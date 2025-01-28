14 историй о людях, которые своим нахальством даже через экран поражают

Истории
17 часов назад

У любого человека найдутся какие-то небольшие странности и недостатки. Но иногда у людей такие причуды встречаются, что глаза на лоб лезут от их наглости. Герои нашей встретились и на собственном опыте убедились, что некоторым людям вполне хорошо живется без угрызений совести.

  • Зашел как-то с маленькой племянницей в магазин. Вот мы уже первые у кассы, у нас всего 3 товара, после нас один человек стоит. И тут вклинивается вперед нас пожилая женщина, говорит: «Пропустите, у меня только корм для кошечки, целый день голодная сидит». Ну мы с племяшкой пропускаем, а она начинает на ленту выкладывать 30-35 пакетиков корма, 2 курицы, колбасу и какие-то еще продукты. В общем полная лента продуктов. Племянница удивленно смотрит: «Тетя, у вас кошечка такая голодная, она все съест?» Женщина сзади нас пошутила: «Это наверное тигр какой-то дома завелся, куриц сырых даже ест». И тут племянница возмущенно выдает: «Ну обманщица, кошки сырых кур не едят, вы сама голодная». Кассир чуть со смеху со стула не упала. © Ил91/ Dzen
  • Ехал как-то в такси. Ехать час в другой город. Всю дорогу таксист без умолку рассказывал, как мало стоит поездка и как ему и его семье не хватает денег на еду. Когда приехали, открытым текстом попросил войти в положение и накинуть сверху. В ответ я ему рассказал, что мне три года не повышали зарплату, и попросил по-братски войти в положение и сделать скидку. Он почему-то моей просьбы не оценил. Странно. © ZlayaPravda / Pikabu
  • Празднуем семейные праздники в складчину: наша семья и семья моего дяди. Все по чуть-чуть готовим и привозим в дом к дедушке, где и собираемся. Периодически заезжают и другие родственники, с коробочкой конфет, но при этом заявляют: «А что, вы ничего постного, веганского, безглютенового не приготовили?» А должны были, спрашивается? Неужели сложно привезти с собой еду, если у вас специфическое меню. © Подслушано / Ideer
  • Жила с родственниками мужа. Моя косметика лежала в ванной. Увидела, что жена деверя пользуется моей тушью, убрала в свою комнату, так она мне заявила: «Вот ты какая, пользовались вдвоем, а ты все себе забрала!» На мой вопрос: «А ты спросила меня, можно ли пользоваться моей тушью?», ничего не сказала, но отношения испортились. © Людмила Пьяных / Dzen
  • Встречались с парнем, решили съехаться. Любимый сказал, что найдет нам уютное гнездышко. Договорились пока платить пополам. Радовались, как хорошо жить вместе. А дальше приезжает его маман, и тут выяснилось, что я 8 месяцев за его собственную квартиру платила. До сих пор в голове не укладывается. © Подслушано / Ideer
  • Сосед взял перфоратор на время. Не знаю, что он им делал, но шума мы не слышали от инструмента. Через 2 недели муж пошел забирать, а сосед не отдает, говорит, что не брал. Я пошла, прошу отдать, а он мне тоже заявляет, что ничего не брал. Удивилась, больше 10 лет рядом живем, дружбы не было, но вполне соседские отношения, выручали друг друга по мелочи. Сказала, что аукнется ему ложь. Через несколько дней он сверлил потолок, люстру решили перевесить, что там случилось, не знаю, но со стремянки он свалился и прямо на эту люстру. © Мишка Фанси / Dzen
  • Сегодня ночью не могла уснуть из-за тусовки соседей снизу. Я все понимаю, хочется погулять, но не в понедельник же. По батарее стучала — ноль эмоций. Спустилась и стучала долго, потому что звонок не работал, но мне никто не открыл, хотя я слышала, как они разговаривают. На мои возмущения они все-таки открыли дверь и нагло спросили, в чем дело. Я не растерялась и спросила, смотрели ли они 3 серию «Игры престолов». Оказалось, что еще не успели. Ну я и вывалила им все спойлеры и пошла спать. Ибо нужно уважительно относиться к соседям. Они потом, кстати, быстро затихли. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Стою как-то в очереди к уличному банкомату. Народу немного, всего четыре человека. Девушка сняла деньги и собирается уже отходить. И тут какой-то парень, буквально с разбега подбежал к банкомату и стал снимать деньги. На замечание, что здесь очередь, он ответил буквально следующее: «Я сейчас быстро сниму деньги и никого не задержу». © Ольга Напреенко / Dzen
  • Продавали машину, которая пробыла у нас 2 года. Она в отличном состоянии, но мы присмотрели себе новую. Приятельница, с которой я близко общалась, попросила продать ей с мужем в полтора раза дешевле с аргументом, что в «надежные руки». Мы, естественно, отказались. Клянусь, она всему городу растрезвонила, что я жуткая жадина и не смогла сделать им малюсенькую скидочку. Подозреваю, что она приукрасила историю. Теперь даже наша общая знакомая со мной не здоровается. Круто. © Подслушано / Ideer
Саетлана
3 дня назад

"...спросила, смотрели ли они 3 серию «Игры престолов....рассказала...."
Повезло ей, мои соседи сверху, любители погуливанить, даже слов таких не знают.....

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  • Мой брат Джо собирается жениться на Сью. Ему 55, а ей 27. Она попросила меня и другую мою сестру стать подружками невесты. Я была очень тронута, ведь мы с невестой виделись всего несколько раз. Кроме меня и Джун, есть еще четыре подружки невесты, все моложе 30 лет. Когда Сью прислала мне ссылку на платье подружки невесты, я была в ужасе. Оно было очень коротким и обтягивающим. С глубоким декольте и разрезом до бедра. Да, на молодых девушках платье будет выглядеть прекрасно, но я бы не хотела появляться в таком наряде на публике. У меня хорошая фигура, и я люблю наряжаться, но мне 60 лет. Мне было бы некомфортно находится в таком откровенном платье, так еще в присутствии многочисленной родни. Позвонила Сью и вежливо спросила, можно ли мне надеть более скромную версию. Она была непреклонна и сказала, что все подружки должны быть именно в таком наряде. Не хотела с ней ссорится, поэтому заказала платье на несколько размеров больше. Я отнесла его швее и попросила ее ушить его так, чтобы оно не так плотно облегало фигуру. С помощью дополнительной ткани портниха сделала декольте более скромным. Еще она уменьшила высоту разреза на бедре. Изменения почти незаметны и платье стало очень хорошо на мне смотреться. Когда невеста узнала об этом, она была в бешенстве и сказала, что я своим поступком испорчу ей всю свадьбу. Брат позже позвонил и заявил, что меня уже заменили на другую подружку невесты. Теперь новобрачные не разговаривают со мной. © Fluffy_Vast_8210 / Reddit
  • Я как-то на время отпуска, пустила родного брата с семьей, пожить в нашем коттедже, когда мы с семьей уехали в отпуск. У него был сын подросток, молодая жена и маленькая дочь. Когда мы вернулись, то ошалели. Сначала никак не могли их разбудить в 9 утра, мерзли под окнами, стучали. А когда все же попали внутрь, увидели дома такой бардак, как будто там не люди жили, а поросята. Вода оказалась горячая переморожена, потому что его сын подросток зачем-то лазил под дом и не закрыл. Как только появилась горячая вода, все семейство кинулось в ванную мыться. Мы еле дождались, пока они соберутся и съедут. Потом еще обнаружили, что все продукты, даже запасы, были съедены. Не осталось ни круп, ни кофе, ни заварки. Морозильная камера пустая. В ванной ни стирального порошка, ни мыла, ни зубной пасты, ни шампуня. Такое ощущение, что они не только ели, но и вывезли к себе все необходимое. А еще оставили большой счет за телефон. © Ольга ЯКОВЕНКО / Dzen
  • Недавно случайно подслушала разговор моих родственников. Они жаловались, что я стала мало денег дарить на праздники их детям. И вообще подарки мои — фигня. Раньше я действительно дарила деньгами и большими суммами. И каждый раз они устраивали концерт: «Ой, да чего ты, не надо так много, забери». Ну я и стала дарить, как все (перед этим спрашивая, кто сколько дарит). А потом вовсе поняла, что деньги идут не на детей и не в детские копилки, а на взрослые хотелки. И стала дарить то, что просят дети, чтобы подарок был действительно для ребенка. Да уж, быстро люди привыкают к хорошему. © Подслушано / Ideer
  • У нас дома два крупных кота. Как следствие, раз в пару месяцев делаем большой заказ на мешки с кормом и наполнителем для лотка. Вес покупки выходит обычно 40-50 кг. И столкнулись с регулярной наглостью и хамством со стороны курьеров-грузчиков. При заказе маркетплейсы берут с нас дополнительную оплату за подъем груза до квартиры. Лифт в доме тоже есть. Но каждый раз курьеры звонят и говорят: «Спускайся, выгружаем у подъезда». И постоянно под разными предлогами: «Ну помоги мне по-братски», «Мне пофиг, я здесь все оставлю». Писала несколько раз жалобы на курьеров. Решили с мужем, что я буду подходить к телефону, когда звонят из доставки. Разговор сразу заиграл новыми красками:
    — Ну, попроси мужа, пусть, спустится и половину возьмет. Ну тяжело же.
    — Да, без проблем. Только дополнительную доплату за доставку до квартиры на двоих тогда поделим, договорились?
    Курьер после этого трубку бросил, видимо обиделся, но доставку все-таки принес. © Velelada / Pikabu
  • В студенческие годы задали нам сделать презентацию про рекламу в разных странах. Я выбрала Японию. Написала об этом в общем чате группы. Прихожу на пару и выясняется, что одногруппник, который выбрал Чехию, решил украсть мою тему. Подошел к преподавательнице перед парой, сказал, что плохо себя чувствует и показал ей презентацию раньше меня. А потом довольный ушел домой. Хорошо, что преподаватель вошла в мое положение и поверила мне. Другие одногруппники тоже подтвердили, что он готовил материал по Чехии. После этого перестала с ним общаться.

Еще несколько статей, которые заставляют задуматься о том, как некоторые люди без зазрения совести границы разумного переходят:

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