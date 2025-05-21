Заботы не чувствует, флаг в жопу и пошел готовить магазинные пельмени.
15+ историй о том, как семейная идиллия пошла под откос из-за еды
Деньги, дети, разный ритм жизни — все эти вопросы могут осложнять отношения. Но вряд ли кто-то из влюбленных предполагает, что они могут поссориться из-за тарелки супа. Один не понимает, как можно добровольно есть гречку. Другая не выносит жареную картошку. И вроде бы все хорошо, чувства крепкие, быт налажен — но каждый раз, когда обсуждается ужин, воздух аж звенит от напряжения.
- Возвращаюсь с работы и вижу, что наша с мужем постель выглядит так, будто на ней кто-то спал. Живем вместе со свекровью, я спрашиваю ее: «Здесь кто-то был?» Молчит. А через пару недель выяснилось, что свекровь именно под нашу кровать засовывала свою консервацию на зиму. © Мамдаринка / VK
- Муж устроил скандал, мол, я не слежу за его здоровьем — готовлю не правильно. Надо соли поменьше, блюда попроще. Стала готовить как требует — опять орет. Ему, видите ли, невкусно. У меня уже нервный тик, и тут вдруг у свекрови узнаю, что он бегает к ней и там хомячит все жирное, перченое, солененькое, да еще и после работы порой перехватывает всякий фастфуд. Спросила у него, мол, что за дела, дорогой. А он мне и выдал, что ему надо, чтобы я заморочилась, а то он от меня любви и заботы не чувствует.
- Муж мой терпеть не может лук в супе. А тут я решила приготовить харчо. Все делала по рецепту Похлебкина, старалась лук максимально мелко резать. И вот ест мой муж, нахваливает. И вдруг ему попался кусочек лука. У него реакция была, как будто он жабу съел: «Ты же знаешь, я лук не люблю». Ах, так? Взяла кастрюлю и вылила в унитаз. © Ольга Савина / Dzen
- Девушка написала, что вечером приготовит домашние суши. Прихожу, а в квартире крики, по всей кухне разбросан рис и запах гари стоит. Девушка в психах бегает, мельтешит. Я просто набираю службу доставки и заказываю роллы. Сижу, смотрю, как девушка пытается слепить хоть что-то из того, что готовила. Звонок в дверь, пришла доставка. Беру суши, ставлю на кухонный стол. Пока девушка ушла общаться с подругой по телефону, убрал весь мусор, выкинул ее рис. Выложил заказанные роллы на тарелку и выкинул все следы заказа. Девушка заходит, а я ей говорю: «Я докрутил роллы для тебя!» Она сначала обрадовалась, а потом подметила: «Но продуктов было только на роллы с огурцом!» Смеялись, как сумасшедшие. © Палата № 6 / Telegram
- Я уже 25 лет живу в Японии. Здесь почти нереально достать вкусную копченую рыбку. Понимаете, чтобы такая, как на родине была. Мне папа часто отправляет ее по почте, но мне этого мало. Я готова есть ее каждый день. Я решила попробовать коптить и сушить свою рыбку. Отправилась на местный рынок и купила рыбу. Сейчас вот у нас дома рыба висит на веревках, всю кухню завоняла. Муж и дети думают, что я сошла с ума. Я же надеюсь, что у меня все получится.
- Моя новая женщина не готовит. Вообще. Даже себе отказывается что-то вкусное сделать. Встречаюсь с ней около года и задумываюсь, а как с такой жить? Для меня это не женщина даже. В ней отсутствуют базовые настройки. Когда только начали встречаться, думал, что она не готовит из-за недостатка времени. Но это продолжается уже год. Максимум за все время предложила что-то к чаю. Даже чай мне не нальет, говорит: «Ты знаешь, где кружки стоят». В холодильнике шаром покати. Стоит кефир и йогурт от силы. Бывает, салат с утра нарежет из огурцов. А мне этот салат, что слону дробина, я мяса хочу. Тут пришел к ней в очередной раз. Голодный, дома у нее опять ноль еды. Знала, что приду, но не подсуетилась. Говорю: «Слушай, ну ты хоть пакет риса отвари». А она: «В чем? У меня кастрюли нет, только тарелка железная, чтобы яйца варить». Нет даже микроволновки. Выходные настали, пришел к ней. Спрашиваю, где еда. Говорит: «Закажи что-нибудь». Решил домой поехать, не остался у нее на все выходные. Отъедаюсь один. © Love Psychology / VK
- Жена обижается, потому что я выхожу гулять на несколько часов, чтобы не слышать запахов еды, которую она готовит. Ей нравится готовить ферментированные продукты, иногда с рыбой. Даже при хранении еда сильно воняет. Это, словно запах гнили вперемешку с рыбным. После готовки во всем доме противный запашок еще несколько часов. Меня просто тошнит от него. Пытался найти компромисс. Предлагал изолировать кухню, проветривать ее с помощью вентилятора, но жена считает, что я драматизирую. Она еще и пожаловалась своим родителям, которые теперь считают, что я истерю на пустом месте. Не знаю, что делать. © TradeU4Whopper / Reddit
- Мой парень всегда готовит только картошку фри, яичницу и блины. И поскольку мы готовим по очереди, есть одни и те же блюда его авторства уже надоело. Я не хочу быть единственной, кто упахивается на кухне, чтобы удивить разнообразием меню. Это нечестно! Попросила любимого научиться готовить другие блюда, а он разорался и ответил, что я могу есть еду навынос, если меня не устраивает его готовка. Но я не хочу есть вредную пищу только потому, что он решил встать в позу. © Throwaway785oo / Reddit
- Чуть не развелась с мужем на первой неделе нашей совместной жизни. Раньше я почти не готовила, но мне очень хотелось порадовать любимого, поэтому решила сварганить борщ. Под четким руководством мамы по телефону приготовила его. Несколько часов на это убила. Накрыла счастливая на стол. Приходит он с работы, начинает есть с аппетитом, а через 5 минут спрашивает: «Это курица, что ли? Борщ с курицей не готовят!» Скривил лицо и отодвинул тарелку. Я была просто в ярости. В итоге эта тарелка чуть на голове у него не оказалась. Крики и сборы чемоданов. Потом помирились, конечно.
Вот пусть удивится, но я готовлю борщ н.а воде.
И норм. Сальце в прикуску.
- Пригласила мужчину на ужин первый раз. Прибежала пораньше с работы, поставила копыта свиные вариться, чтобы успеть запечь. Сделала перловку мою любимую с фаршем и пюре, наггетсы пожарила. Еще и заливной пирог с творогом и куриными сердечками приготовила. Упахалась. Накрыла на стол, все тарелки под блюда заняла. Приходит он, как и обещал, голодный с работы. Я за стол усаживаю, накладываю все. А он посмотрел на еду и говорит: «Это что? У тебя съестное что-нибудь есть? Может, пиццу или роллы закажем?» Я там и села. Стол от еды ломится, а он пиццу заказывать какую-то собрался! Расстроилась, настроение упало ниже плинтуса. Я ему все любимое приготовила. Весь вечер у плиты простояла. Мой бывший всегда добавки просил. Как с ним дальше встречаться? Чем я его буду кормить? © Love Psychology / VK
- Приготовил пасту для себя и любимой. Она сказала, что не будет ее есть и сделает салат. Не придал этому значения. Сидим за столом, интересуюсь, как у нее прошел день, а любимая мне с претензией: «Ты ничего у меня спросить не хочешь?» Я не понял, о чем идет речь. А девушка спросила, не обидно ли мне, что она не ест мою еду. Ответил, что не обидно. Она расстроилась и перестала со мной разговаривать. Предложил ей перестать готовить друг другу, если это вызывает стресс. Из-за чего она еще сильнее распсиховалась, сказав, что я не должен решать за двоих. Был скандал. На следующий день написала, что хочет приготовить лосося на ужин. Не стал спорить, решив, что на этом конфликт исчерпан. Но когда пришел домой, оказалось, что любимая приготовила ужин только себе. Не стал ничего говорить, быстренько сделал омлет и сел с ней есть. Она спросила обидно ли мне, что она для меня больше не готовит, я ответил отрицательно. На что последовали крики, что я очень упрямый. Потом стала выяснять буду ли я готовить ей в пятницу, но я сказал, что не буду этого делать. Из-за чего она еще сильнее расстроилась. © itsTooColdForThat / Reddit
- Терпеть не могу гречку, а муж ее обожает. Понятное дело, что приходится ее готовить, но выходит она всегда плохо: либо недоваренная, либо переваренная. Ну не умею я готовить то, что сама не ем! Из-за этого у нас иногда вспыхивают скандалы. На днях он мне заявил: «Не научишься варить гречку, я с тобой разведусь!» На полном таком серьезе заявил. Развод из-за гречки... К такому жизнь меня не готовила. © Подслушано / Ideer
- Пригласил парень на свидание вечером. Я плотно пообедала, думая, что до встречи еще долго. Но он освободился раньше, поэтому пришлось быстро наводить марафет. Сидим в ресторане, а он давай заказывать кучу блюд. Я говорю, что не голодная и буду только салатик. Он в шоке, спрашивает почему. Объясняю, что поела дома. Расстроился безумно, давай меня отчитывать. Из-за этого, все равно заставил меня понемногу съесть из каждого блюда. Пришлось есть, хотя не лезло вообще. Неловко было жутко. Оказалось, что в культуре его народа отказываться от еды — это почти оскорбление. Так они еще и с официантом вместе мне нотации читали, что сытой на свидания приходить не надо.
- Мой муж занимается развозом вещей в рестораны. В этих заведениях ему часто дают бесплатную еду с собой, поэтому он каждый день питается вкусно и разнообразно. Я же сижу дома с тремя детьми, которые не дают мне покоя ни секунды. У меня нет времени даже поесть. Я вечно голодная. Недавно попросила супруга разморозить определенный вид мяса, чтобы потом я смогла приготовишь поесть. Через время прихожу на кухню и вижу, что он разморозил не то, что я просила. У меня ощущение, что он специально все делает не так, как я прошу. Ругалась с ним, он не понимает моих обид. Из-за того, что он постоянно питается вне дома, до него просто не доходит, как тяжело мне совмещать готовку и присмотр за детьми. © RomaGypsyQueen / Reddit
- Парень попросил приготовить домашние пельмени. Так как была уставшая после работы, сварила макароны и сделала котлеты. На его удивленный и непонимающий взгляд ответила: «Это просто другое агрегатное состояние, не придирайся». © Палата № 6 / Telegram
- Муж уже достал, говорит: «Я непривередливый, ем все!», — на самом же деле, он вечно ничего не хочет и одно блюдо два дня подряд не ест. Если остается молоко или кефир, готовлю блинчики, оладьи, пирожки или пончики. В итоге 2 штуки съест, а остальное в мусор. Я не готовлю тазами на сто человек, а так, чтобы хватило на 2 дня. Пытаюсь выяснить, что он хочет, но в ответ слышу: «Мне все равно». Я уже устала ломать голову, стоять постоянно у плиты и готовить на один присест. Мне уже проще развестись. © Подслушано / Ideer
Когда муж стал предираться к еде и фыркать, стала готовить по требованию. Вот что хочет в данный момент, то и приготовлю. Ибо задолбало готовить и потом самой это есть. Дошло до смешного. Пожарила 6 куриных голеней в духовке и сама неделю их ела. Утром мне бутер только с трудом лезет, ела только вечером.
Потом стал истерить, чтт я ему не готовлю. Саазала, что устала быть свиньей и постоянно все доедать
- Недавно начал встречаться с девушкой. Очень милая, веселая, не пилит мозги — прям мечта. Думал, что нет в этом ангеле никаких изъянов. Но вчера, когда мы приготовили дома попкорн и сели за просмотр фильма, она достала из тумбочки чистые черные носки, надела их на руки и начала есть. На мой офигевший взгляд, объяснила, что таким образом крошки не собираются у нее под ногтями и маникюр держится дольше. © Палата № 6 / Telegram
- Почти не готовлю для мужа, потому что он вечно воротит нос. Только что выкинула трюфельный салат с тунцом, потому что я тунца не ем. Дочка маленькая еще листья жевать, а ему не понравилось трюфельная заправка. Салат стоял, пока не завял. Обидно до слез. Всегда очень стараюсь, когда готовлю для него, но ему, видите ли, то соли мало, то ингредиент не понравился, то настроение не то. А не готовишь — значит, не любишь. Как же я устала. © Подслушано / Ideer
- Решила замутить суп-пюре как в ресторане. Готовить не люблю, но тут превзошла сама себя. Задремала и не услышала, как муж с работы вернулся. Проснулась от звука сливного бачка. Он вылил суп, потому, мол, что ему показалось там брокколи плавает, которую он терпеть не может. И ведь даже не попробовал и у меня не спросил. А там не было вообще никакой капусты!
А вот еще несколько подборок историй, в которых любовь не прошла испытания временем:
Комментарии
"А не готовишь — значит, не любишь."
Подогрей стакан воды и отрежь кусок хлеба.