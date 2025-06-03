Бедная Юленька. Что же это за учитель, который свою родную дочь не смог подготовить по своему предмету. Продемонстрировал жёсткую принципиальность, при этом опозорив дочь, жену и себя в том числе.
11 курьезных историй с экзаменов, которыми люди делятся спустя годы
Экзамены — это как квест с одним шансом на успех и множеством ловушек. Именно в этих суровых условиях и рождаются лучшие учебные байки: комедии, напряженные триллеры и чистая фантастика. Так, например, один учащийся написал в тесте, что облака получаются из чайников. Подобные истории — не выдумка, а реальность экзаменационных будней, которыми охотно делятся и преподаватели, и студенты.
- Я — бывший учитель. Как-то вел урок естествознания о круговороте воды. Под конец урока один ученик спросил, не чайники ли создают облака под кухонными столешницами? Очевидно, он имел в виду образование пара. Я ответил: «Вроде да», а сам продолжил объяснять различия между круговоротом воды и тем, как образуется пар в чайниках, сравнивая и противопоставляя эти два явления. Примерно через 2 месяца состоялся экзамен по естествознанию, первая строка в ответе ученика: «Все облака Земли начинаются с чайников...» © b4rn5ey / Reddit
- К слову о принципиальных преподавателях. Долго не могли понять, по какому принципу преподаватель по экономике одних беспощадно заваливала на экзамене, а другим без видимых причин ставила четверки и пятерки. Перебрали все: успеваемость — не показатель, одежда — вроде бы ни при чем. Теории были самые разные. Случайно догадались. Все дело оказалось в столовой. Она — человек скромный. Заваливала тех, кто, зайдя в столовую, сразу занимал свободные места вещами, а потом шел в очередь за едой. Видимо, однажды она сама не смогла найти свободного места, вернувшись с полным подносом. © Убойные Истории / VK
- Зачет у доцента К. Заходит к нему студентка Юля, его дочь. Все такие: «Она-то уж точно сдаст!» Вдруг дверь открывается, из кабинета вылетает зачетка, за ней — сама Юленька. В след ей летит фраза доцента К.: «Уйдите прочь! Вы такая же глупенькая, как и ваша мамаша!» © Убойные Истории / VK
- Мой однокурсник никак не мог сдать экзамен по химии. И вот снова идет на пересдачу и опять проваливается. Кто-то из комиссии ради шутки спросил: «А какова формула газированной воды?» Парень, недолго думая, ответил: «С сиропом или без?» Кстати, экзамен он все-таки сдал. © Убойные Истории / VK
- Я закончил экзамен раньше всех и передал свою работу учителю. Пока я собирал вещи, он начал ее просматривать. Уже у двери окликнул меня и указал на ошибки. Я был уверен, что он просто скажет: «Будь внимательнее в следующий раз». Но вместо этого он вернул мне мою работу и спокойно предложил сесть и все переделать. © littlebubulle / Reddit
- Каждый раз на экзаменах у меня неистово урчит в животе. Почему — понятия не имею. Я ведь ем почти перед началом, но, похоже, мой обмен веществ работает на турборежиме. Я стараюсь это скрыть — втягиваю живот, и вроде помогает. Но тогда я не могу сосредоточиться на экзамене. © Katrina Mazzocchi / Quora
Если только урчит живот, то это не страшно. Хуже, когда крутит от волнения. Тогда точно ни нна каком экзамене не сосредоточишься. Мысли только о сортире.
- Как-то в студенческие годы я поддалась на провокации друзей и уехала с ними в другой город на несколько дней — аккурат перед самым сложным экзаменом. Ну просто погулять. Вернулись мы под утро, за два часа до экзамена. Думаю: надо хоть вопросы распечатать, а то совсем уж несолидно идти с пустой головой. Распечатала, начала обводить те, которые не знаю. Вышло так: 35 — не знаю, 15 — вроде бы могу ответить. Захожу в аудиторию, мысленно прощаясь со стипендией. И тут преподаватель — хвать мой листок с вопросами! Cмотрит и говорит: «Да у вас, душенька, 15-то вопросов не обведено — значит, эти и не выучены!» И начинает гонять меня именно по этим 15, которые я как раз и знаю. После 20 минут беседы мне поставили 5 и отпустили. Сломала систему. © Убойные Истории / VK
- Один мой учитель рассказывал, как во время проверки итоговых эссе за 12-й класс один из учеников на вопрос ответил: «Я не знаю, но вот вам рисунок птицы». И нарисовал реально красивую птицу. © Unknown author / Reddit
- В старшей школе был парень, который однажды не сдал свой телефон перед началом теста. В середине теста телефон зазвонил, парень выхватил его из кармана и начал звонить кому-то в ответ, отмахиваясь от учителя. © Arvoid / Reddit
Уже была история про студента, который вместо ответа спел какую-то арию. Здесь нарисовал птицу. Скоро будет новая история, как студент сплясал по химии, а другой кувыркался по биологии. И все сдали нна отлично.
- Cлучай из института. Все вокруг сдают и пересдают сессию. Встретил своего знакомого. Спросил, как у него дела. Он рассказывает:
— Да только что экзамен сдал. Захожу первым, спрашиваю у преподавателя: «А мне за храбрость один балл накинете?» «Накину». Подаю зачетку, спрашиваю: «Ну я пойду?» А тот ставит тройку и тем же тоном: «Иди...» © Убойные Истории / VK
- Принимаю я экзамен по концепциям современного естествознания у заочников. Студентка, окончившая школу три или четыре года назад, отвечает на вопросы билета. Отвечает — это громко сказано. На самом деле не отвечает вовсе, как говорится, ни в зуб ногой. Ставить ей «неуд» не хочется: все-таки заочница, а значит, вероятно, у нее работа, семья. Понятно, что времени на изучение концепций ей не хватило. Задаю последний и спасительный вопрос:
— Вы как полагаете, что вокруг чего крутится — Солнце вокруг Земли или наоборот?
С удивлением замечаю признаки легкого замешательства, после чего слышу в ответ:
— Я как-то об этом не задумывалась... © Убойные Истории / VK
Неординарные преподаватели проявляют себя не только на экзаменах, но и на занятиях. Так, в этой истории рассказывается об учителе литературы, который ходил по городу в цилиндре и декламировал Шекспира.
Комментарии
Последняя история напомнила Шерлока Холмса - тот тоже не задумывался крутится ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли.