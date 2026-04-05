14 реальных людей, чьи живые истории и черты характера скрываются за нашими любимыми персонажами

Этот образ Достоевский во многом «списал» с Авдотьи Яковлевны Панаевой — одной из самых ярких женщин петербургского литературного круга того времени. Достоевский познакомился с ней в салоне ее мужа, издателя Ивана Панаева. Ее внешность произвела на Достоевского неизгладимое впечатление. В письме к брату он признавался: «Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажется, влюбился в жену его». Как и героиня романа «Идиот», Авдотья Яковлевна была женщиной с непростой судьбой: ее личная жизнь была наполнена бурными глубокими чувствами.