12 пар, которые могли бы уже расстаться, но их будто примагнитило
Истории
9 часов назад
Отношения бывают разными. Иногда смотришь на пару со стороны и думаешь, как эти двое могут быть вместе? Но противоположности притягиваются. А самые абсурдные знакомства могут перерасти в любовь.
- Родители вместе работали и часто цапались. Папа был начальником, самоуверенным дамским угодником, а мама девушкой с характером. А тут отмечали с коллегами Новый год и поцеловались. На следующее утро мама была в шоке от произошедшего. Встречаться с ним не хотела. Поэтому придумала оригинальный способ отшить. Сказала, что он украл ее первый поцелуй. И что она давно его любит, но понимает, что он несерьезный парень, который еще не нагулялся. А у нее принцип, что она будет встречать только с тем, кто готов на ней женится. Думала, что его подобные слова спугнут, и он исчезнет с горизонта. Папа же, наоборот, проникся историей о безответной любви коллеги к нему и начал за ней бегать. В итоге поженились, свадьба на 300 человек была. Я у них родилась. Отшила, называется.
- Подруга и ее парень уже давно жили как соседи. Она болезненно это переживала. А потом он вообще поменял работу и начал уезжать из дома на несколько месяцев. Ей было очень одиноко. А тут за ней начал ухаживать студентик старшего курса. Младше на пять лет. Она его отшивала, объясняла, что занята. Говорила, что не будет встречаться с парнем, который младше, так еще и без работы. Предложила ему быть просто друзьями. Шло время, он на работу устроился, начал хорошо зарабатывать. Оказалось, что у них много общих интересов. И она тоже начала влюбляться в него, ведь никто и никогда не был так внимателен к ней. Парень оказался умным и ответственным не по годам. Она рассталась с молодым человеком, решила рискнуть и сошлась с новым кавалером. Они почти сразу же поженились. А бывший за пять лет совместной жизни так предложение и не сделал, вечно кормил завтраками. Говорил, что брак будет помехой его успехам в работе. По итогу подруга счастлива в браке, а бывший так и меняет девушек и работы.
- Была у меня замужняя коллега, но влюбилась по уши в босса. Он же позволял себя любить. Так странно было смотреть на ее заботу, любовь и нежность по отношению к начальнику, хотя дома ее ждал муж. И не могу даже представить, что испытал ее муж, когда застал их на работе. Больные были отношения. Прошло несколько лет. Коллега «вылечилась», вернулась к мужу и недавно родила ребенка. Я бы не смогла так, простить измену и жить дальше. © Подслушано / Ideer
- Знаете, как я помирилась с бывшим? Конец месяца, денег не то что ноль, а еще и долги. Есть дома нечего, даже макарон не было. Сижу, схожу с ума от голода и вдруг мне приходит сообщение от бывшего. И знаете, что там? Фотка пельменей и подпись «Малая, вдруг ты голодная, приходи». Ну а я что? Я пришла, благо, соседний дом. © Палата №6 / VK
- На работе есть коллега, который на несколько лет младше меня. Очень симпатичный парень, по которому я одно время сильно сохла. Мы тайно встречались, были отношения, потом разрыв. Потом опять сходились и расставались. Проблема в том, что я же несколько лет замужем за другим человеком. Очень классным человеком. Но у нас нет той химии, которая есть с коллегой. И как следствие, я продолжаю иногда встречаться с бывшим. В итоге я вру всем: коллеге, своему мужу и своим подругам. Я даже саму себя обманываю. Порой я запутываюсь во лжи и боюсь ляпнуть что-то лишнее. Мне кажется, что однажды обман вскроется, а потом все узнают о моей двойной жизни. Даже кошмары на эту тему снятся. Не понимаю, что мне делать. © admin / y-story
- Был друг, начал встречаться с девушкой вегетарианкой. Она заставила его тоже быть вегетарианцем, он согласился. Но так сильно любил мясо, что когда приходил к нам в гости, кроме мяса ничего не ел. Потом он как-то пришел и рассказал, как она его поймала на «измене». Оказалось, что она после того, как он ходил в туалет, заходила и по запаху определяла, ел он мясо или нет. Так мы друга и потеряли по итогу. © Lena Yakimchuk
- Поссорились с парнем, пока выгуливали собаку. В итоге он пошел на остановку, чтобы ехать к родителям, а мы с псом домой. Тут собака начинает нервничать, снова на прогулку просится. Что делать, пошли. Он взял след и потащил меня к остановке. Там все еще сидел мой парень. В итоге с милым мы помирились, а пес сидел у нас в ногах с довольной мордой. Вот же купидон мохнатый. © Подслушано / Ideer
- Мне надоело соревноваться с братом и отцом своей девушки. Семья у них обеспеченная. Я же только окончил вуз и работаю пока за не очень большие деньги. Но квартиру снимать способен, на продукты и бытовые вещи хватает. Я изначально понял, что девушка много тратит на себя, но перед тем как съехаться, сразу обозначил, что на все ее процедуры могу давать не больше $ 50. Если сильно не транжирить, этой суммы вполне хватает на ногти и ресницы. Она, естественно, к такому не привыкла, но все равно согласилась жить со мной. На все ее процедуры ей дает деньги брат и отец. Косметолог у них с матерью общий, поэтому опять же за него она не платит. У нее все время новая одежда за счет брата и отца. У нее дорогая косметика, мне даже страшно считать, сколько все это стоит. Брат часто присылает ей разные дорогие подарки или цветы по разным поводам. Водит ее на шопинг. Я бы тоже хотел ее баловать, но финансово это не потяну. На день рождения подарил ей телефон, при этом ужимая себя. Сама девушка не работает, еще учится. Она идеальная в моем понимании: добрая, нежная, во всем меня поддерживает. За все это время ни разу меня не упрекнула. Это мой человек во всех смыслах слова. Я стараюсь, как могу, но понимаю, что в ближайшие лет пять вряд ли буду столько зарабатывать, чтобы полностью ее содержать. Ей ничего не говорю, но про себя злюсь, что любимая не может отказаться от прежней жизни. Злюсь на брата и отца, что они так ее балуют. И злюсь на себя, что не могу дать ей те условия, к которым она привыкла. © Подслушано / Ideer
Интересно, относит ли товарищ из последней истории к уходу гигиену зубов?
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- Друг жил с девушкой много лет, но все не делал предложение. Она его бросила, посчитав, что он несерьезно к ней настроен. И спустя год, они встретились на улице случайно. Девушка сказала, что у нее новые отношения. Его эта новость так задела, что он такое вычудил. Взял и прямо перед ней на колени упал и сделал предложение. Она посмеялась, а он после этого угомониться не мог. Понял, что не хочет быть с кем-то кроме нее. Звонил ночами, ревнуя и боясь, что она с другим. Закидывал ее подарками. Умолял вернуться. В итоге она дала ему шанс, и они уже подали заявление. Сейчас думаем, что может и не было вообще никакого нового парня, но это и неважно. Главное друг понял, что чуть не потерял свое счастье.
- Моя девушка — страстная вегетарианка. И всегда яро рассказывает мне о преимуществах вегетарианства. Знаю, что это полезно, но я люблю мясо. Мне очень нравится есть стейки, ветчину, бекон или яйца. Очень люблю молоко. Она же ненавидит, что я ем мясо. Мне нравится, что она вегетарианка, и я поддерживаю ее. Не хочу прекращать отношения. Что мне делать? © sansconservateur / Reddit
- Маме было 26, когда она встретила папу. Ему было уже 65 лет. Люди называли папу Казановой, а маму считали меркантильной девушкой. Но дома я видела совсем иную картину. Мои родители очень любили друг друга. У меня есть взрослый брат по отцовской линии. Ему было несложно принять папин выбор. А вот его жена оказалась не в восторге от того, что у отца появилась новая жена и ребенок. Отец помогал им финансово, поэтому она была расстроена, что теперь все деньги будут уходить на новую семью. Называла нас ошибкой. © tacobae91 / Reddit
Друг просто нарцисс с уязвлённым самолюбием. Не нужна она ему, просто эго задето, что она другого нашла.. Выходить замуж за такого персонажа - большая ошибка.
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- Я начала встречаться со своим парнем, когда ему было 28, а мне 20. Первые несколько лет у нас были постоянные столкновения интересов. Я хотела тусоваться гораздо больше, чем он. Мы расставались на несколько месяцев, но после пришли к выводу, что не можем друг без друга. Вместе уже семь лет. Любимый заставил меня повзрослеть намного быстрее, чем если бы я встречалась с кем-то моего возраста. А я сделала его более расслабленным и плывущим по течению человеком. У нас было много ссор в начале, но эти ссоры научили нас разговаривать и понимать друг друга. © Jerrrdin / Reddit
Еще несколько интересных статей про отношения и любовь:
Комментарии
Уведомления
Не представляю даже, как люди могу жить с такой большой разницей? 26 и 65... Это разное всё, начиная от взглядов и заканчивая энергией.
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