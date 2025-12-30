15 актеров, которые шикарно бы вписались в ремейки наших любимых сериалов

Кино
3 часа назад
15 актеров, которые шикарно бы вписались в ремейки наших любимых сериалов

Ностальгия — один из трендов последних лет. Возвращается и мода, и кино, и музыка. Сегодня мы решили вспомнить героев, из-за которых со всех ног бежали к экрану, чтобы узнать, что же там будет дальше. Но есть одно маленькое «но»: вместо привычных лиц мы представили новых актеров, чья энергетика и амплуа идеально совпадают с характерами культовых героев. Представляем вам наш авторский взгляд на «перезагрузку» классики.

Элен, «Элен и ребята» — Анна Пересильд

Ana.Rok
1 час назад

Элен интеллигентная, озорная, с французским шармом, участливая, внимательная, верная и умная. Не знаю Анну Пересильд в движении, но на этом фото - не то

-
-
Ответить

Андреа, «Дикий ангел» — Паулина Андреева

© Muñeca brava / Telefe, AI-generated image

Келли Тейлор, "Беверли-Хиллз — Ника Здорик

Сэм Винчестер, «Сверхъестественное» — Иван Янковский

Сабрина, «Сабрина — маленькая ведьма» — Валентина Ляпина

Ana.Rok
1 час назад

Чисто внешне - справа бОльшее попадание в образ доброй ведьмы

-
-
Ответить

Баффи Саммерс, «Баффи — истребительница вампиров» —Анастасия Сиваева

Мария Лопес, «Просто Мария» — Юлия Пересильд

Изаура, «Рабыня Изаура» — Анна Банщикова

Фиби Холливелл, «Зачарованные» — Стася Милославская

Лекс Лютор, «Тайны Смолвиля» — Юра Борисов

Ana.Rok
1 час назад

Одно лицо! Но наш симпатичнее. А гад из него получится?

-
-
Ответить

Мэдди, «Детективное агентство „Лунный свет“» — Лукерья Ильяшенко

Донна Мартин, «Беверли-Хиллз 90210» — Анастасия Уколова

Ракел, «Тропиканка» — Настасья Самбурская

Рихард, «Комиссар Рекс» — Тихон Жизневский

Мануэла, «Мануэла» — Светлана Ходченкова

© Manuela / Crustel S.A., AI-generated image
Ana.Rok
1 час назад

Но это же наивное чистое дитя. А Ходченкова на этом фото уже сама всех построит в шеренгу и поведет в светлое будущее

-
-
Ответить
Фото на превью Tropicaliente / Rede Globo de Televisão, AI-generated image, Beverly Hills, 90210 / 90210 Productions, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее