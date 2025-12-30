15 актеров, которые шикарно бы вписались в ремейки наших любимых сериалов

Элен интеллигентная, озорная, с французским шармом, участливая, внимательная, верная и умная. Не знаю Анну Пересильд в движении, но на этом фото - не то
Ностальгия — один из трендов последних лет. Возвращается и мода, и кино, и музыка. Сегодня мы решили вспомнить героев, из-за которых со всех ног бежали к экрану, чтобы узнать, что же там будет дальше. Но есть одно маленькое «но»: вместо привычных лиц мы представили новых актеров, чья энергетика и амплуа идеально совпадают с характерами культовых героев. Представляем вам наш авторский взгляд на «перезагрузку» классики.
Элен, «Элен и ребята» — Анна Пересильд
Андреа, «Дикий ангел» — Паулина Андреева
Келли Тейлор, "Беверли-Хиллз — Ника Здорик
Сэм Винчестер, «Сверхъестественное» — Иван Янковский
Сабрина, «Сабрина — маленькая ведьма» — Валентина Ляпина
Баффи Саммерс, «Баффи — истребительница вампиров» —Анастасия Сиваева
Мария Лопес, «Просто Мария» — Юлия Пересильд
Изаура, «Рабыня Изаура» — Анна Банщикова
Фиби Холливелл, «Зачарованные» — Стася Милославская
Лекс Лютор, «Тайны Смолвиля» — Юра Борисов
Мэдди, «Детективное агентство „Лунный свет“» — Лукерья Ильяшенко
Донна Мартин, «Беверли-Хиллз 90210» — Анастасия Уколова
Ракел, «Тропиканка» — Настасья Самбурская
Рихард, «Комиссар Рекс» — Тихон Жизневский
Мануэла, «Мануэла» — Светлана Ходченкова
Но это же наивное чистое дитя. А Ходченкова на этом фото уже сама всех построит в шеренгу и поведет в светлое будущее
