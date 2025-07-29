10 человек, которые сотворили нечто прекрасное из самых обычных вещей

Фотоподборки
4 часа назад

Купить вещь или сделать самому? Для героев нашей подборки ответ очевиден. Они творят рукодельные шедевры и смело делятся ими с широкой публикой.

«Моя сумка в виде цератопса»

  • «Я использовала пояс джинсов для изготовления ремешка и добавила несколько заклепок, чтобы сделать ему глазки. А еще отдельно сделала динозавра». © withgus-to / Reddit

«Вязаный скелет!»

  • Вау! Это так впечатляет! Сколько же терпения и усилий понадобилось, вы молодец! © LileenL / Reddit

«Вышила вручную сумочку в виде совы»

«Миниатюрные вязаные серьги-вишенки»

  • Они просто очаровательны! До этого момента я и не думала, что захочу серьги с вишнями. © NalyaMist / Reddit

«Закончила вышивку на рубашке для моей дочери. Она нашла рисунок и влюбилась в него. Я предложила вышить его на ее любимой одежде, и она согласилась»

«Закончила подушку в виде рук! Очень довольна тем, что получилось!»

  • Это так круто. Мне кажется, что подобные проекты — причина, по которой мы должны шить. Создавать странные, замечательные вещи, о которых никто другой даже не подумал бы. Браво! © happydandylion / Reddit

«Вышивка в виде водопада. Она поместилась в рамку размером 16×20 см. Я так рада, что наконец-то завершила!»

  • Моя бабушка вышивала точно такую же картину. Она вставила ее в рамку и повесила над кроватью в комнате для гостей. Я не вспоминала о ней много лет. Большое спасибо за это маленькое радостное напоминание! © Glaggies / Reddit

«Моя первая вязаная подушка. Сделала на день рождения лучшей подруги, которая любит лимоны. Испытываю искушение оставить себе»

«Сшила себе брюки

Genoveva Kolomyceva
3 часа назад

В первоисточнике целая галерея снимков. Стоит посмотреть, чтобы понять, в чём прикол. И зачем было выбирать то единственное фото, на котором вообще не видно идеи?

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«Моя подруга придумала эту идею некоторое время назад, а у меня только сейчас руки дошли. Сделано из белых брюк, которые я давно хранила. А оранжевая ткань — это бархатистый материал для обивки мебели» © withgus-to / Reddit

Наша коллега из редакции связала крючком миньона

«Мультики „Гадкий я“ и „Миньоны“ обошли меня стороной. А тут посмотрела наконец-то, и так меня умилили эти создания, что нашла схему и связала мягкую игрушку».

Шедевры творятся не только спицами и швейными машинами. Взгляните, как круто люди делают ремонты в своих домах.

Фото на превью withgus-to / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
4 часа назад

Вышивки с грибами и с водопадом - очень красивые.
Сова прекрасна, от миньона просто взоржала, выражение его лица - один в один, как у руководителя нашей конторы, портретное сходство)

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