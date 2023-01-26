13 историй про учителей, после прочтения которых хочется портфель и тетрадь в клеточку, а не вот это вот все

Учителя испытывают больший стресс, чем кто-либо. По данным британских исследователей, каждый 5-й учитель испытывает нервное напряжение на работе, а среди представителей других профессий подобные жалобы высказали только 13 %. В голове не укладывается, каким образом преподавателям удается мало того что чему-то научить своих подопечных, так еще и зачастую поделиться с ними теплом и заботой. Вот как было в этих 13 историях, например.