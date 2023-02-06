История Гвендолин Кристи, которой говорили, что с ее внешностью не видать ей ролей как своих ушей

Гвендолин Кристи — яркая британская актриса, запомнившаяся нам по роли Бриенны Тарт в «Игре престолов» и директрисы академии «Невермор» в сериале «Уэнсдэй». Ее путь к славе был непростым, как и путь к принятию себя. Рост актрисы впечатляет — 191 см, и долгие годы это было проблемой для нее. В детстве она часто сталкивалась с насмешками одноклассников, а университетские педагоги предупреждали, что найти работу ей будет ой как непросто. Но она смогла превратить свою нестандартную внешность в достоинство и теперь без стеснения носит каблуки и вдохновляет всех своей историей.

Гвендолин Кристи приковывает к себе всеобщее внимание на ковровых дорожках. Не столько из-за того, что со своим ростом на каблуках она на голову выше всех коллег, сколько из-за безумной харизматичности.

Can Nguyen/Capital Pictures/EAST NEWS

Будущая звезда родилась 28 октября 1978 года в английском городе Уэртинг и выросла в деревушке недалеко от Саут-Даунса. Ее мама была домохозяйкой, а папа работал в сфере продаж и маркетинга. В детстве Гвендолин любила танцевать и профессионально занималась гимнастикой, которую ей пришлось оставить из-за травмы позвоночника. В подростковом возрасте она любила смотреть иностранные фильмы, читать модные журналы, интересовалась актерской профессией. Уже в 14 лет ее рост составлял больше 180 см. Все это выделяло Гвендолин на фоне сверстников, и, как следствие, они не принимали и травили ее. Годы спустя актриса смотрит на это философски. Разговоры о выдающемся росте кажутся ей скучными, как и постоянные вопросы о травле: «Мне действительно неинтересно говорить об издевательствах, меня интересует то, как преодолеть это». Более того, она утверждает, что ей невероятно повезло, потому что у нее был сильный характер.

«Было что-то внутри меня, благодаря чему я просто решила: „Хорошо. Если я вне вечеринки, то у меня будет своя собственная вечеринка“. Потому что что еще мне оставалось делать? Если вы закрыты по отношению к внешнему миру, тогда вы можете наслаждаться собой. И не унывать». Гвендолин Кристи

AFP/EAST NEWS

В 15 лет Гвендолин сыграла главную роль в школьном спектакле «Леди Макбет» и осознала, что, даже несмотря на свою стеснительность, хочет стать актрисой. Родители неожиданно для девушки поддержали ее. Актерскую профессию Кристи осваивала в Лондонском драматическом центре. Наставники предостерегали девушку, что с такой внешностью найти работу будет непросто, потому что она выглядит не так, как другие актрисы. И сама она испытывала неуверенность в своих данных. Но Тильда Суинтон в фильме «Орландо», по воспоминаниям девушки, придала ей веры в собственный успех: «Я подумала: „Она играет в этом фильме, притом что она словно не от мира“. Я поняла, что, может быть, и для меня тоже найдется место». Когда будущей звезде было 24 года, ее приметила фотограф Полли Борланд, которая пригласила ее в качестве модели в свой фотопроект. Эта работа принесла Гвендолин первую известность и позволила ей полюбить свое тело и принять свою женственность.

James Shaw / Avalon/Photoshot/East News

Успех в кинематографе пришел далеко не сразу. После получения диплома Гвендолин не спешили брать в кино. Она играла в театре, работала моделью, пела, подрабатывала ассистентом у актера и писателя Саймона Кэллоу и выгуливала его собак. В одном из интервью девушка признавалась, что она даже задумывалась уйти в монахини.



Первые роли в кино она получила относительно поздно, в 29 лет. Ее кинодебютом стала не известная широкому зрителю фэнтези-драма The Time Surgeon. 4 года спустя она снялась в телевизионном сериале «Волшебники против пришельцев». И наконец в ее карьере произошел настоящий прорыв — роль Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов».

Эта роль будто специально была создана для Кристи. Фанаты романов Джорджа Мартина, по которым был снят сериал, обсуждали в сети, что эта актриса прекрасно подходит на роль высокой, сильной воительницы. До Гвендолин дошли эти разговоры, одновременно с этим кто-то из энтузиастов даже напрямую написал агенту актрисы о том, что ей следует попробовать сыграть этого персонажа. Поэтому она начала тренировки и подготовку к роли еще за несколько месяцев до начала кастинга. Едва директора по кастингу увидели ее в образе, как ни у кого не осталось сомнений, что роль достанется именно ей.



Гвендолин отметила, что после прочтения книги она была в восторге от Бриенны. По мнению актрисы, тот факт, что ей тоже были знакомы издевательства по поводу высокого роста и неэталонной внешности, роднил ее с персонажем. Для подготовки к этой роли актриса подстригла свои длинные волосы (и это было самым трудным для нее), наняла тренера по боксу, училась фехтованию и верховой езде и стала носить одежду унисекс, чтобы изменить походку и вжиться в образ. Роль Бриенны стала ее первой полноценной экранной ролью, которую она получила в возрасте 33 лет. Позже она с восторгом говорила, что этот персонаж изменил ее жизнь. Но изначально Кристи не питала иллюзий относительно успеха сериала и своей карьеры, поэтому даже после съемок в культовом теперь сериале она все равно продолжала посменно выгуливать собак.

Invision/Invision/East News

«Никто не был удивлен так, как я, что людям понравился мой персонаж в „Игре престолов“», — говорила позднее Гвендолин. Сомнения были связаны с тем, что, по мнению актрисы, ее героиня «не была привлекательной женщиной в традиционном смысле слова». Поэтому она была поражена тем, что люди стали ее поддерживать. Блистательная игра была отмечена рядом наград. В том числе Кристи была номинирована на премию «Эмми-2019» в категории «Лучшая актриса второго плана». Кстати, Гвендолин вместе с двумя другими актерами самостоятельно внесла свою кандидатуру в список претендентов, минуя авторов сериала, которые не сделали этого. Такой поступок она объяснила тем, что хочет, чтобы это стало «свидетельством сильного и твердого характера ее героини».



В перерывах между съемками в этом сериале Кристи снялась в «Звездных войнах». В двух частях саги они исполняет роль штурмовика, капитана Фазмы, тем самым став первой женщиной-злодейкой в кинофраншизе.

Далее было участие в фильмах «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2», «Вершина озера» и, конечно, еще одна блистательная роль — роль директора академии «Невермор» Ларисы Уимс в сериале Тима Бертона «Уэнсдэй».

Благодаря этой роли Гвендолин, по собственному признанию, впервые почувствовала себя красивой, за что она искренне благодарила режиссера Тима Бертона, художницу по костюмам Коллин Этвуд и всю команду, ответственную за прически и макияж. Именитый режиссер дал Гвендолин полную свободу для воплощения образа. Актриса решила придать классической женственности своему властному и жесткому персонажу и добавить ему какую-то изюминку. Среди существующих образов из кино она вдохновлялась главной героиней фильма «Птицы» Хичкока. В одном из интервью Кристи отметила, что ей нравится перевоплощаться в персонажей, которые очень далеки от нее. Эта роль — один из таких случаев.

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Параллельно с основной карьерой видная актриса развивает карьеру модели, и ее часто приглашают принять участие в модных показах. В 2015 году она стала лицом бренда Vivienne Westwood. Гвендолин близка к миру моды еще по одной причине. С 2013 года она состоит в отношениях с модельером Джайлсом Диконом, с которым они долгое время были хорошими друзьями. Он наиболее известен как дизайнер свадебного платья Пиппы Миддлтон. Кристи поддерживает Дикона во всем, регулярно появляется в его платьях и называет его одним из своих любимых дизайнеров.

BOISIERE/SIPA/EAST NEWS

Гвендолин как-то сказала: «Как женщины, мы все хотим чувствовать себя привлекательными. Мы хотим ощущать, что делаем все, чтобы принять себя». Кажется, сейчас в ее очаровании не сомневается ни один зритель, видевший ее на экране. Ее успех подтверждает, что стандарты красоты очень условны и любой из нас может добиться всего, чего он пожелает, невзирая на мнение окружающих.

Richard Shotwell/Invision/East News