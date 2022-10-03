Мечты о большем дают свои плоды: юная актриса была обычной девушкой, пока не получила роль бабушки Дейенерис

Милли Олкок 22 года, и она восходящая звезда, которая завоевала сердца зрителей после главной роли в приквеле «Игры престолов». Сериал HBO под названием «Дом Дракона» вышел 21 августа 2022 года. Сюжет разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов» и раскрывает историю дома Таргариенов.

ADME рассказывает историю обычной девушки, которая напоминает о том, что не стоит сдаваться, даже если живешь на чердаке.

Милли бросила школу

Актриса училась в средней школе исполнительских искусств в Сиднее. Она решила уйти оттуда, когда получила роль Мэг в австралийском драматическом сериале «Пианино». Милли призналась: «Это было не мое место. Я старалась, но у меня ничего не получалось. У меня не было классных учителей, которые бы меня заметили. А потом я поняла, что актерское мастерство — это та сфера, где мне спокойно. Так что да, это было правильное решение».

Актриса сказала, что ее решение было «слишком импульсивным»

Сыграв роль Мэг, Милли почувствовала себя более уверенно. Она объяснила свое желание бросить школу так: «Я знала, что это даст мне более ценный опыт, чем получение обычной бумажки. И ничуть не сомневалась в этом. Я была слишком импульсивной и не могла сказать нет, не могла позволить страху или тревогам влиять на меня, потому что в таком случае мой уход потерял бы всякий смысл».

В итоге она стала мыть посуду в ресторане

Милли работала посудомойщицей и едва сводила концы с концами, живя на чердаке в доме своей мамы. Она вполне откровенно говорит о том, почему не ожидала, что ей достанется та самая роль: «С такими людьми, как я, этого не случается».

Один звонок перевернул всю ее жизнь

Девушка готовила ужин дома у друзей, когда ей неожиданно позвонил агент и сообщил новость. Милли предстояло сыграть прародительницу Дейенерис Таргариен. Она застыла и сделала глубокий вдох.

Милли попросили никому не говорить об этой роли, но она все равно рассказала маме

Милли вспоминает: «Было около 8 вечера, и я еще подумала: „Поздновато для моего агента“. А он говорит: „Ты сидишь? Ты ее получила“. У меня просто застыло все внутри, и я сделала шаг назад». Рассказывать об этом кому-либо было нельзя, но она ничего не могла с собой поделать и поделилась со своей мамой: «Если это твоя мама, то ей можно сказать. Так я и сделала».

Когда вышел первый эпизод, она всех затмила

Ее игра в роли принцессы Рейениры Таргариен в новом сериале HBO «Дом Дракона» получила восторженные отзывы. Поклонники также отметили сходство между ней и Эмилией Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен.

Теперь Милли скучает по своим светлым парикам

На то, чтобы приклеить волосы для роли Рейениры, каждый день уходило по полтора часа, но актриса все еще скучает по парикам: они придавали ей узнаваемый вид, девушка была словно из другого мира. Как бы там ни было, ее главная роль в первой половине сериала имела абсолютный успех.