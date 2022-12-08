9 советов по выбору мандаринов, благодаря которым вы унесете домой полный пакет классных фруктов и новогоднее настроение

Близится Новый год, а это значит, что пора покупать любимое праздничное лакомство — сочные оранжевые мандарины, один лишь аромат которых способен мгновенно переключить настроение в новогодний режим. В сети есть десятки руководств, как выбрать самые сладкие и спелые плоды, и мы собрали лучшие из них в одном месте — в сегодняшней статье.

Взвесьте в руке 2 одинаковых плода, чтобы понять, какой сочнее

Найдите в горе мандаринов на прилавке 2 одинаковых по размеру фрукта и возьмите каждый поочередно в левую, не ведущую руку (или правую, если вы левша). Плод, который покажется более увесистым, содержит больше сока и точно не будет сухим. Чем больше времени прошло с тех пор, как его сорвали с дерева, тем больше влаги он потерял.

Проверьте место крепления мандарина к ветке

Если фрукт свежий, это место должно быть белым и мягким. А если кожура вокруг подсохла и приобрела коричневый оттенок, значит, мандарин, скорее всего, уже залежавшийся.

Взгляните на кожуру

Она должна быть плотной и не слишком легко проминаться. Если кожура мягкая, мятая и как будто на размер больше, это говорит о том, что фрукт потерял много сока и несколько усох. Однако, по нашим личным наблюдениям, такие чуть завядшие мандарины обычно слаще, чем более сочные. И если вам нравятся сладкие фрукты и не пугает то, что они недостаточно сочные, обязательно обратите внимание на плоды с мягкой кожурой.

Если у мандарина сохранились листики, обратите внимание и на них

Если листья упругие и зеленые, это точно значит, что фрукт свежий. Однако листочки высыхают крайне быстро, так что если они подсохли и легко ломаются, не факт, что плод такой же усохший. По возможности обращайте внимание сразу на несколько признаков или просто всегда выбирайте мандарины со свежими листьями.

Мандарины из разных стран различаются по вкусу: выберите подходящий

Считается, что наиболее сладкие мандарины растут в Испании. Эти плоды крупные, обладают пористой кожурой и очень ярким цветом. Турецкие сорта могут быть более кислыми и чуть пресноватыми. Они помельче, внутри есть косточки, а цвет кожуры — светло-оранжевый или желтый. Марокканские мандарины иногда называют королевскими. Эти фрукты очень сладкие, кожура красно-оранжевого цвета, практически все сорта — без косточек.



А если вам нравится баланс кислоты и сладости, можно смело выбирать абхазские мандарины. У них, как правило, есть легкая кислинка и умопомрачительный аромат, который ни с чем не спутаешь. Плоды чуть различаются по размеру, цвет — желтоватый, не такой яркий, как, например, у испанских мандаринов.

Храните купленные фрукты в подходящем месте

Чаще всего мы держим мандарины в вазе на столе, чтобы в любой момент взять и съесть. К тому же выглядят они красиво и празднично. Но оставлять эти фрукты в светлом и теплом месте, на виду, не лучшая идея. Мандарины сохранят вкус и свежесть гораздо дольше, если хранить их в холодильнике в пакете с отверстиями для воздуха. Так они спокойно пролежат 2–3 недели.

Клементины — гибрид мандарина и красного апельсина — тоже очень вкусные. Вот несколько советов, которые помогут выбрать идеальные клементины

Выбирайте более мелкие плоды: они, как правило, слаще. А те, что больше размером, менее приятны на вкус.

Кожица должна быть мягкой и тонкой, а цвет фруктов — равномерным и ярким, без темных пятен.

Если вы покупаете сразу целую коробку, осмотрите ее со всех сторон и убедитесь, что она не повреждена и не размокла снизу (тогда на дне может оказаться парочка гнилых плодов).