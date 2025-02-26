15 честных историй о том, какой разной бывает щедрость
Когда все идет не так, как хочется и неприятности портят нам настроение, приятно встретить кого-то, кто готов поддержать и порадовать тебя просто так. А бывает, что ты сам именно такой человек, который просто не может пройти мимо и обязательно протянет руку помощи. Именно такие бескорыстные и добрые поступки делают наш мир ярче.
- Будучи студентами, мы с друзьями поехали на море. Один из нас тогда нашел в песке золотой браслет с камнями. Решили мы его продать, а деньги поделить поровну. В ломбарде оказалось, что он стоит 8 тысяч долларов! А на следующий день у моих родителей сгорела квартира. Я и так в шоке, а тут еще друзья удивили, когда каждый из них принес еду, одежду и... все деньги, вырученные за тот браслет. На эти деньги я купил родителям квартиру. Чтобы вы понимали, однокомнатная квартира в нашем городке, в то время, тянула на 4-6 тысяч долларов. И хоть я пытался вернуть долг, но никто из друзей категорически не захотел брать с меня деньги. Мы дружим до сих пор, и я очень их люблю, и безмерно им благодарен. © Палата № 6 / VK
- Пожаловался своей коллеге, что очень скучаю по дому, а больше всего по домашней еде. Мне было 19, и я впервые уехал из дома в большой город, чтобы работать. Я никогда раньше не уезжал от мамы, и даже не оставался один дольше двух недель. Я практически ничего не умел готовить, в основном брал еду на вынос или разогревал полуфабрикаты в микроволновке. Безумно хотелось вкусной еды, приготовленной с любовью, из свежих продуктов. На следующий день моя коллега пришла с пятью домашними блюдами в контейнерах, чтобы я мог есть их всю следующую неделю. Она даже поинтересовалась нет ли у меня аллергии на какие-нибудь продукты. Я чуть не расплакался, а она искренне не понимала, почему я так реагирую, ведь она готовит каждый день для собственных детей и ей не сложно накормить еще и меня. © *****dream / Reddit
- Ужасно опаздывала на свой рейс и никак не могла его пропустить. Мне действительно нужно было попасть домой. У меня не осталось денег на такси, так как потратила последние деньги на билет. Один молодой человек, увидев как я расстроена, просто так дал мне 20 долларов и сказал: «Вы очень напоминаете мне мою маму, которая осталась дома и по которой я очень скучаю». © AngelFox1 / Reddit
- Иду я недавно по улице, настроение просто ужасное. Проблемы с семьей, поругалась с подругой, парня любимого нет. Тут подбегает незнакомец и вручает мне букет цветов! Я не смогла и слова сказать, стояла ошеломленная, а потом пошла домой. Еще пару дней приходила на то место, надеялась, что снова его встречу. Только спустя неделю узнала, что это просто какой-то магазин косметики проводил в тот день акцию и организовал раздачу цветов. © Карамель / VK
- После того, как в нашей квартире случился пожар, мы с семьей остались без крыши над головой и без имущества. На две недели мы поселились в гостинице, но не знали, как быть дальше. В это время мой школьный учитель продавал дом своей матери, но он снял его с продажи и предложил нам пожить в нем. Мы провели там шесть месяцев совершенно бесплатно. А еще этот учитель и его коллеги организовали сбор одежды и вещей, так как мы потеряли почти все в пожаре. © Палата №6 / VK
- Помню, как в детстве бабушка часто ездила на курорты, а дедушка оставался дома и занимался хозяйством. Я дала себе слово, что когда вырасту, обязательно отправлю его отдыхать. И вот я выросла, стала хорошо зарабатывать. На день рождения дедушки я подарила ему билеты. Так он как давай возмущаться: "Да елки-палки! То одна всю жизнь меня со своими морями доставала, то вторая (видимо, моя мама) всю жизнь меня хотела куда-то выпереть, то теперь третья. Дайте мне спокойно дома посидеть, футбол посмотреть, а сами езжайте куда хотите". Поеду, видимо сама. © Не все поймут / VK
ПАгАдитИ, а что вы сделали с дедушкой, который до этого в этой же ситуации плакал от счастья?
- Была в супермаркете. Передо мной на кассе стоял мальчик лет десяти, покупал хлеб, молоко, сосиски и что-то там еще. Все аккуратно складывал в рюкзак. Когда я начала рассчитываться, кассир спросила, есть ли скидочная карта, я говорю, что забыла, а с ней на некоторые продукты дополнительная скидка 50%. И тут этот малыш, не говоря ни слова, прервался от складывания продуктов в рюкзак, и протянул свою карту. Я в растерянности поблагодарила его, а он просто кивнул и спокойно ушел. Вот это мужчина растет, ух! © Карамель / VK
- Мне было девять лет, я ждала школьный автобус зимой. На мне было тонкое пальто, не было ни шапки, ни перчаток. Женщина, проезжавшая мимо, увидела меня и остановилась. Она вручила мне одеяло из багажника своей машины. Оно было длинным и тонким, поэтому она обернула им мою голову и плечи, как большим шарфом. Помню, как поблагодарила ее, но была в полной растерянности. Я пробормотала, что не знаю, как мне потом его вернуть. Она обняла меня и сказала, чтобы я не переживала из-за этого. Это оделяло до сих пор хранится у меня. © saintdelft / Reddit
- Я очень щедрая. И это минус. Всю жизнь задариваю мужиков дорогущими подарками. Вот серьезно, если я люблю человека, мне для него ничего не жалко. Иногда ловлю себя на мысли, что перегибаю и нельзя так…Он мне чашку, а я ему новый телефон. Он мне букет ромашек по праздникам, а я ему полностью оплаченную путевку на море… Подружки говорят, что меня с такой щедростью и доверчивостью могут легко использовать. Но я просто не умею иначе, так люблю делать приятно. © Карамель / VK
А потом другие женщины жалуются - откуда такие альфонсы берутся?
Принес букет ромашек с соседской клумбы, а себе хочет путевку в круиз)
- Я коллекционирую носки. Многие из них не ношу, но тот факт, что у меня есть именно такие носки, греет мне душу нереально. Они могут быть какими угодно: со слониками, в полосочку, в горошек и прочее. Моя подруга об этом увлечении знала и на именины подарила мне 100 пар носков! Мало того, когда она их дарила, она взяла с меня обещание, что я их буду носить, а ради чего - я узнала, когда надела первую пару. В каждой паре она спрятала воспоминание, связанное со мной! © Карамель / VK
- Подруга работает в салоне красоты. Ее начальницу многие считают надменной дамой, которой важно только заработать на клиентах. Но перед Новым годом эта "надменная дама" арендовала салон на весь день за свой счет, и устроила бесплатный бьюти-день для женщин из кризисных центров. Они смогли сделать стрижки, маникюр, укладки, а в конце всем подарили наборы для ухода за собой. Подруга рассказывала, что самым сложным было убедить женщин, что все это бесплатно, без подвоха. Но когда они выходили из салона, сияя не только внешне, но и внутренне, это стоило всех усилий. © Не все поймут / VK
- Ехал как-то на своем мотоцикле и не заметил, как закончился бензин. Ну что делать? Решил, что придется всю оставшуюся дорогу толкать своего железного коня. Тут вдруг рядом остановился какой-то парень и спросил: "Бензин закончился?". Я говорю, мол, да. Он велел мне подождать его немного, и уехал. Примерно через десять минут он вернулся с канистрой бензина и залил его в мой бак. Прежде, чем я успел предложить ему что-то взамен, он сказал: "С каждым может случиться", - и укатил. © kryptopeg / Reddit
Вскрыть 100 пар носков и сунуть туда что-то? Подруга не ленивая)
- Родители помогли мне приобрести квартиру. Это было настоящее счастье после долгих лет жизни на съемном жилье. Они же и помогли мне с переездом. Мы носили вещи, а у меня был металлический чемоданчик для косметики со множеством отделений. Папа всегда вздыхал, когда видел его. Он хотел такой же для своих рыболовных принадлежностей. И вот, когда мы переезжали, папа увидел этот чемоданчик, тяжело вздохнул, а я вытряхнула все его содержимое и подарила папе! Он был рад подарку даже больше, чем я новой квартире! © Карамель / VK
- Моя близкая подруга подарила мне великолепную норковую шубу. Однако я принципиально не ношу изделия из меха, поэтому решила продать ее. Выставила шубу за символическую цену, чтобы поскорее избавиться от нее. Написал мужчина, который захотел приобрести шубу, но предложил вдвое меньшую сумму, чем я просила. Вежливо ему отказала, поскольку и так продавала шубу почти за бесценок. Он настойчиво убеждал меня, что не готов заплатить больше, но ему очень нужна эта шуба. Пытался переубедить меня, звонил часто и в целом вел себя странно. В итоге я заблокировала его. Шубу продала на следующей неделе за ту сумму, которую и планировала. Примечательно, что мужик планировал использовать шубу в качестве накладки на сиденье в машину. © Не все поймут / VK
- Лет десять назад был у меня коллега. Мы отлично дружили, но потом он собрался переезжать в другой город. В свой последний рабочий день он подарил мне новенький iPod nano (они тогда только появились), забитый разной музыкой, о которой мы говорили или которую вместе слушали. Никто никогда не делал мне таких подарков. Я чуть не расплакался тогда. © BareBearFighter / Reddit
А еще у нас есть много интересных подборок о подарках, которые навсегда запомнятся тем, кто их получил:
Комментарии
А в чём состоит щедрость мадам, которая выставляет дорогой подарок н барахолку и даже ценник не сбавляет? Ну то есть имеет право, но зачем она здесь?
Что за близкая подруга, которая не знает, что женщина не носит меха и дарит шубу?!
Мужик, который хотел норковую шубу na сиденье машины, чтоб жопку греть - прямо гурман)