19 моментов из прошлого, по которым скучают многие, но мало кто в этом признается
Вспомните то щемящее чувство тоски по прошлому, которое появляется, когда вы рассматриваете детские фотографии или находите старый телевизор на даче. В такие моменты становится и грустно, и тепло на душе. Кстати, ностальгия не просто на время возвращает нас в былое. С ее помощью мы сравниваем себя в прошлом и в настоящем. А затем четче понимаем, какими хотим быть.
Мы в ADME тоже заботимся о завтрашнем дне и собственном саморазвитии. Поэтому с теплом в душе вспомнили, какими важными делами занимались в детстве и юношестве.
1. Жевали детский Orbit
2. Брали кассеты напрокат в видеосалоне
3. Пользовались телефоном, по которому можно было только звонить
4. Вместо сообщений в мессенджере писали записки
«Дедушка, если сможешь, оставь рублей 30–40. Гулять пойду. Женька! P. S.: если сможешь, положи на тумбочку около меня».
5. Слушали, как мама читает сказку или поет песни перед сном
6. Слушали кассеты на магнитофоне
7. Читали книжки с нетипичными советами
8. Делали полароидные снимки
9. Играли в магазин, расплачиваясь листьями от деревьев
10. Лепили снеговика размером с себя
11. Надевали на утренники костюмы, которые ночами шила мама
12. Убирали большими, но добротными пылесосами
13. Даже зимой сушили одежду на улице. Потом она еще превращалась в большую ледышку
14. Гуляли в больших и неуклюжих шубках
15. С восторгом играли на игрушечном пианино
16. Пугали друзей «жуками» в коробочках
17. Не могли нарадоваться часам с подсветкой
18. Собирали игрушки из киндера, и они были крутыми
19. Фотографировались гурьбой на фоне ковра и вообще старались запечатлеть побольше классных моментов
- Нашел старый фотоальбом. Там я и в детском саду в костюме Буратино, и на старом диване, и в школьной поездке в Тульский цирк, и на выпускном из 4-го класса, и даже на бабушкином юбилее. Задумал я возродить традицию: купил фотоальбом, поставил на полку. Открыл галерею в смартфоне, стал фотки выбирать. «Так, это шашлык на мангале, это розовый Bentley в потоке сфоткал. Вот Лере скидывал, как плитка в ванной отвалилась». Короче, так и стоит альбом пустым. © arturponaehali / Pikabu
А какие предметы или воспоминания мгновенно вызывают у вас ностальгию?
Фото на превью sushist90 / Pikabu, kohablack / Pikabu, garadziesma / Pikabu
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