Этот мальчик наблюдал за тем, как Приянка Чопра становится мисс мира. Почти 20 лет спустя он стал ее мужем
Когда Приянка Чопра получала корону мисс мира в 2000 году, ее будущему мужу Нику было 7 лет. Его мама Дениз очень хорошо помнит тот день, и это доказывает, что история Приянки и Ника — одна на миллион.
Ник и его родители стали свидетелями знаменательного момента в жизни Приянки Чопры
В недавнем эпизоде «Шоу Дженнифер Хадсон» Приянка Чопра рассказала, что более 2 десятилетий назад ее муж Ник Джонас наблюдал за ней по телевизору.
Дениз Миллер-Джонас, мама Ника, рассказала, что ее семья смотрела конкурс «Мисс мира» в 2000 году. Приянка его выиграла, что стало началом ее триумфальной актерской карьеры и позволило ей сменить Болливуд на Голливуд.
Приянка была подростком
Актриса вспоминает: «Мне тогда только-только исполнилось 18, и я выиграла конкурс „Мисс мира“». По словам Чопры, она была еще ребенком, когда получила престижный титул: «Я и понятия не имела, что я делаю и как вообще устроен этот мир, у меня было немного опыта».
Ник тогда был маленьким мальчиком
Во время конкурса Чопра не знала, что ее будущий супруг смотрит ее выступление.
Приянка поделилась историей своей свекрови: «Я так хорошо помню этот момент! Был ноябрь, Нику было 7, и он был на бродвейском шоу». По словам женщины, муж любил смотреть конкурсы и сын пришел и присоединился к ним. Семья наблюдала за тем, как Приянка была коронована и получила титул «Мисс мира — 2000».
Любовь, предначертанная судьбой
На вопрос, считает ли она, что их отношения с Джонасом были предначертаны судьбой, Чопра ответила: «Возможно». Она отметила: «Я верю, что нас всех всегда сводит судьба: на месяц, на год, или вообще до конца жизни». По ее мнению, люди встречаются, потому что им суждено провести какой-то период времени вместе.