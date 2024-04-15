У меня ребёнок честный, но пытается быть тактичным. Поэтому когда я вижу, что какое-то блюдо не ест и спрашиваю " что, не понравилось?", то она сначала морщит нос, потом вздыхает и говорит " ну чуть-чуть понравилось"
14 доказательств, что у наших деток точно где-то есть тайная школа юмора
Дети — это сама искренность и простота. Порой они могут сказануть или сделать то, на что не осмелится ни один взрослый. И никто не будет их за это осуждать. А частенько слова и поступки детей не вызывают обид и негатива, а лишь веселят. Пользователи сети делятся подобными историями из жизни.
- Моя племянница всегда делает какие-то большие открытия. Когда ей было три года, на семейной вечеринке она с глубоким вздохом плюхнулась в кресло и печально сказала: «Когда-нибудь мне придется искать работу». Выглядела она подавленной. Когда я спросила племяшку, где она будет работать, когда вырастет, она с гордостью ответила, что будет готовить картофель фри в фастфуд-кафе. Год спустя пришла к ее родителям в гости и заметила, что девочка грустит. Спросила, что случилось. Еще один глубокий вздох: «Я еще не замужем». © Leoka / Reddit
- Испекла кексы для своего пятилетнего сына, и он сказал: «Ну, на вкус нормальные, но я думаю, что люди в магазинах справляются лучше». После этого он обнял меня и спросил, можем ли мы поиграть на улице. Обожаю честность детей. © UnsavouryPie / Reddit
- Спросила своего 11-летнего сына, почему в его комнате всегда такой бардак и может ли он убираться? Он вздохнул, положил руки мне на плечи и сказал: «Мама, я не такой человек». И закрыл дверь. Я рассмеялась в коридоре: не ожидала такого ответа. © JAutumn78 / Reddit
- Недавно на чердаке в нашей квартире нашли старый стационарный телефон. Там еще даже не кнопки, а крутящаяся штука. Почти сразу понесла показать ретро-телефон дочери и сыну. Пятилетний сын смотрит на это чудо техники и спрашивает: «Мам, а оно крутится, потому что динозаврам лапками неудобно было кнопки нажимать?» Если хотите почувстовать себя древностью, просто заведите детей. © Мамдаринка / VK
- Однажды мы всей семьей собрались поехать на пикник. Пока муж со старшей дочкой поехали за продуктами, мы с младшим сыном решили собрать все вещи. Я попросила его подготовить игры, в которые мы сможем поиграть на природе. Сын сказал, что все подготовил. Как только муж с дочкой вернулись, то мы сразу выехали за город отдыхать. Мы жарили мясо, купались и решили поиграть. Я открыла рюкзак сына, чтобы достать игры, а внутри увидела только телефон и пару машинок. Сын на меня посмотрел и сказал, что в это можно играть на природе. © Мамдаринка / VK
Странная мамаша. Она ожидала, что маленький мальчик для "игр на природе" возьмёт волейбольные мячи, бадминтон, городки, скакалки и т.д. Для него, самый распространённый вид игр, телефон. Как, впрочем, и для миллионов современных людей.
- Работал как-то в летнем лагере. Двое отдыхающих (им было лет 12-13) только что порвали друг с другом. В тот же день позже девочка еле волочила ноги, с тоской идя из бассейна. Ее соседи по комнате теряли терпение и попросили ее ускориться. Девочка крикнула им: «Попробуйте побегать в шлепанцах и с разбитым сердцем!» Это было так грустно, смешно и поэтично. © ProudTacoman / Reddit
- Летом я обычно крашу волосы в более светлый цвет, а к зиме — в более темный. Однажды осенью, когда я работала с дошколятами, один мой подопечный пришел посмотреть на мою новую прическу. Он выглядел испуганным.
— Ваши волосы... почему?
— Я как дерево: осенью меняю цвета.
Он сделал паузу. А затем этот маленький четырехлетний ребенок сказал серьезным тоном: «Значит, зимой... волос не будет?» © energirl / Reddit
- Я тренер по плаванию. Во время занятия один ребенок спрашивает: «Так вы что, здесь живете?» Говорю: «Что ты имеешь в виду?» А он в ответ: «После того, как занятия заканчиваются, вы живете в этом бассейне?» © PurpleFunk36 / Reddit
- Начала читать книгу о манипулировании людьми и сразу же пробовать методы на практике. Захотелось мне сладкого — позвала дочку, провела свои манипуляции. Дочь побежала в комнату к папе. Невероятно! Через минуту муж пошел в магазин и купил разных конфет и печенья. Я решила беспалевно спросить, что заставило его это сделать. А тот сказал: «Дочь пришла, говорит, мол, у мамы ПМС, купи ей конфет, а то она меня пугает. Позвала к себе, взяла за голову и начала повторять слова „сахар“, „мед“, „карамель“». © Палата № 6 / VK
- Муж ласково называет меня котя, а дочку котенок. Обычно не путается. Но вот раннее утро, дочь просит достать ей печенье с полки. А муж ей: «Котя, давай чуть позже». Дочь в ответ: «Папа, я же котенок. А старенькая кошка рядом с тобой лежит». Ну спасибо, доченька! Посмеялись, но объяснили, почему лучше так людей не называть. А то некоторые кошки за такое могут и поцарапать, особенно в шесть утра выходного дня. © Мамдаринка / VK
- Захотелось нам попробовать разводить котят. Нашли, значит, для нашей кошки породистого жениха. Кот приехал, они знакомятся. Тут мой сын интересуется: «Мам, а он у нас насовсем?» Я посмеялась и ответила: «Нет, немного побудет с нами, чтобы у нас котята появились, потом вернем обратно». А сын удивленно выдает: «А почему папу тогда мы не вернули, когда я родился?» Как хорошо, что наш папа этого не слышал. © Палата № 6 / VK
- Недавно сыну исполнилось четыре года. Я уже сейчас стараюсь приучать его к манерам, этикету и вежливости. Постоянно повторяю, что нужно помогать людям вокруг, говорить «спасибо», «пожалуйста», «простите». Сегодня утром после завтрака просит у меня вафельку. Я смеюсь, говорю ему, мол, попроси правильно. Он улыбается и отвечает мне: «Простите, пожалуйста, спасибо! Дай шоколадку, мам!» Нам нужно поработать над использованием слов вежливости, но начало уже неплохое. © Мамдаринка / VK
- Повела сына с горки кататься. Вдруг очень резко стрельнуло в голове, как будто веслом кто стукнул. В глазах тьма. Я присела на корточки. Сын перепугался, спросил, что со мной. Сказала, что голова заболела. Ну сынуля мне и поставил диагноз: «Наверное, она у тебя неожиданно думать стала!» Тот еще тролль растет. © СИТУАЦИЯ / VK
- Дочь принесла табель за четверть. Оценки меня, честно говоря, не радуют. Тройки, четверки и всего две пятерки — по физкультуре и по пению. Спрашиваю у нее, мол, почему так, почему не математика там или языки. А она лукаво улыбается и объясняет: «Мам, ну вот кто зарабатывает много денег? Правильно, певцы и спортсмены! Зачем мне математика? Я лучше буду деньги зарабатывать, когда вырасту!» Вопросы сняты. © Палата № 6 / VK
Школа — это не только переживания по поводу оценок детей. Это еще и веселые нервотрепки в родительских чатах.
Комментарии
В Мамдаринке тоже бездарные переводчики сидят? Сначала мальчик просит вафельку, а потом, выходит, что шоколадку. Или, это мальчишка сам так оценил свои старания вежливого обращения?