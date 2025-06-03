11 курьезных историй с экзаменов, которыми люди делятся спустя годы

Экзамены — это как квест с одним шансом на успех и множеством ловушек. Именно в этих суровых условиях и рождаются лучшие учебные байки: комедии, напряженные триллеры и чистая фантастика. Так, например, один учащийся написал в тесте, что облака получаются из чайников. Подобные истории — не выдумка, а реальность экзаменационных будней, которыми охотно делятся и преподаватели, и студенты.