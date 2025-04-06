13 женщин, которые изменили свои привычки и очень изменились

Порой даже небольшие изменения могут кардинально преобразить внешний вид и поднять самооценку. Правильный уход за кожей, новая стрижка, ухоженные брови или сброшенные пару килограммов — и вот уже отражение в зеркале радует, идеальная кожа поражает гладкостью, и окружающие осыпают комплиментами. Многие замечают, что стали выглядеть моложе, свежее и увереннее в себе, хотя не прибегали к радикальным мерам. В этой статье — истории людей, которые доказали: большие перемены начинаются с маленьких шагов.

Дорогие читатели! В этой статье мы рассказываем о том, как некоторые женщины включают ретиноиды в свой косметический набор. Однако важно помнить, что этот препарат является лекарством и его применение должно обязательно контролироваться врачом. Несмотря на широкую популярность, ретиноиды имеют ряд ограничений и противопоказаний. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем включить их в использование.

«Я убедилась, что питание играет большую роль в состоянии кожи. По рекомендациям врача исключила из рациона сахар, а так же начала использовать увлажняющие средства и цинк. Всем советую!»

«Я уверена, что увлажнение кожи — один из ключевых этапов ухода, который нельзя игнорировать. Когда моя кожа начала улучшаться, я использовала только увлажняющие средства»

«Наконец-то мой врач выписал мне рецепт на ретиноиды. Больше никаких болезненных воспалений, а покраснения заметно уменьшились»

«30 дней без глютена, лактозы и сахара!»

«Полгода пользовалась ретиноидом. Мне 58»

Ого! Да ты повернула время вспять! © one-pomegranate-8138 / Reddit

«Азелаиновая кислота и перекись бензоила спасли мою кожу»

«Сделала татуаж бровей и губ, а еще сбросила 36 кило»

Ух ты! Сразу минус лет 7. © Barbarella_ella / Reddit

«Я кардинально изменилась за 2 года. Бросила вредную привычку, похудела и занялась уходом за кожей (увлажнение, ретиноиды, солнцезащитный крем, сыворотки и маски), восполнила дефицит витамина D и Омега-3»

«Начала ухаживать за кожей 2 года назад. Я и не заметила, как сильно изменилась, пока не нашла свою старую фотографию. Оказывается теперь у меня идеальная кожа»

«Последние 4 месяца я занялась уходом за кожей. Утром и вечером у меня комплексный уход за кожей, включающий умывашки, маски и сыворотки, вечером, в самом конце, наношу третиноин»

«Моя кожа еще никогда не была такой чистой. Прошло всего 6 дней, и вот такой результат. Использую vanicream, Аквафор и делаю пилинги»

«Третиноин не подошел — слишком сушил кожу, а увлажняющие средства Cerave забивали поры. Из всех очищающих пенок лучшей оказалась Heimish»