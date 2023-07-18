Этот мальчик наблюдал за тем, как Приянка Чопра становится мисс мира. Почти 20 лет спустя он стал ее мужем

Когда Приянка Чопра получала корону мисс мира в 2000 году, ее будущему мужу Нику было 7 лет. Его мама Дениз очень хорошо помнит тот день, и это доказывает, что история Приянки и Ника — одна на миллион.

Ник и его родители стали свидетелями знаменательного момента в жизни Приянки Чопры

В недавнем эпизоде «Шоу Дженнифер Хадсон» Приянка Чопра рассказала, что более 2 десятилетий назад ее муж Ник Джонас наблюдал за ней по телевизору. Дениз Миллер-Джонас, мама Ника, рассказала, что ее семья смотрела конкурс «Мисс мира» в 2000 году. Приянка его выиграла, что стало началом ее триумфальной актерской карьеры и позволило ей сменить Болливуд на Голливуд.

Приянка была подростком

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Актриса вспоминает: «Мне тогда только-только исполнилось 18, и я выиграла конкурс „Мисс мира“». По словам Чопры, она была еще ребенком, когда получила престижный титул: «Я и понятия не имела, что я делаю и как вообще устроен этот мир, у меня было немного опыта».

Ник тогда был маленьким мальчиком

Во время конкурса Чопра не знала, что ее будущий супруг смотрит ее выступление. Приянка поделилась историей своей свекрови: «Я так хорошо помню этот момент! Был ноябрь, Нику было 7, и он был на бродвейском шоу». По словам женщины, муж любил смотреть конкурсы и сын пришел и присоединился к ним. Семья наблюдала за тем, как Приянка была коронована и получила титул «Мисс мира — 2000».

Любовь, предначертанная судьбой