14 историй о людях, которые своим нахальством даже через экран поражают

У любого человека найдутся какие-то небольшие странности и недостатки. Но иногда у людей такие причуды встречаются, что глаза на лоб лезут от их наглости. Герои нашей встретились и на собственном опыте убедились, что некоторым людям вполне хорошо живется без угрызений совести.