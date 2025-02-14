13 человек, которые вызов мастера на дом долго еще помнить будут

"Муж — оперирующий врач, руки надо беречь."

Мужчина должен или быть "рукастым" и делать всё сам, или быть в состоянии оплатить услуги специалистов. Отношу себя к первой категории, но не имею никаких претензий к второй. Более того: сам периодически прибегаю к услугам узких специалистов, если разовая работа нудная/неприятная требует дорогостоящего оборудования/инструмента, которого у меня нет, или банально не хватает времени.