9 вещей, которые люди делают в погоне за красивым телом. И зря, ведь это бессмысленно

Наука не стоит на месте, и то, что мы раньше считали заботой о здоровье, порой оспаривается учеными и врачами. Например, оказывается, выпивать 2 л воды в сутки вовсе не обязательно, а некоторые упражнения несут больше вреда, чем пользы. Мы разобрались, что напрасно делают люди, веря, что это поможет заполучить фигуру мечты.

Мы сами были шокированы тем, как много мифов о здоровье у нас на слуху, и постарались развенчать их в этой статье. А в конце вас ждет 2 бонуса: мы расскажем об изменении скорости метаболизма с возрастом и о том, почему даже с научной точки зрения важно принимать себя таким, как есть.

Бегают до изнеможения

Бег на длинные дистанции или очень долгая пробежка могут ускорить старение. Такими мыслями поделился в социальных сетях пластический хирург. Он заметил, что у его пациентов, которые слишком увлекаются пробежками, происходит преждевременное обвисание тканей на лице. Причиной этого может быть длительное пребывание человека на солнце, а еще низкий процент жира в организме у конкретного человека. Он также добавил, что подобные марафоны — это большой стресс для организма. Поэтому если вы любите бегать, то делайте это на короткие дистанции и нечасто. А лучше и вовсе замените пробежку другими видами тренировок. В статье «11 мифов о фитнесе, которые вредят здоровью» собрано еще несколько ошибочных представлений о пользе бега и некоторых упражнений.

Много тренируются в попытках похудеть

Тренировки, безусловно, полезны для здоровья, но мы порой преувеличиваем их значение в похудении, ведь во время занятий тратится не так уж много калорий. Основную роль в снижении веса играет питание. Если потребляемое количество калорий не меняется, то нужно потратить уйму усилий и времени на тренировки, чтобы в итоге получить незначительный результат. Иногда упражнения и вовсе могут спровоцировать набор веса. Дело в том, что они вызывают сильное чувство голода и мы незаметно для самих себя начинаем потреблять больше калорий. А в статье «Вредные мифы о здоровом образе жизни, в которые мы до сих пор почему-то верим» мы рассказали о том, почему не стоит тренироваться каждый день.

Пьют 2 л воды в день

Многие считают, что нужно пить именно 2 л воды в день. Но для одних людей это слишком много, а для других, наоборот, мало. Суточная норма воды может сильно различаться в зависимости от возраста, состояния здоровья и места жительства. Например, тем, кто живет в жарком и влажном климате, а также в горной местности, нужно пить больше.

Не едят после 18:00

Говорят, что ночью метаболизм замедляется и еда усваивается медленнее. Но это не так. Скорость обменных процессов ночью почти такая же, как и днем. К увеличению веса может привести только превышение суточной калорийности рациона, а если она в норме, то есть можно даже ночью. И именно по вечерам и по ночам чаще всего люди сильно голодны и могут переесть. Но если вы следите за питанием, то абсолютно неважно, в какое время суток вы едите. В статье «10 мифов о правильном питании, которые не помогают похудеть, а только усложняют жизнь» мы разобрали еще несколько ложных мнений о правильном питании.

Используют сахарозаменители

Кокосовый сахар, нектар агавы, выпаренный тростниковый сок, патока и мед — это тоже сахара. Просто у них причудливые названия, которые звучат так, будто они «здоровее». Но наш организм переваривает все сахара одинаково, и калорийность каждого заменителя также нужно учитывать. В фруктах тоже содержится сахар — фруктоза. Но их, конечно, полезнее есть, чем конфеты. Ведь, помимо натурального сахара, в них содержатся антиоксиданты, витамины, минералы и клетчатка. Узнать больше о сахаре можно в нашей статье «11 мифов о „страшном“ сахаре и его влиянии на наше здоровье».

Избегают тренировок с «железом», боясь, что фигура станет менее женственной

Потерять женственность таким образом практически невозможно. Дело в том, что женское тело не вырабатывает столько тестостерона, как мужское, поэтому оно не так активно набирает мышечную массу. Напротив, упражнения с «железом» делают тело упругим и подтянутым. Что же касается женщин, которые занимаются бодибилдингом, то они добиваются таких мышц за счет крайне интенсивных тренировок и употребления специальных добавок.

Садятся на грейпфрутовую или капустную диету

Это миф — что грейпфрут или капуста могут сжечь жир. В целом не существует продуктов, которые бы смогли это сделать. Некоторые овощи и фрукты просто очень низкокалорийны и при этом богаты питательными веществами, что помогает утолить голод. Но это не значит, что нужно сидеть на какой-либо монодиете. Употребление в пищу одного продукта приводит к дефициту необходимых элементов, которые можно получить лишь из другой пищи. Поэтому крайне важно питаться сбалансированно.

Пытаются убрать жир на животе с помощью упражнений на пресс

С помощью упражнений на пресс, к сожалению, нельзя убрать жир с живота. Тело теряет вес равномерно, и невозможно тренировками уменьшить ту или иную область. К тому же классические скручивания — не самое полезное упражнение. Если делать его неправильно, будет создаваться сильное напряжение в пояснице, что может привести к болям и даже грыжам. Также при выполнении этого упражнения оказывается давление на внутренние органы и диафрагму. Поэтому скручивания лучше заменить другими упражнениями на пресс, которые помогут держать мышцы в тонусе.

Едят утром, думая, что завтрак помогает худеть

Есть или не есть завтрак — вопрос личного предпочтения человека. Некоторые исследования показывают, что люди полнеют от завтрака, потому что так у них появляется дополнительный прием пищи, и, соответственно, они потребляют больше калорий. В других исследованиях говорится, что те, кто не пренебрегает завтраком, напротив, едят меньше в обед. В целом ученые и врачи сходятся во мнении, что важно питаться сбалансированно в течение дня и прислушиваться к своему телу.

Бонус № 1: в период после 20 и до 60 лет метаболизм не замедляется

Многие люди отмечают, что в 30 лет их обмен веществ стал хуже. Но ученые выяснили, что после 30 метаболизм не замедляется. Пик метаболизма приходится на первый год жизни, потом до 20 лет его скорость замедляется примерно на 3 % в год. А вот с 20 до 60 лет скорость обмена веществ стабильна, она начнет снижаться лишь на седьмом десятке. Ученые обнаружили, что даже менопауза не играет роли в замедлении скорости метаболизма.

Бонус № 2: человек с лишним весом необязательно болен