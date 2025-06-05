"Аутсорс" улица Рябиковская и окрестности, город Петропавловск-Камчатский. Когда-то вполне оживленный район, населенный работниками порта и других предприятий, а ныне полузаброшенное обиталище алкашей и мигрантов, с разрушающимися домами и руинами военных частей.
13 мест, где снимали известные фильмы и сериалы, но не все из них мы бы узнали без подсказки
Иногда один кадр из фильма или сериала остается в памяти надолго — не только из-за напряженной сцены или яркой реплики, но и благодаря месту, где все происходит. Балкон, лестница или переулок внезапно становятся частью культурного кода — их узнают даже те, кто смотрел вполглаза. И часто самые впечатляющие локации оказываются не компьютерной графикой и не декорациями, а вполне реальными местами. В этой подборке — небольшая прогулка по таким точкам на карте. Мы покажем кадры из известных сцен и расскажем, где они были сняты в жизни.
«Секс в большом городе»
Дом Кэрри Брэдшоу — одна из самых узнаваемых локаций сериала. По этим ступеням героиня поднималась и спускалась на наших глазах бесчисленное количество раз — после свиданий, перед вечеринками, в туфлях Manolo и в домашних тапочках. В сериале Кэрри живет в Верхнем Ист-Сайде, в Нью-Йорке, по вымышленному адресу 245 E. 73rd Street. Съемки проходили по адресу Вест-Виллидж, 66 Perry Street. Именно сюда идут поклонники, чтобы сделать фото на той самой лестнице.
Владельцы здания много раз попросили фанатов уважать их частную жизнь и не подниматься по ступенькам. Они даже натянули цепь, чтобы удержать людей в стороне от своего дома. В конце концов им даже пришлось обратиться в Комиссию по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка с просьбой установить перед зданием защитный барьер.
«Игра престолов»
Замок Уард в Северной Ирландии киношники превратили в резиденцию и родовой дом королевского дома Старков — крепость, с которой начинается история Вестероса. В реальности замок находится в графстве Даун, недалеко от залива Странгфорд-Лох.
Сан-Хуан-де-Гастелугаче — реальное место, ставшее в сериале родовым гнездом Таргариенов. Это скалистый остров у побережья Испании, соединенный с материком мостом. В сериале именно сюда впервые ступает Дейенерис Таргариен, оказавшись на землях Вестероса.
«Гордость и предубеждение»
Храм Аполлона в садах Стаурхед, расположенных в графстве Уилтшир, Англия, послужил местом съемок для сцены первого предложения мистера Дарси Элизабет Беннет в фильме «Гордость и предубеждение» (2005). Эта сцена, снятая под проливным дождем, стала одной из самых запоминающихся в фильме.
«Бриджит Джонс»
«Джокер»
Лестница Джокера находится между Шекспир-авеню и Андерсон-авеню в нью-йоркском Бронксе. Именно здесь снимали сцену, в которой Артур Флек, герой Хоакина Феникса, исполняет свой знаменитый танец в ярком костюме под песню Гэри Глиттера «Rock and Roll Part 2». Сцена стала одним из самых запоминающихся моментов фильма. После выхода фильма локация привлекла внимание туристов и поклонников фильма, стремящихся воссоздать знаменитый момент.
«Дюна»
Мемориал Брион, расположенный в Сан-Вито-д’Альтиволе, Италия, стал одной из ключевых локаций фильма «Дюна: Часть вторая» (2024), олицетворяя планету Кайтайн — столицу Империума и резиденцию Императора Шаддама IV и принцессы Ирулан. Этот архитектурный шедевр, спроектированный Карло Скарпой в 1968–1978 годах, был использован в качестве локации благодаря особому разрешению семьи Брион. Ранее все подобные запросы от кинодеятелей отклонялись. Однако после того, как один из членов семьи, являющийся поклонником романа Фрэнка Герберта и первой части фильма, узнал о проекте, он согласился предоставить разрешение на съемки.
«Белый лотос»
Отель San Domenico Palace в Таормине, управляемый сетью Four Seasons, стал центральной локацией второго сезона сериала HBO «Белый лотос». Этот роскошный пятизвездочный отель, расположенный на скале с видом на Ионическое море, изначально был монастырем XV века, а в 1896 году был преобразован в гостиницу. В сериале отель служит фоном для драматических событий, происходящих с главными героями. Хотя пляжные сцены в сериале изображены как находящиеся рядом с отелем, на самом деле они были сняты на пляже Чефалу, который находится примерно в 2,5 часах езды от Таормины.
«Дом дракона»
Холиуэлл Бэй, расположенный на северном побережье Корнуолла, Англия — одно из ключевых мест съемок сериала «Дом дракона». Этот живописный пляж с золотистым песком и дюнами использовался в качестве локации для пляжа под замком Хайтайд на Дрифтмарке — родовом поместье дома Веларионов. Здесь разворачиваются важные сцены, включая ночную прогулку принцессы Рейниры и принца Деймона, а также битву с наемниками Триархии во время Войны за Ступени.
«Интерстеллар»
Ледник Свинафетльсйокутль (Svínafellsjökull), расположенный в национальном парке Ватнайёкюдль в Исландии в фильме Кристофера Нолана превратился в ледяную планету доктора Манна — суровый, мрачный и враждебный мир, куда отправляется команда «Эндюрэнс». Свинафетльсйокутль, с его потрясающим ледяным рельефом и безжизненными пейзажами, идеально передал атмосферу далекой планеты, неподходящей для жизни. Благодаря своей поразительной визуальной выразительности, этот ледник стал одним из самых узнаваемых элементов визуального языка фильма.
«Бриджертоны»
Элегантная георгианская площадь Бофорт в Бате, Англия, с двухэтажными таунхаусами и центральным газоном использовалась для различных сцен сериала, включая прогулки персонажей. Например, в первом сезоне здесь снята сцена, где Пенелопа и Элоиза обсуждают интересное положение горничной. Площадь, построенная в 1730 году, находится рядом со зданием Королевского театра Бата и отличается изящной архитектурой XVIII века, что делает ее идеальным фоном для сцен, изображающих улицы Лондона эпохи Регентства.
«Лига справедливости»
Ледниковое озеро Фьельсарлон в Исландии, расположенное у подножия ледника Ватнайёкюдль, стало местом, где Брюс Уэйн (Бэтмен) встречает Аквамена, чтобы пригласить его присоединиться к Лиге справедливости. Сцена, в которой Аквамен уходит в ледяные воды после разговора с Бэтменом, подчеркивает суровую и величественную природу Исландии, добавляя фильму атмосферы таинственности и природной силы.
«Злая: История ведьмы Запада»
Режиссер Джон М. Чу и художник-постановщик Натан Кроули стремились создать волшебный и живой образ страны Оз. Для этого они приняли решение использовать реальные поля с тюльпанами вместо компьютерной графики. В сотрудничестве с фермерами Марком и Сюзанной Ивс из Belmont Nurseries в Норфолке, Англия, было высажено около 9 миллионов тюльпанов на площади 25 акров. Эти поля стали фоном для сцены в Манчкинленде, где герои фильма бегают среди ярких цветов. Поля были оформлены в виде радужных полос, что усиливало визуальный эффект сцены. После завершения съемок их открыли для посещения.
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Комментарии
сделали бы такую подборку для отечественных фильмов в отечественных локациях - было бы интересней