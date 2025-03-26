14 человек, которым жизнь внезапно начислила бонус

Фотоподборки
16 минут назад

Найти на дороге пачку денег или купить в секонд-хенде драгоценность по цене бижутерии не отказался бы никто, но вот только такая удача — большая редкость. Но нашлись счастливчики, которым повезло, и они, конечно, поделились снимками и историями своих находок в сети. Не все они стоят кучу денег, некоторые просто подняли настроение и заставили улыбнуться. Посмотрите. А в конце статьи вас ждет бонус — история о таинственном сейфе, а вот удача это или нет — решать вам.

«Я в шоке. Мы сняли ужасное ковровое покрытие, убрали пенопласт, а там — вот такое произведение искусства. Это как клад найти!»

«Моя находка в комиссионке. Изумруд, бриллианты и золото. $ 16»

«Купил за $ 2 доллара в секонде. Продавщица понятия не имела, кто это»

Когда удача поджидает сама

  • При раздаче благотворительных вещей мне достался жакет волонтера с Олимпийских игр. Я его выстирала, а кармашки у него были зашиты. Болтала по телефону и нечаяно распорола карман. А там — 50 долларов! Стирку они пережили и были абсолютно целые. © Татьяна Мяэотс

«В японском отеле, где я остановился, можно выбрать подушку себе по вкусу. К каждой из них прилагается описание с характеристиками»

Так тоже бывает

  • Мой 3-й класс, иду в музыкальную школу с мамой. Опаздываем, мама бежит впереди меня, а я иду и внимательно смотрю под ноги. Привычка такая была — червей дождевых спасать. Я все переживал, вдруг кто после дождя остался, а я ему не помог. И тут смотрю — пачка денег. Отдал маме. Она потом бегала по всем окрестным банкам и магазинам, спрашивала, кто потерял. Никто не признался. В итоге деньги сдали в полицию. А через несколько месяцев нам их отдали, потому что никто так и не обратился за ними. Было там $ 600. © Andryburyonov / Pikabu

«Мои розы, стоящие с 14 фераля, перестали увядать и отрастили листья»

Ana.Rok
2 часа назад

Редкая удача! И сорт нетривиальный. Судя по стене - этажка, и посадить розы некуда. Жаль

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«Несколько месяцев назад купила в секонде этот пиджак, а вчера нашла там же брюки от этого костюма!»

Когда сначала не повезло, а потом как повезло!

  • Иду по улице, глядь — крупная купюра лежит. Поднимаю, а это только полкупюры! Кладу обратно, иду дальше, а через 10 метров — вторая половина! Быстро возвращаюсь, подбираю первую. Отнес в банк, получив взамен новую купюру. © АНДРО СТЁПОВ / ADME

«Всегда проверяйте карманы дорогих пальто в секонд-хенде»

«Была в Женеве и на маленьком воскресном рынке в куче барахла и дешевой бижутерии нашла эту прелесть. Серебро и аметисты, 2 франка»

«Нашла улыбающуюся горишинку в моей порции риса с овощами»

«Заплатила в комиссионке меньше $ 8 за ожерелье из золота!»

«Мой киндер-сюприз был двухслойным!»

Бонус: «Я 4 года пытался вскрыть старинный сейф, который достался мне вместе с домом. И наконец отыскал клочок бумаги, а там код — 12345. Открыл и обнаружил там...»

«... полный пшик. Он оказался пуст».

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