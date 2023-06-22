Дженнифер Кулидж честно рассказала, почему не завела детей, и ответила на вопрос, жалеет ли об этом сейчас

Дженнифер Кулидж положила на алтарь искусства многое, в том числе и материнство. Когда ей было 38, она сыграла в культовом фильме «Американский пирог». Там актриса воплотила роль матери Стифлера — одного из главных героев. Однако мало кто знает, что в реальной жизни актриса так и не стала матерью.

Было бы лукавством утверждать, что карьера Дженнифер на всем протяжении развивалась стремительно. После 2 частей «Американского пирога» актриса преимущественно исполняла второстепенные роли в кино и сериалах. Поэтому нельзя сказать, что она так и не стала матерью исключительно из-за своей активной работы в кино. Кулидж даже признавалась, что некоторое время чувствовала себя аутсайдером.

NBC / Courtesy Everett Collection / East News

О личной жизни Дженнифер известно мало. Она ни разу не была замужем. В 2000-е годы Кулидж встречалась с комиком Крисом Кэттэном. В 2019 году в своей книге он написал: «Дженнифер была высокой, жесткой, привлекательной и очаровательно грубой». Позднее у нее завязались отношения с актером Бэнксом Макклинтоком.

В 2013 году Кулидж рассказала, что после выхода «Американского пирога» на нее стали обращать внимание молодые мужчины. Она добавила: «В течение последующих 10–15 лет я встречалась с парнями. И сейчас встречаюсь с одним умным, смешным и красивым молодым человеком».

Кстати, по признанию актрисы, они с Эдди Кэй Томасом, который сыграл роль Пола Финча в «Американском пироге», одно время жили вместе, но только как соседи. Она рассказала: «Я не была его любовью. У него были подруги, моя спальня находилась через коридор от его комнаты».

NBC / Courtesy Everett Collection / East News

Очевидно, что без мужского внимания актриса не оставалась. Не так давно Кулидж спросили, почему она не верит в себя, ведь поклонники от нее без ума. Дженнифер ответила так: «О, я не знаю. Ну вот, например, ни на одном свидании я так и не смогла найти подходящего для себя человека. Я не нашла любовь всей своей жизни».

Chris Pizzello / Invision / East News

Совсем недавно актриса дала откровенное интервью, в котором призналась, что же все-таки помешало ей стать матерью. Во-первых, на решение Дженнифер не иметь детей повлияли ее партнеры. Она сказала так: «У меня никогда не было уравновешенного парня, который был бы полон радости. Ну, знаете, такого, кто мог бы посмеяться над всеми моими недостатками. Проблема в том, что я никогда таких не выбираю».

А во-вторых, Кулидж стремится оставаться молодой душой. Актриса призналась: «Я все еще очень незрелая. Думаю, это и помешало мне завести детей. Ведь я сама как ребенок. Хотя, возможно, если бы у меня были дети, мне пришлось бы моментально повзрослеть». Попытки друзей уговорить актрису на усыновление ребенка также не увенчались успехом, ведь она абсолютно уверена, что есть приемные мамы получше нее.

Не так давно актриса поделилась со своими поклонницами советом: стоит поменьше думать о том, чтобы понравиться партнеру, и сосредоточиться прежде всего на себе. Дженнифер сказала: «Я потратила большой кусок жизни впустую, ведь я была с парнями, которые вовсе не испытывали ко мне каких-либо чувств. Вместо этого мне стоило заниматься своим делом и просто работать над собой. Мне кажется, что мы все должны заботиться в первую очередь о себе. Если мужчина появится — супер! Если нет, то тоже все в порядке».

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

В настоящее время Кулидж живет в Лос-Анджелесе. Она призналась, что здесь ей очень скучно. Дженнифер разоткровенничалась: «Я была бы очень рада, если бы со мной жили дети». Не так давно у актрисы открылось второе дыхание, и она сыграла в сериале «Белый лотос», который снискал большую популярность как у критиков, так и у зрителей. Ну а совсем недавно на экраны вышел фильм «У нас привидение!», в котором Дженнифер поистине хороша.

Некоторые женщины все же решаются стать мамами во взрослом возрасте. На такой шаг пошли 45-летняя Хлоя Севиньи, звезда сериала «Озарк» Лора Линни и 50-летняя Наоми Кэмпбелл.