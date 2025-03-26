14 человек, которым жизнь внезапно начислила бонус

Найти на дороге пачку денег или купить в секонд-хенде драгоценность по цене бижутерии не отказался бы никто, но вот только такая удача — большая редкость. Но нашлись счастливчики, которым повезло, и они, конечно, поделились снимками и историями своих находок в сети. Не все они стоят кучу денег, некоторые просто подняли настроение и заставили улыбнуться. Посмотрите. А в конце статьи вас ждет бонус — история о таинственном сейфе, а вот удача это или нет — решать вам.