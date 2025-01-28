14 историй о людях, которые своим нахальством даже через экран поражают

"...спросила, смотрели ли они 3 серию «Игры престолов....рассказала...."
Повезло ей, мои соседи сверху, любители погуливанить, даже слов таких не знают.....
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У любого человека найдутся какие-то небольшие странности и недостатки. Но иногда у людей такие причуды встречаются, что глаза на лоб лезут от их наглости. Герои нашей встретились и на собственном опыте убедились, что некоторым людям вполне хорошо живется без угрызений совести.
"...спросила, смотрели ли они 3 серию «Игры престолов....рассказала...."
Повезло ей, мои соседи сверху, любители погуливанить, даже слов таких не знают.....
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