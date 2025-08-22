15+ человек, которые просто жили своей жизнью, а потом их нашли приключения
Истории
3 часа назад
if.you.seek.amy
Иногда достаточно просто пойти на работу или за кормом для рыбок, чтобы оказаться в центре самого настоящего приключения. Мы собрали истории, которые доказывают: жизнь полна абсурдных, нелепых и очень смешных моментов.
- С утра посыпались звонки и смс от родных: «Почему ты не сказала?», «Кто он?», «Вечером будет серьезный разговор». Я пишу сестре — она в ответ плачет и убеждает меня, что все будет хорошо. Звоню бабушке, психую, а она такая: «Так я у тебя нашла УЗИ». А это УЗИ моего кота! Я его делала, потому что он съел новогодний дождик. © myth_4e
- Сплю дома. Звонит сосед. Просит забрать у курьера доставку цветов для его жены, потому что сама жена куда-то вышла (это был для нее сюрприз). Забираю цветы на лестничной клетке. Захожу с ними к себе в квартиру. На пороге меня встречает уже моя жена. Радостно забирает цветы, целует меня и уходит искать вазу... © sazonau
- Уснули с парнем держась за руки. Посреди ночи просыпаюсь от того, что в зале кто-то свет включил. Думала, что парень, а потом с ужасом поняла, что держу его за руку. Трясу его, мол, иди проверь, к нам влез кто-то. Пошел он в комнату, а там сидит наш кот. Шерстяной научился новому трюку — свет включать... © if.you.seek.amy
- Сын ушел гулять во двор. Темно уже. Звонит мне:
— Я растяпа
— Что случилось?
— Я потерял кроссовок.
— Кроссовок? Один? Не два?
— Да.
— Сейчас приду!
Кроссовок мы не нашли, но зато нашли ежа... © tilda_tech
darren.partridge.251
- Дело было в Англии. Купила машину. До этого я жила в Эстонии, и машинами, и всеми сопутствующими делами занимался папа. Думаю, мол, нужно помыть автомобиль, а как это все происходит, понятия не имею. Заезжаю на парковку, где написано «автомойка». Вижу, что мужик моет машину. Подхожу и спрашиваю, сколько стоит. Он как-то странно смотрит на меня и говорит: «А сколько есть?» Назвала какую-то сумму. Он кивает. Ну, я сажусь в машину и жду. Он подходит и моет машину. Вытирает ее бумажными полотенцами... Ну ладно, думаю, мало ли, рассчитываюсь с ним и уезжаю... И только тут увидела, что это мойка самообслуживания... © oksananovozilova
- У меня на работе кабинет находится рядом с женским туалетом. Cо мной в кабинете с недавних пор сидит новичок. Вчера зашла в туалет, сижу. Вдруг стук в дверь и голос этого парня: «Вас к телефону шеф, срочно возьмите трубку». Тут он берет и пихает мне телефон через нижнюю щель двери. Пришлось поговорить с шефом в туалете... © Подслушано / Ideer
- Сидели с мужем в машине у воды, болтали — красота, романтика. Тут слышим — бам! Вышли, осматриваемся — птичка врезалась в стену дома и упала на землю. Не двигается, видимо, находится в шоке. Оказалось — фазан. Фазанов тут то то чтобы на каждом углу встретишь, так что муж — добрейшая душа — решил, что надо животное увезти куда-нибудь в более подходящую среду. Загрузились в машину. Я держу фазана, завернутого в куртку, он все еще в шоке и не двигается. Тронулись. Тут муж решает, что птичка замерзла и включает печку — фазан от громкого звука пугается и вырывается у меня из рук. Мечется по салону машины и какает на ходу. Кое-как доехали до какой-то полянки с травой и кустами и выгрузили несчастного фазана. © Zestyclose-Ad-3376 / Reddit
- Пишет соседка: «На 12 этаже женщина кричит „Помогите!“» Недолго думая выхожу в коридор, слышу вопли. Страшно самому. Хватаю лопату, спускаюсь вниз. В коридоре плач: «Ой мамочки, что же делать?! Ой беда, беда!» Медленно захожу, а внутри посередине кухни сидит женщина, держится за голову. Говорит, вытирая слезы: «Трубу прорвало, что делать?» В общем, шланг у нее в стиральной машине оторвался. © Gofessor / Pikabu
«Слышу: коты взбесились. Выхожу, а там... ежик»
- Раньше канализационные стояки были такие толстые и чугунные, а не пластиковые. Мы жили на последнем этаже, и через нас такая вот труба уходила на чердак. Так вот, сижу я, 8-летний пацан, на унитазе, читаю книжку. И тут сзади слышу резкий звук: «Хрррррррррррррррчччбауммм!» Оборачиваюсь, а там по белой трубе черная змея ползет. Ну я и рванул из туалета родителям жаловаться. А на самом деле это была трещина в трубе... Чугун лопнул. © Shaitanbek / Pikabu
- Сидим у врача, жене делают УЗИ. Доктор такой: «Смотрите, вот голова вашего ребенка». А потом такой: «А вот голова вашего второго ребенка». Так мы узнали, что у нас будет двойня... © Ihavenocomments / Reddit
- Собеседование. Жду парня 20-ти с чем-то лет, по резюме вполне себе нормальный. Тут он заходит, а вернее — въезжает. На роликах... Так и не понял, это прикол такой был или что. © PsychohistorySeldon / Reddit
- Закончились занятия. Пришла домой, переодеваюсь. Подошла к окну, стягиваю футболку через голову. На вытянутые руки с футболкой падает карниз и кот. Стою, офигеваю. Дверь открывается, и папа такой: «Зачем!?» Доказать, что это подлый кот выдрал карниз из стены, я не смогла. У кота же лапки, он не мог! © tigramoscow / Pikabu
«Сижу, никого не трогаю...»
- У меня утки. Одна высиживала яйца целую вечность — я уже думала, что ничего из этого не выйдет. И тут одним прекрасным утром я выхожу во двор, а там... утка с девятью утятами! Новоиспеченная мать повела детей к ручью, и один утеночек застрял в грязи. Я побежала спасать — сижу, выковыриваю его аккуратно, а меня сзади как ударит чем-то! Утка пыталась спасти своего малыша от меня — насилу отбилась! В общем, утеночек временно живет в доме. © Jane Urresti / Quora
- Ездили с парнем в Италию. Гуляли там и заблудились. Жара была — ужас просто. Ну, мы зашли в кафе попить что-нибудь и заодно дорогу спросить. Я заказываю диетическую колу. Парень надо мной хихикает, мол, приехала в Италию, чтобы пить то, что дома пью, и просит латте. Короче, принесли ему целую кружку молока и пил мой гордец молоко свое в жарищу тридцатиградусную, поглядывая на мою холодную газировку. © heavenhelpyou / Reddit
- Опоздала на автобус, села на следующий. Злая была очень. Села на сиденье рядом с женщиной, она рисовала в блокнотике. Я не удержалась и похвалила — разговорились. Она оказалась иллюстратором, создавала рисунки для детской книги. А я ей рассказала, что в качестве хобби пишу рассказы для детей. Она попросила почитать один. Через два месяца мы с ней скооперировались и сделали вместе книгу, а позже ее купило издательство. Вот так я стала писательницей, потому что опоздала на автобус. © Unknown author / Reddit
- Пошла за кормом рыбкам, а там в магазине проходила акция по поиску хозяев для бездомных котят. Ну, я такая: поглажу котеночка и пойду домой. Там как раз осталась последняя, девочка. Трехцветная. Подхожу, а мне организаторы говорят, мол, она неактивная, вы не принимайте на свой счет, если гладиться не подойдет — она ни к кому не подходит. А ко мне не только подошла — она меня как бы обняла! А когда я собралась идти домой, ее от меня еле оторвали. Посадили ее в клетку, а она там по прутьям карабкается вверх, пищит. Да и столько людей до меня отвергла — значит, я какая-то особенная для этой кошечки! К этому моменту вы уже отлично догадались, чем эта история окончилась. © MesmerisingMint / Reddit
Ощутили дух приключений? Еще больше авантюризма можно найти в этих наших материалах:
