14 доказательств, что у наших деток точно где-то есть тайная школа юмора

Дети — это сама искренность и простота. Порой они могут сказануть или сделать то, на что не осмелится ни один взрослый. И никто не будет их за это осуждать. А частенько слова и поступки детей не вызывают обид и негатива, а лишь веселят. Пользователи сети делятся подобными историями из жизни.