцем

Закрепить полотенце на крышке можно обычной резинкой для волос или денег. Затем смачиваем нижнюю часть крышки в очищающем средстве и отмываем до блеска все, что нужно.

8. Чтобы не распутывать елочную гирлянду, можно хранить ее на самодельной вешалке

9. Фольга, пищевая сода, соль и кипящая вода спасут серебряную посуду. И она снова заблестит!

10. Если забыли держатель для телефона, сделайте его из обычного файла

11. На носках не указан размер? Просто оберните их вокруг сжатого кулака. Если получилось это сделать — можно брать

12. Протрите сантехнику бумагой для выпечки, чтобы на ней не оставалось следов от воды

Когда работала в магазине, мы так делали с вешалками и креплениями, чтобы они лучше скользили. Никогда не думала, что так же можно со смесителями... © lilbirdblu / Reddit

13. Используйте булавку в качестве держателя провода от зарядки для телефона

Мое решение для хранения зарядного кабеля к телефону, когда он отключен.

© Mugen8YT / Reddit

14. Терка для сыра спасет подгоревшую выпечку

Подгорело шоколадное печенье? Уберите нижний слой теркой для сыра. Быстро и просто. ©Imaybeerong / Reddit

15. Используйте самоклеящийся крючок, чтобы хранить ремни. Или любые другие вещи

Бонус: как не делиться вкусняшками

Высыпаем жвачку в баночку из-под витаминов. Готово! Никто не попросит угоститься капсулой D3.