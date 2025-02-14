"Муж — оперирующий врач, руки надо беречь."
Мужчина должен или быть "рукастым" и делать всё сам, или быть в состоянии оплатить услуги специалистов. Отношу себя к первой категории, но не имею никаких претензий к второй. Более того: сам периодически прибегаю к услугам узких специалистов, если разовая работа нудная/неприятная требует дорогостоящего оборудования/инструмента, которого у меня нет, или банально не хватает времени.
13 человек, которые вызов мастера на дом долго еще помнить будут
Иногда решить какую-то бытовую проблему бывает невозможно самостоятельно и приходится вызывать мастера. И вроде, когда приглашаешь специалиста, думаешь, что все пройдет без сучка и задоринки, но случается всякое, в этом убедились герои наших историй.
- Недавно у нас хлопнула розетка и перестали работать несколько тройников и удлинителей. Мой муж уверенно заявил: «Сейчас я все починю!» Возился часа 2 — впустую. Вызвали электрика, он на нас как на глупцов посмотрел и включил предохранитель. Сказал, что денег не возьмет, так как впервые с таким встречается. Муж даже весь покраснел. © Подслушано / Ideer
- Один родственник — мастер по ремонту холодильников. Позвали починить наш, за деньги, конечно. Он три дня переносил, потом пришел, говорит: «Давайте чай попьем!» Часа два пили, он: «Может, есть что перекусить?» Ну, накрыли. Сидит, я спрашиваю: «Что с холодильником-то делать?» И тут он выдает: «Ой, если честно, я так задолбался. Давай просто посидим?»
- Вызвала мастера, рассказала, как и куда ехать. Нет мастера. Звоню. Радостный голос сообщает, что он уже совсем рядом. Жду. Нет мастера. Звоню. Голос растерянный сообщает, что видимо он немного заплутал — идет пешком. А мороз минус 20. Уже стемнело, пришлось за ним ехать, искать. Нашли, накормили, обогрели, показали холодильник. Говорит: «Я не знаю, что с ним». Посадили к соседу в машину, отправили домой. Денег дали, рукавички дали, уехали. Через 10 минут звонит сосед — застрял. Поехали вытаскивать. Через полтора часа вытащили. Приехали домой, хохотали. Ничего себе у мастера денек выдался. А холодильник, оказывается, у нас просто замерз. Мы его в тепло переставили, и прекрасно работает. © Екатерина Кузнецова / Dzen
- Сломалась стиралка. Позвонила в сервис, пришли двое мужчин. Оставила их в ванной разбираться, сама пошла к ребенку. Подхожу обратно и слышу: «Видел, какие классные у нее ресницы?» Второй такой выдохнул и выдал: «Да это наращенные, я после того случая стал разбираться». Что у мужика был за случай, и чем он закончился — непонятно. Но, видимо, осадок остался, раз стал разбираться в ресницах. © Подслушано / Ideer
- Был у меня телевизор еще кинескопный, огромный. И вдруг пропал цвет. Пошла в мастерскую через квартал, они — привозите. Я в ужасе, еле уговариваю мастера прийти в обеденный перерыв. Мастер пришел, я с подругой на кухне. И тут голос мастера: «Девушка вы что издеваетесь? У вас кнопка цветности нажата!» Я хохотала до слез — наверное, ребенок нажал. А мастер с обидой: «Я бы еще больше смеялся, если бы вы его к нам приперли». © Галина К. / Dzen
- У нас как-то холодильник сломался, фреон вытек. Лето, жара, мяса полная морозилка, а холодильнику года 3 всего. Вызываю мастера по объявлению. Приехал мужик, глубоко за 50 лет. Чинил он наш холодильник долго, часа три, охая и ахая, что ему на дачу надо. В общем, прожег линолеум, использовал весь фреон, который с собой привез. Говорит, мол, не знаю, что делать. Ну и уехал, покупайте, говорит, новый холодильник. Вызвала другого мастера, приехал мальчишка лет 20. Очень несерьезного вида и за 30 минут все сделал. Я была удивлена, говорю: «Почему первый мастер ничего не смог сделать?» Парень объяснил, что холодильник у нас новой модели, а приехавший до него мастер, возможно, только старые умел ремонтировать. А мальчишка этот постоянно учился как новую технику чинить. © Инга / Dzen
- У меня муж — иностранец, не все нюансы языка пока усвоил. Вызвали мы как-то впервые «мужа на час», а супруг потом сидел и дулся. Еле-еле разговорила. Оказалось, он не врубился, почему я какому-то левому мужику себя позволила называть «зайка». Так он расслышал и понял слово «хозяйка». Теперь, когда нужно что-нибудь, починить зовем мастера, чтобы я могла побыть «зайкой на час». © Аноним3317819 / Ideer
- У меня был хороший кран, но я его решила сменить. Вызвала сантехника. Он пришел, вздохнул, достал лом и молоток и начал долбить стену. Я в ужасе заорала: «Вы что делаете!?» Говорю, что надо открутить полностью старый кран, а на его место поставить новый. Он говорит, что по-другому никак, намертво стоит. Я просто беру и откручиваю этот кран сама. Он опять вздохнул, открутил и поставил мой кран. Остался у меня после этого кран с дырками на стене. Просто атас! © МамаШа / Dzen
- Вызвал мастера — починить интернет и кабельное. Я оставил его в гостиной, а сам пошел в свою комнату. Через час спросил: «Как там?» Он не ответил. Я пошел проверить, а он сидит на диване и смотрит телек. Я спросил: «Все ли исправлено?» Он сказал: «Да!» И остался еще на 30 минут. © kmcdingus / Reddit
- Муж — оперирующий врач, руки надо беречь. Для всех работ по дому сложнее прикручивания двух винтиков вызываем «мастера на час», хотя он и сам все умеет. Если с мастерами общаюсь я, то каждый второй начинал разговор, мол, чего это муж у тебя белоручка, должен все уметь по дому. Выразительно посылать я не умею, а сарказм большинство не понимает. Однажды не выдержала, позвонила на телефон для отзывов и предложила им за отдельную доплату ввести сервис «делать молча». Не знаю, кто что им сказал, но с тех пор из этой компании приходят исключительно молчаливые, никаких лишних вопросов не задают. © Подслушано / Ideer
"Муж — оперирующий врач, руки надо беречь."
- Труба в туалете начала течь. Она за унитазом, поэтому сантехники пришли и сказали, что надо унитаз убирать. Я в панике, что помимо трубы, установку унитаза с бачком еще оплачивать. Они посмотрели на меня, и, видно, жалко стало. Срезали трубу, нарастили пластиковой — и все на этом, а потом сознались, что хотели содрать с меня побольше, но поняли потом, что я пенсионерка. © Галина Пырх / Dzen
- Покрывал дома сайдингом. Мы только что закончили установку на доме одного слепого, и он сказал, что хочет его осмотреть. Он прошел снаружи с тростью и сказал: «Вы еще не закончили. Там один кусок нужно доделать». И мы такие: «Что?» И он подошел прямо той части, которая требовала доработки. © bennetteatsbrains / Reddit
- Когда приехали на учебу в Китай, с подругами сняли квартиру. А в том доме не было горячей воды, и все пользовались бойлерами. У нас он не работал. Что-то подкручивали, стучали по нему, но все тщетно. Два месяца мылись в тазике, подогревая воду в кастрюлях. Надоело, вызвали мастера. Он пришел и нажал на какой-то рычаг, бойлер заработал. Оказывается, мы его просто не включили. Никогда еще не было так стыдно. © Подслушано / Ideer
А вот и еще несколько статей о том, что еще приключалось у людей, когда им понадобилась помощь специалиста: