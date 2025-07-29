10 человек, которые сотворили нечто прекрасное из самых обычных вещей
Купить вещь или сделать самому? Для героев нашей подборки ответ очевиден. Они творят рукодельные шедевры и смело делятся ими с широкой публикой.
«Моя сумка в виде цератопса»
- «Я использовала пояс джинсов для изготовления ремешка и добавила несколько заклепок, чтобы сделать ему глазки. А еще отдельно сделала динозавра». © withgus-to / Reddit
«Вязаный скелет!»
- Вау! Это так впечатляет! Сколько же терпения и усилий понадобилось, вы молодец! © LileenL / Reddit
«Вышила вручную сумочку в виде совы»
- Просто потрясно. Вы очень талантливы. © Dojo2468 / Reddit
«Миниатюрные вязаные серьги-вишенки»
- Они просто очаровательны! До этого момента я и не думала, что захочу серьги с вишнями. © NalyaMist / Reddit
«Закончила вышивку на рубашке для моей дочери. Она нашла рисунок и влюбилась в него. Я предложила вышить его на ее любимой одежде, и она согласилась»
- Стежок безупречный! © OkTransportation4175 / Reddit
- Прикольный дизайн. И отличная работа! © cupcakegiraffe / Reddit
«Закончила подушку в виде рук! Очень довольна тем, что получилось!»
Прикольно. Но я не согласилась бы поселить это у себя дома.
- Это так круто. Мне кажется, что подобные проекты — причина, по которой мы должны шить. Создавать странные, замечательные вещи, о которых никто другой даже не подумал бы. Браво! © happydandylion / Reddit
«Вышивка в виде водопада. Она поместилась в рамку размером 16×20 см. Я так рада, что наконец-то завершила!»
- Моя бабушка вышивала точно такую же картину. Она вставила ее в рамку и повесила над кроватью в комнате для гостей. Я не вспоминала о ней много лет. Большое спасибо за это маленькое радостное напоминание! © Glaggies / Reddit
«Моя первая вязаная подушка. Сделала на день рождения лучшей подруги, которая любит лимоны. Испытываю искушение оставить себе»
- Это просто наслаждение для глаз. Красиво сделано. © PageSouth17 / Reddit
«Сшила себе брюки!»
В первоисточнике целая галерея снимков. Стоит посмотреть, чтобы понять, в чём прикол. И зачем было выбирать то единственное фото, на котором вообще не видно идеи?
«Моя подруга придумала эту идею некоторое время назад, а у меня только сейчас руки дошли. Сделано из белых брюк, которые я давно хранила. А оранжевая ткань — это бархатистый материал для обивки мебели» © withgus-to / Reddit
Наша коллега из редакции связала крючком миньона
«Мультики „Гадкий я“ и „Миньоны“ обошли меня стороной. А тут посмотрела наконец-то, и так меня умилили эти создания, что нашла схему и связала мягкую игрушку».
Шедевры творятся не только спицами и швейными машинами. Взгляните, как круто люди делают ремонты в своих домах.
Комментарии
Вышивки с грибами и с водопадом - очень красивые.
Сова прекрасна, от миньона просто взоржала, выражение его лица - один в один, как у руководителя нашей конторы, портретное сходство)