10 грубых ошибок в носке украшений, которые портят даже самый продуманный образ

Казалось бы, одно лишь слово «украшение» подразумевает, что с его помощью наш внешний вид преображается к лучшему. Но, не зная важных принципов носки аксессуаров, можно получить обратный эффект. Мы выяснили, какие ошибки мешают нам блистать на полную катушку. А в конце статьи вас ждут 2 бонуса с советами по уходу за украшениями.

При выборе ожерелья не учитывать рост

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Девушкам, чей рост меньше 162 см, рекомендуют избегать длинных и массивных ожерелий: они будут визуально утяжелять фигуру. Зато при росте от 170 см подобного рода украшения только подчеркнут стать. Чего не скажешь о тонких коротких цепочках — на высоких девушках они смотрятся не так уж и выигрышно. Девушек ростом от 162 до 170 см можно назвать счастливицами: им подойдут практически любые ожерелья.

Носить крупные кольца на коротких пальцах и тонкие на длинных

Широкие кольца и кольца с массивными камнями не льстят обладательницам миниатюрных ладоней. С таким украшением пальцы кажутся короче. Правило работает и в обратную сторону. Дамам, чьи пальцы довольно длинные, рекомендуется избегать тонких колец с небольшими камушками, поскольку они могут визуально еще больше «вытянуть» кисть.

Сочетать кольца с часами

Многие девушки любят носить на руках сразу несколько колец. Такое решение никак не противоречит правилам стиля, особенно если речь идет о посещении праздничного мероприятия. Главное — соблюсти баланс. Например, на одну руку надеть массивное кольцо с камнем, а на другую — 3–4 неброских изделия. Но не рекомендуется сочетать украшения на пальцах с наручными часами и широкими браслетами. Так образ будет значительно перегружен. Зато отличным дополнением к кольцам послужит небольшое ожерелье.

Не задумываться о подходящих к украшению туфлях

Туфли на каблуках, как и украшения, отлично дополняют нарядный костюм или платье. Но, по словам ювелира Марка Шнайдера, многие не задумываются о том, как их сочетать, и упускают шанс «прокачать» свой образ. Марк утверждает, что главным критерием «совместимости» туфель и аксессуара является блеск. Это вовсе не означает, что нужно надевать только лакированную обувь. Выбирая новую пару в магазине, стоит обратить внимание на детали, которые гармонировали бы с имеющимися у вас украшениями. Например, на туфлях может быть ремешок с пряжкой из желтого металла в тон золотой цепочке или серебряный носок, который будет «работать» в тандеме с соответствующим аксессуаром.

Нарушать баланс при сочетании золотых и серебряных изделий

Еще пару десятилетий назад носить золотые и серебряные украшения одновременно было модным табу. Сейчас же это тренд. Но при этом легко попасть впросак, если не знать важного принципа такого сочетания. Он заключается в том, что металлы должны быть сбалансированы. Например, носить на руке три золотых браслета и один серебряный не лучшая идея. А вот если изделия из каждого металла будут чередоваться, образ только выиграет.

Носить очки вместе с «гвоздиками»

Многие ошибочно полагают, что сочетать очки с висячими сережками значит перегрузить образ. Отнюдь. Подобного рода аксессуары создают правильный баланс, поскольку делают акцент на нижней части лица, в то время как оптическое изделие — на верхней. А вот серьги-гвоздики с очками не дружат. Они как раз и создают ощущение перегруженности, потому что акценты делаются на области ушей и глаз.

Подбирая сережки с камнями, не учитывать цвет помады

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Подбирая сережки, важно смотреть на цвет помады. Он должен быть комплементарен украшению согласно цветовому кругу. Стоит отыскать на нем оттенок своей помады и посмотреть, какой цвет находится напротив него — серьги с таким камнем и будут смотреться выигрышнее всего. Например, к розовому оттенку подойдет бирюзовый.

everett225 / Depositphotos

Кроме того, цвет камня на сережках может полностью совпадать с цветом помады либо быть чуть светлее или темнее. В идеале — на несколько тонов. Если цвета будут отличаться совсем незначительно, вы останетесь в проигрыше. Окружающим будет казаться, что вы старались подобрать украшения и помаду тон в тон, но промахнулись.

Сочетать висячие серьги с шейным платком

Jean_Nelson / Depositphotos , everett225 / Depositphotos

Шейный платок сам по себе является акцентным аксессуаром, потому будет грубой ошибкой сочетать его с висячими серьгами и прочими броскими ювелирными изделиями. К тому же длинные серьги могут цепляться за шелковую ткань, что чревато появлением затяжек.

Дополнять эффектным аксессуаром сложный вечерний образ

Многие из нас долго ждут случая, чтобы «выгулять» дорогое украшение. Когда момент икс наступает, мы надеваем эффектный наряд и дополняем его роскошным колье и серьгами. Однако эксперты предлагают подойти к делу более осознанно. Они утверждают, что лишь в сочетании с простой одеждой бриллианты сияют как никогда ярко. Если хочется сделать акцент на своем украшении, лучше выбрать более лаконичный наряд. Например, маленькое черное платье.

Надевать жемчуг раньше времени

Жемчужные украшения, в отличие от любых других, стоит надевать в последнюю очередь. Буквально перед самым выходом из дома, когда сделан макияж и волосы уже сбрызнуты лаком. Женщина, которая надела жемчуг слишком рано, рискует повредить хрупкие бусины. Малейшая капля влаги, что попадает в промежуток между жемчужинами, действует на них губительно.

Бонус № 1: не забывайте дезинфицировать область застежки у сережек

Когда мы долго носим серьги, то та их часть, которая находится в ухе, со временем приобретает неприятный запах. Это происходит из-за того, что в зоне ушного прокола скапливаются омертвевшие частицы кожи и жир. И так как это место недоступно для тщательного промыва, то для бактерий там просто рай. Потому рекомендуется периодически обрабатывать зону прокола солевым раствором, предварительно сняв серьги. Область застежки у самих изделий также не лишним будет протереть спиртовыми салфетками. Только старайтесь не задеть драгоценные камни —

им такой уход противопоказан.

Бонус № 2: не чистите ювелирные изделия зубной пастой

Для домашней чистки украшений категорически не рекомендуется использовать зубную пасту, хотя многие люди раздают такие советы. По отношению к ювелирным изделиям паста является абразивом, она может оставлять мелкие царапины. Чистку драгоценных металлов лучше доверить профессионалам или же приобрести специальный ультразвуковой очиститель. В крайнем случае можно использовать средство для мытья посуды.

Вы носите украшения? Какие ваши любимые?

Фото на превью Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News