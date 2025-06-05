13 мест, где снимали известные фильмы и сериалы, но не все из них мы бы узнали без подсказки

Дом Кэрри Брэдшоу — одна из самых узнаваемых локаций сериала. По этим ступеням героиня поднималась и спускалась на наших глазах бесчисленное количество раз — после свиданий, перед вечеринками, в туфлях Manolo и в домашних тапочках. В сериале Кэрри живет в Верхнем Ист-Сайде, в Нью-Йорке, по вымышленному адресу 245 E. 73rd Street. Съемки проходили по адресу Вест-Виллидж, 66 Perry Street. Именно сюда идут поклонники, чтобы сделать фото на той самой лестнице.

Владельцы здания много раз попросили фанатов уважать их частную жизнь и не подниматься по ступенькам. Они даже натянули цепь, чтобы удержать людей в стороне от своего дома. В конце концов им даже пришлось обратиться в Комиссию по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка с просьбой установить перед зданием защитный барьер.