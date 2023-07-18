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Этот мальчик наблюдал за тем, как Приянка Чопра становится мисс мира. Почти 20 лет спустя он стал ее мужем

Семья
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Когда Приянка Чопра получала корону мисс мира в 2000 году, ее будущему мужу Нику было 7 лет. Его мама Дениз очень хорошо помнит тот день, и это доказывает, что история Приянки и Ника — одна на миллион.

Ник и его родители стали свидетелями знаменательного момента в жизни Приянки Чопры

Этот мальчик наблюдал за тем, как Приянка Чопра становится мисс мира. Почти 20 лет спустя он стал ее мужем

В недавнем эпизоде «Шоу Дженнифер Хадсон» Приянка Чопра рассказала, что более 2 десятилетий назад ее муж Ник Джонас наблюдал за ней по телевизору.

Дениз Миллер-Джонас, мама Ника, рассказала, что ее семья смотрела конкурс «Мисс мира» в 2000 году. Приянка его выиграла, что стало началом ее триумфальной актерской карьеры и позволило ей сменить Болливуд на Голливуд.

Приянка была подростком

Актриса вспоминает: «Мне тогда только-только исполнилось 18, и я выиграла конкурс „Мисс мира“». По словам Чопры, она была еще ребенком, когда получила престижный титул: «Я и понятия не имела, что я делаю и как вообще устроен этот мир, у меня было немного опыта».

Ник тогда был маленьким мальчиком

Этот мальчик наблюдал за тем, как Приянка Чопра становится мисс мира. Почти 20 лет спустя он стал ее мужем

Во время конкурса Чопра не знала, что ее будущий супруг смотрит ее выступление.

Приянка поделилась историей своей свекрови: «Я так хорошо помню этот момент! Был ноябрь, Нику было 7, и он был на бродвейском шоу». По словам женщины, муж любил смотреть конкурсы и сын пришел и присоединился к ним. Семья наблюдала за тем, как Приянка была коронована и получила титул «Мисс мира — 2000».

Любовь, предначертанная судьбой

Этот мальчик наблюдал за тем, как Приянка Чопра становится мисс мира. Почти 20 лет спустя он стал ее мужем

На вопрос, считает ли она, что их отношения с Джонасом были предначертаны судьбой, Чопра ответила: «Возможно». Она отметила: «Я верю, что нас всех всегда сводит судьба: на месяц, на год, или вообще до конца жизни». По ее мнению, люди встречаются, потому что им суждено провести какой-то период времени вместе.

Фото на превью PA Images / Alamy Stock Photo
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617111
AdMe/Семья/Этот мальчик наблюдал за тем, как Приянка Чопра становится мисс мира. Почти 20 лет спустя он стал ее мужем
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