15 честных историй о том, какой разной бывает щедрость

Когда все идет не так, как хочется и неприятности портят нам настроение, приятно встретить кого-то, кто готов поддержать и порадовать тебя просто так. А бывает, что ты сам именно такой человек, который просто не может пройти мимо и обязательно протянет руку помощи. Именно такие бескорыстные и добрые поступки делают наш мир ярче.