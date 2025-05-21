15+ историй о том, как семейная идиллия пошла под откос из-за еды

Когда муж стал предираться к еде и фыркать, стала готовить по требованию. Вот что хочет в данный момент, то и приготовлю. Ибо задолбало готовить и потом самой это есть. Дошло до смешного. Пожарила 6 куриных голеней в духовке и сама неделю их ела. Утром мне бутер только с трудом лезет, ела только вечером.

Потом стал истерить, чтт я ему не готовлю. Саазала, что устала быть свиньей и постоянно все доедать