19 моментов из прошлого, по которым скучают многие, но мало кто в этом признается

Вспомните то щемящее чувство тоски по прошлому, которое появляется, когда вы рассматриваете детские фотографии или находите старый телевизор на даче. В такие моменты становится и грустно, и тепло на душе. Кстати, ностальгия не просто на время возвращает нас в былое. С ее помощью мы сравниваем себя в прошлом и в настоящем. А затем четче понимаем, какими хотим быть.

Мы в ADME тоже заботимся о завтрашнем дне и собственном саморазвитии. Поэтому с теплом в душе вспомнили, какими важными делами занимались в детстве и юношестве.

1. Жевали детский Orbit

2. Брали кассеты напрокат в видеосалоне

3. Пользовались телефоном, по которому можно было только звонить

4. Вместо сообщений в мессенджере писали записки

«Дедушка, если сможешь, оставь рублей 30–40. Гулять пойду. Женька! P. S.: если сможешь, положи на тумбочку около меня».

5. Слушали, как мама читает сказку или поет песни перед сном

6. Слушали кассеты на магнитофоне

7. Читали книжки с нетипичными советами

8. Делали полароидные снимки

9. Играли в магазин, расплачиваясь листьями от деревьев

10. Лепили снеговика размером с себя

11. Надевали на утренники костюмы, которые ночами шила мама

12. Убирали большими, но добротными пылесосами

13. Даже зимой сушили одежду на улице. Потом она еще превращалась в большую ледышку

14. Гуляли в больших и неуклюжих шубках

15. С восторгом играли на игрушечном пианино

16. Пугали друзей «жуками» в коробочках

17. Не могли нарадоваться часам с подсветкой

18. Собирали игрушки из киндера, и они были крутыми

19. Фотографировались гурьбой на фоне ковра и вообще старались запечатлеть побольше классных моментов

Нашел старый фотоальбом. Там я и в детском саду в костюме Буратино, и на старом диване, и в школьной поездке в Тульский цирк, и на выпускном из 4-го класса, и даже на бабушкином юбилее. Задумал я возродить традицию: купил фотоальбом, поставил на полку. Открыл галерею в смартфоне, стал фотки выбирать. «Так, это шашлык на мангале, это розовый Bentley в потоке сфоткал. Вот Лере скидывал, как плитка в ванной отвалилась». Короче, так и стоит альбом пустым. © arturponaehali / Pikabu